Курбан-байрам, главный праздник у мусульман, празднование которого не раз давало повод для дискуссий в печати, в этом году стал одной из тем, надолго привлекших внимание СМИ. В персе появилось множество публикаций на тему, кому мешает этот праздник и кто провоцирует возникновение дискуссий по его поводу, а также рассуждения о том, сделался ли он настоящей, серьезной проблемой.

Высказывались, в частности, предположения о том, что в обществе существуют опасения относительно возможности усиления влияния ислама на разные стороны жизни граждан. Косвенным подтверждением этих предположений воспринимались публикации, подобные заметке информационного агентства RNS о том, что компания из Татарстана «Сукук-инвест» впервые в России выпустит облигации по законам шариата.

Что касается намерений компании «Сукук-инвест», то о них говорится в сообщении на ее сайте. Известно, что выпуск объемом 1 млн рублей был зарегистрирован Национальным банком по Республике Татарстан 25 августа 2017 года, и все облигации выпуска (1000 штук, номинальная стоимость – 1000 рублей, срок погашения – 62 дня с даты начала размещения) приобретаются компаний «Финтехинвест» по закрытой подписке, и сложно судить, насколько вообще тут можно говорить об усилении влияния ислама.

Исламские ценные бумаги / pixabay.com

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». По его мнению, интерес к теме Курбан-байрама в этом году продиктован в первую очередь тем обстоятельством, что на сей раз этот праздник пришелся на 1 сентября и в связи с этим в ряде школ Москвы собирались перенести традиционные школьные линейки

Алексей Макаркин

«Особое внимание к теме Курбан-байрама на этот раз, конечно, связано с темой 1 сентября. И с тем, что из-за их совпадения возник вопрос, что главнее: один из крупнейших религиозных праздников или общенациональное открытие учебного года?

Надо сказать, в открытии учебного года есть достаточно много смыслов: это и праздник для первоклассников; это и символ единого образовательного пространства, на которое у нас все больше обращается внимание (подчеркивается, что правила должны быть одни во всех регионах страны); это и политическое событие – потому что 1 сентября проходит Открытый урок, который направлен на повышение патриотических настроений. То есть День знаний – это такая попытка совместить патриотизм и интерес школьника, попробовать показать ему, как может развиваться его жизнь в России в перспективе.

Как известно, в Ярославле этот урок проводит президент России. Причем если первоначально планировалось, что этот урок будет в большом количестве школ, но все же не во всех, то потом Министерство образования сказало, что надо все-таки во всех. Таковы приоритеты этого праздника, привычные и достаточно новые. (11.38-41) А с другой стороны – возникли планы его переноса.

Речь шла о возможном его переносе по двум мотивам. Один из них важен в регионах, где проживает большое количество мусульман. Он таков: родители и учителя, исповедующие ислам, должны в то самое время, когда проходит школьный праздник, быть в мечети. Второй мотив важен для других регионов – для Москвы, Московской области и для школ в этих регионах, которые находятся рядом с мечетями. Здесь основанием для переноса празднования Дня знаний стало нежелание возможных рисков, связанного с большим скоплением людей.

Но, как мы видим, эти аргументы не сработали. Были планы переноса празднования на 2 или 4 сентября по обоим этим мотивам, но в конце концов возобладал другой, централизованный подход. Возобладал подход, что приоритетом являются общенациональные задачи. Думаю, это вполне адекватное решение, потому что тут можно найти какие-то паллиативы. Например, в некоторых мусульманских республиках мужчины отправляются в мечеть и на кладбище, а женщины – учителя и родители – участвуют в школьных праздниках. Такое вполне возможно.

Если же говорить об опасностях и рисках, то, думаю, в большинстве случаев они были явно преувеличены. Да, есть такой инстинктивный страх, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что он не основан на каких-то серьезных аргументах. Плюс, конечно, всегда традиционно 1 сентября ужесточаются меры безопасности, так что здесь тоже, наверное, страхи были преувеличены.

Курбан-байрам в Москве / АГН "Москва" / фото: Александр Авилов

В результате, как я понимаю, отложили занятия только в одной московской школе, которая находится рядом с Московской соборной мечетью. Но это было решение Управляющего совета школы – так и родители захотели. Там школьникам сделали компенсацию: первоклассников пригласили в цирк, так что у них все равно праздник состоялся. Ну, а для ребят старших классов, как я понимаю, дополнительный выходной – это только плюс, у них уже, как правило, нет такого ощущения праздника от 1 сентября.

Поэтому здесь возобладал принцип светского государства, который проводится и в других сферах – например, когда речь идет о том, чтобы ученицы приходили на занятия в платках. Там тоже идут достаточно серьезные дискуссии. Но я думаю, что принцип, что школа должна быть светской и внеконфессиональной, вполне разумен. Ну, а принимать решения, исходя из каких-то опасений и страхов, а не из реальной информации, было бы неправильно.

Конечно, исключения возможны – но именно как исключения. Вот как та средняя школа, которая находится непосредственно вблизи от главной московской мечети – там огромное количество верующих, там в связи с этим транспортные проблемы – элементарно сложно добраться именно в это время именно ждо этой школы. Ну, вот тут, наверное, возможно исключение. Но – только как исключение», – сказал Алексей Макаркин.