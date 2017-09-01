Правительство, наконец, одобрило разработанный Минэкономразвития в августе прогноз социально-экономического развития на 2018–2020 годы. В четверг глава министерства Максим Орешкин представил его основные положения. В Минэкономики уверены, что в России уже начался новый кредитный цикл — если обстоятельства позволят, то правительство сможет реализовать проциклические меры, которые позволят к 2020 году вернуться к среднемировым темпам роста — 3,1% ВВП. Это целевой сценарий, но он достаточно рискованный.

Однако пока подтверждений того, что экономика действительно начала активно расти, крайне мало, и все базируется на статистке за крайне короткий промежуток времени. Это значит, пишет в пятницу «Коммерсантъ», что сколько-нибудь значимый шок может этот экономический рост прервать.

И все же, если верить прогнозу, Максиму Орешкину удалось убедить правительство и президента в возможности стимулирования экономического роста. Минэкономразвития сразу после появления статистики за первое полугодие начало отстаивать идею о том, что окончание рецессии связано с завершением циклического спада, а ускорение роста во втором квартале 2017 года — начало восходящей фазы нового кредитного цикла.

Выдача кредита в Сбербанке / fn24.ru

Сейчас в МЭР делают ставку на то, что за восстановлением инвестиций в 2017 году на уровне 4,1% роста год к году (после падения на 0,9% в 2016 году) последует плавный рост до 5,7% (базовый вариант) — 8,6% (целевой вариант) в 2020 году. Через три с половиной года доля инвестиций в ВВП должна вырасти с текущих 17% до 19,3–19,8% при росте ВВП в 2,2% в 2018 году.

Причем дело не столько в инвестициях — в целевом сценарии апрельского прогноза они на 2020 год прогнозировались даже выше (рост год к году 9,8%). Минэкономики предполагает своими силами «сдвинуть» кривую роста ближе к 2018 году, стимулировав более ранний и более плавный рост. При этом никаких дополнительных усилий от ЦБ не потребуется — как правило подобная политика предполагает смягчение денежно-кредитной политики, но МЭР устраивает современное положение вещей.

Правда, в расчетах Минэкономразвития, судя по всему, не использовалось предположение о реализации правительством налогового маневра «20/20».

Максим Орешкин, глава Министерства экономики / kremlin.ru

Перечисленные Максимом Орешкиным «ключевые изменения, способствующие ускорению роста экономики», — это меры по стимулированию кредитования, программа «Цифровая экономика», приоритетные проекты Белого дома и отраслевые программы, например в здравоохранении и сельском хозяйстве. Так, должно быть расширено кредитование по программе поддержки малого и среднего бизнеса «6,5», «Фабрика проектного финансирования» с выкупом ВЭБом старших траншей обязательств, а также «инфраструктурная ипотека». Они должны дополнять структурные и институциональные изменения в экономике в 2017–2020 годах: удержание инфляции на уровне 4%, новые «бюджетные правила», законодательное урегулирование неналоговых платежей, тарифный консерватизм по схеме «инфляция минус», реформа контрольно-надзорной деятельности, модернизация институтов банкротства. «Стимулирующая» часть должна добавить в рост ВВП в течение трех лет около 1 п. п. ВВП. В этом случае в 2020 году экономика страны будет устойчиво расти на 3,1% в год — а это промерно среднемировой уровень.