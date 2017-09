«Коммерсантъ» в статье «Завтра была волна» пишет, что правительство уже готово к «слегка проциклической» политике.

«В отношениях России и США прибавилось закрытости»: Госдеп потребовал прекратить работу российского генконсульства и торгпредств.

«Девелоперы выстроились по росту»: отрасль выходит из кризиса за счет госзаказа.

«Закон в ассортименте»: в Госдуме предлагают регулировать торговые сети в зависимости от их размера.

РБК в статье «"Газовая ОПЕК" под опекой России» пишет, что на пост главы Форма стран-экспортеров газа выдвинут замминистра Юрий Сентюрин.

«"Россетям" окажет услугу ЖКХ»: Павел Ливинский возглавит одну из крупнейших энергокомпаний.

«Возвращение нерезидента»: иностранные инвесторы вновь заинтересовались российскими компаниями.

Как инвестировать в биткоины можно узнать из статьи «Криптовалютные резервы».

«Известия»: «Раскрыта крупная схема хищения средств Минобороны». В рамках уголовного дела задержан руководитель парашютного клуба «Аэроград Коломна» Роман Леднев.

«Торговля подстегнула рост экономики»: вклад сектора в валовый внутренний продукт во II квартале составил 0,6 процентного пункта.

«Управление аэронавигационной системой попало под пересмотр»: у Росавиации собираются забрать часть ее полномочий.

«Военных зовут в школы»: Минобрнауки предлагает закрепить за каждым учебным заведением воинскую часть.

«Газета.ru» в статье «Дипломатия пинка: россиян выгоняют из Сан-Франциско» пишет, что Москва думает над ответом на закрытие российских дипобъектов в США.

«От дорожных знаков отнимут 30%»: дорожные знаки уменьшенного формата начнут использовать по всей России.

«"Харви" атакует американскую нефть»: Минэнерго США выделит 500 тысяч баррелей нефти из резерва из-за урагана «Харви».

The Economist: «Как политика правительства усугубляет эффект от ураганов вроде "Харви"» (How government policy exacerbates hurricanes like Harvey). Материал о том, что неразумное планирование и непродуманное субсидирование могут ухудшить ситуацию по итогам наводнения.

«The Economist объясняет: корни межплеменной напряженности в Афганистане»(The Economist explains: The roots of Afghanistan’s tribal tensions). Насилие, переполняющее Афганистан, во многом объясняется факторами иностранного влияния.

Bloomberg: «Франция изложила план по исправлению рынков труда» (France Unveils Plan to Fix Labour Markets). Правительство Франции представило план по изменению трудового кодекса. Предполагается, что эти меры приведут к снижению безработицы.

«Приближается пора серьезного разговора о финансовом будущем Европы» (Getting Serious About Europe's Fiscal Future). Канцлер Германии Ангела Меркель в своей предвыборной кампании успешно избегает потенциально взрывоопасной темы европейского финансового будущего. Однако после выборов к этой теме неизбежно придется обратиться всерьез.

The Wall Street Journal: «Макрон представил спорную поправку к французскому трудовому кодексу» (Macron Lays Out Contentious French Labor Overhaul). Для президента Франции Эммануэля Макрона реформа труда — один из важнейших пунктов повестки.

«Британия и ЕС обменялись обвинениями в застрявших переговорах по Brexit'у» (U.K. and EU Trade Blame in Stalling Brexit Negotiations). В ходе очередного раунда переговоров по отделению Британии от ЕС стороны добились некоторых успехов в обсуждении технических моментов, но по главным вопросам по-прежнему не нашли компромисса.