Делегация из Китая на Московской международной книжной ярмарке

С 6 по 10 сентября в павильоне 75 Всероссийского выставочного центра состоялась 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, в которой приняла участие делегация из КНР. Всего участниками выставки стали 63 издателя из Китая, в том числе «Китайское образование», «Век» и других издательских учреждений.

В этом году площадь стендов китайских участников увеличилась в два раза, здесь можно было найти книги как по древней истории Китая, так и по современному развитию страны.

Экспонаты для выставки подбирались особенно тщательно и на самые разные темы, например - о традиционной культуре, китайской литературе, гуманитарных и общественных науках, также были представлены произведения для детей.

Интересно, что в этом году на стендах китайской делегации можно было пройти пробные уроки китайского языка в интерактивном виде. Китайская делегация пригласила на свои стенды преподавателей и студентов из Московского педагогического университета, которые помогали всем желающим почувствовать красоту китайского языка.

Делегация из Китая провела ряд важных переговоров о сотрудничестве, в частности, с издательствами Эксмо, «Российское высшее образование», «Феникс» и другими.

Ежегодная Московская международная книжная выставка-ярмарка является одной из самых известных выставок в мире, каждый год она привлекает внимание большого количества издателей и читателей. Китайская делегация многократно принимала участие в выставке, а в 2007 году стала ее главным гостем.