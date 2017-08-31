Англоязычные СМИ по итогам августа обсуждают моральный облик президента США Дональда Трампа. Все сходятся на том, что август у Трампа был незаурядным даже по его меркам. Однако интерпретации расходятся.

The Economist написал материал о том, что американский «Белый дом превратился в культурный пустырь». Обычно Белый дом, среди прочего, энергично занимается привлечением деятелей культуры и искусства — писателей, музыкантов, актеров и художников. За счет этого его имидж обретает лоск. Но при Трампе этого не происходит, потому что «культурные люди» массово отказываются выступать на соответствующих мероприятиях. При предыдущем президенте Бараке Обаме культурная элита, наоборот, стекалась туда с энтузиазмом.

После событий в Шарлотсвилле и реакции на них Трампа культурное презрение к Белому дому усилилось. Из президентского комитета по искусству, учрежденного президентом Рональдом Рейганом в 1982 г., ушли 16 участников. Они мотивировали это желанием выразить протест против высказываний Трампа.

Демонстрация в Шарлотсвилле / baltimoresun.com

Администрация Трампа, впрочем, отвечает взаимностью и тоже игнорирует внешние культурные мероприятия, которые традиционно посещали представители Белого дома. Или, по крайней мере, отказывались от посещения только на основании обстоятельств непреодолимой силы. Сейчас это больше напоминает взаимный бойкот.

На фоне таких событий, как конфронтация с Северной Кореей, заключает автор, идеологический раздор между Трампом и миром искусства представляется незначительным явлением. Но это один из показателей того, насколько его президентство отличается от президентства его предшественников независимо от их партийной принадлежности.

Один комментатор в Bloomberg, удивляется, что история с Шарлотсвиллем совсем не снизила позиции Трампа в рейтинге популярности. Сам автор очень надеялся, что после этих событий те люди, которые поддерживали Трампа, наконец осознают, насколько он плох. Но его сторонники по-прежнему сохраняют лояльность. В связи с этим автор задается вопросом, почему это так. При поверхностном подходе, оговаривает он, может сложиться впечатление, что «большое меньшинство американцев (40%) - расисты и идиоты». Но более правдоподобна, по его мнению, другая версия, по которой в числе этих 40% всё же преобладают «хорошие граждане с разумными и легитимными взглядами», которым расистские высказывания Трампа совсем не нравятся, но вопреки этому они всё же его поддерживают.

Более правдоподобной автор считает вторую версию потому, что первая была бы аргументом против демократии, а на это он пойти не может. Таким образом, ему остается только заключить, что сложившаяся ситуация представляет собой обвинительный приговор демократам и большинству американских СМИ. Реакцию граждан можно трактовать так: что бы ни говорил Трамп, потенциальную альтернативу ему составляют демократы, а они воспринимаются как еще большее зло. Авторитетные либеральные СМИ вроде NY Times, в свою очередь, в основном занимаются бичеванием нравов Трампа и заодно его сторонников, которых они выставляют в смешном и глупом свете. В итоге автор приходит к выводу, что либералам необходимо договариваться с оппонентами, вести с ними осмысленный диалог и прислушиваться к их мнениям, а не отметать любое инакомыслие как заведомо презренное и бессмысленное.

Дональд Трамп во время выступление перед конгрессом

Wall Street Journal отмечает, что август у Трампа получился выдающимся даже на фоне прежних скандалов. Он ссорился со СМИ и с республиканскими лидерами в конгрессе, а также выступал с заведомо раздражающими высказываниями. Это можно трактовать как губительные для его президентства события. Но возможна и другая интерпретация, по которой все эти скандалы были точно просчитаны.

Нельзя отрицать, что все скандалы были выстроены исключительно вокруг очень болезненных общественных тем. В их числе и иммиграция, и символика конфедератов. Эти темы находят резонанс как среди его основных сторонников, так и среди людей, которые не испытывают к нему большой симпатии, но понимают, что прочие представители элиты просто игнорируют эти проблемы.

Кроме того, он ссорился очень прицельно — строго с теми, с кем ему было выгодно. Его нападки на либеральные СМИ — это лишний повод порадовать его прореспубликанский электорат. Критикуя республиканских сенаторов, он успешно переводит потенциальное избирательское недовольство с себя на лидеров из конгресса. В отличие от сфокусированного недовольства, направленного лично на него, это распределенное недовольство, которое, с одной стороны, менее разрушительно, а с другой стороны, создает нужное низовое давление на конгресс.

Автор не настаивает на том, что это лучшая стратегия из возможных, но подчеркивает, что она не безумна и что скандалы были сгенерированы сознательно и расчетливо. В итоге Трамп риторическими методами спровоцировал сильнейшие противоречия в обществе. Но эти противоречия были и прежде, просто теперь они из вялотекущего состояния перешли в более актуальное. Осенью Белый дом и республиканцы в конгрессе должны будут решать сложную экономическую головоломку с налоговой реформой. Но теперь у них есть надежда, что за счет общего скандального контекста действительно серьезная экономическая повестка не окажется в центре всеобщего внимания, то есть можно будет при решении важных вопросов избежать лишнего давления.