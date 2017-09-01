Число работающих пенсионеров в России по итогам 2 полугодия сократилось на 500 тысяч человек, с 10 до 9,5 млн. По данным ПФР, работают сейчас 22% пенсионеров.

Все эти цифры, безусловно, на руку сторонникам повышения пенсионного возраста. Потому что люди и после выхода на пенсию продолжают работать и, судя по всему, все больше людей делают это в черную.

В идеале, конечно, нужно сделать так, чтобы повышения пенсионного возраста вообще никто не заметил. Тогда бы и дискуссий не было. Для этого, правда, придется дождаться момента, когда для женщин в 55 и мужчин в 60 доплата в виде пенсии не будет играть роли.