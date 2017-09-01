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01 сентября 2017, 11:23
госкомпании Дмитрий Медведев
Симон Жаворонков

Премьер и сети

Д.Медведев и П.Ливинский
Д.Медведев и П.Ливинский

Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг сообщил, что в компании «Россети», которая является оператором энергетических сетей России, в ближайшее время сменится руководитель. Вместо Олега Бударгина будет назначен Павел Ливинский, который сейчас возглавляет столичный департамент ЖКХ.

ПАО «Российские сети» («Россети») — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 496 подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тысяч МВА. Компания была созданы в 2013 году путем слияния ФСК и Холдинга МРСК, управлявшего магистральными распределительными сетями. Олег Бударгин возглавлял компанию с момента ее основания, с июня 2013 года. Считалось, что у него есть серьезные покровители в топливо-энергетическом комплексе, во всяком случае в последнее время в прессе постоянно просачивалась информация о недовольстве его деятельностью, но это достаточно долго никак не сказывалось на его карьере.

 
Павел Бударгин / mosmonitor.ru

Стало понятно, что позиции Бударгина пошатнулись, когда летом правительство не внесло кандидатуру топ-менеджера в директиву по новому составу совета директоров «Россетей». Сам Бударгин, правда, слухи о своей скорой отставке опровергал.

Одна из проблем была напрямую связана с Москвой. «Россети» с 2013 года собирались консолидировать столичный сетевой комплекс, поглотив принадлежащую городу «Объединенной энергетической компании» (ОЭК), но в 2015 году было объявлено, что консолидация заморожена. Из-за проблем со сделкой у «Россетей» был серьезный конфликт с руководством столицы. Дело в том, что именно городские власти определяют тарифы, которые напрямую влияют на выручку МОЭСК, «дочки» «Россетей».

Вполне вероятно, что именно эта история стала причиной того, что нового главу «Россетей» нашли в Москве. Павел Ливинский родился в 1980 году, в 2001 году окончил экономический факультет МГУ, имеет степень магистра по специальности «менеджмент».

 
Павел Ливинский (в центре) / cheremushkimedia.ru

С 2006 по 2011 год работал заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг в ОАО «Московская городская электросетевая компания», затем заместителем гендиректора по работе с клиентами и технологическими присоединениями в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С 2011 по 2013 год являлся гендиректором компании ОЭК. С 2013 года — руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. На этой должности он запомнился тем, что сразу изменил осветительную систему центра столицы, на этот проект его департамент потратил более 7 млрд рублей. Также именно его департамент отвечает за идею «закапывания в землю» всех проводов в рамках программы «Моя улица». По итогам 2016 года Павел Ливинский стал самым богатым чиновником в мэрии Москвы, согласно его декларации, его заработок составил более 200 млн рублей.

Также стоит помнить, что именно Дмитрий Медвевев, который сейчас объявил о назначении главы департамента ЖКХ Москвы на пост главы «Россетей», в 2010 году назначил Сергей Собяина на пост мэра столицы. Это может свидетельствовать о том, что два политика все еще близки друг к другу и могут оказаться по одну сторону баррикад в аппаратной борьбе. Но также стоит понимать, что Дмитрий Медведев, объявляя о назначении, затронул чьи-то интересы — все-таки пост премьера еще что-то в России значит.

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