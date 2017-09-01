Правительство Франции обнародовало свои планы по реформе трудового законодательства. Французский президент Эммануэль Макрон еще на предвыборном этапе утверждал, что это необходимый шаг для оживления экономики. Граждане, впрочем, относятся к этой инициативе с большим скепсисом.

Макрон пришел к власти с обещаниями вдохнуть новую жизнь в политику и экономику Франции, пишет The Economist. Спустя четыре месяца после избрания его правительство предложило проект главной обещанной реформы, декларируемая цель которой — радикально снизить уровень безработицы. Для этого, как предполагает французское руководство, необходимо внести значительные послабления в трудовой кодекс, чтобы работодателям было удобнее нанимать (и увольнять) работников.

Франция. Забастовка профсоюзов / pixabay.com

Предложенные преобразования, поясняет автор, основываются на нескольких ключевых принципах. Один из них состоит в том, что производственные отношения переводятся в ведение компаний. Работодатели должны получить больше свободы в том, как распределять рабочее время и заработную плату. Кроме того, планируется значительно снизить влияние профсоюзов. Согласно предложенным правилам, легитимность корпоративных решений будет определяться одобрением большинства сотрудников.

Еще один принцип — это поощрять в компаниях стабильность трудоустройства, то есть ориентированность на постоянство кадрового состава. Это нужно для того, чтобы снизить страх работников перед неопределенностью.

Автор отмечает, что планы нового правительства выглядят весьма радикальными на фоне давних французских конвенций, касающихся трудового законодательства. Некоторые профсоюзные лидеры уже заявили о том, что такая реформа неприемлема, и призвали к протесту. Перспектива этой реформы, подчеркивает автор, представляет собой вызов для Макрона. Правда, во время предвыборной кампании он высказывался в том же духе, что это не помешало ему в итоге победить. Таким образом, нельзя сказать, что проект реформы выглядит абсолютно неожиданным. Между тем, узаконивание новых правил запланировано уже на сентябрь. Это значит, что у профсоюзов и прочих оппонентов Макрона будет очень мало времени на организацию сопротивления.

Bloomberg подчеркивает, что тема трудовой реформы была основой предвыборной кампании Макрона. Эта реформа позиционировалась как возможность вывести страну из состояния стагнации, чего не смогли добиться предыдущие лидеры. Но то, что Макрон с этими лозунгами победил, говорит лишь о том, что избиратели хотят перемен к лучшему, а вовсе не о том, что они считают такую реформу благом. Наоборот, как показывают опросы, к этой инициативе граждане относятся с большой настороженностью.

Жители Парижа за обедом / pixabay.com

Для Макрона в этом вопросе ставки высоки. Ему важно успешно провести эту реформу и добиться целевых показателей по бюджетному дефициту Франции, чтобы было удобнее торговаться с Германией и Еврокомиссией. А торговаться он собирается, потому что он настаивает на смене экономической политики в еврозоне. В этом начинании он, прежде всего, полагается на Германию, где уже совсем скоро состоятся выборы, после которых можно будет приступать к реформаторскому сотрудничеству.