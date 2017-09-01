Компания «Яндекс» и издательство «Просвещение» разработали платформу для электронного образования. Предполагается, что ее применение облегчит жизнь как школьникам, так и учителям, пишет газета «Ведомости». В проекте специалисты «Яндекса» отвечают за разработку самой платформы, а «Просвещение» – за методические и образовательные материалы.

По данным издания, проект «Школа» будет запущен осенью – на период тестирования он будет доступен для 20 школ. Тестовая версия охватит только математику и русский язык и только для учащихся начальной школы. Учителям платформа даст возможность автоматически проверять домашние задания и отслеживать успеваемость школьников, для самих же школьников предусмотрены видеоуроки и тренинги.

Школа. Планшет и книги / pixabay.com

В тестовом режиме проект будет бесплатным, однако со временем не исключено, что его создатели задумаются о монетизации платформы, пишет газета.

О том, меняется ли в роль учителя в образовательном процессе и каковы тенденции в этом области, с «Полит.ру» поговорила Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. По ее словам, тенденции к изменению этой роли действительно прослеживаются, однако возможно, что функции учителя будут скорее смещаться не в сторону воспитания, а в сторону организации работы конкретных учеников, то есть в направлении индивидуализации образования.

Татьяна Клячко

«Роль учителя как основного поставщика знаний все последнее время снижается. И это – большая головная боль для учительского сообщества, поскольку учителям трудно с этим свыкнуться, пока еще трудно найти свое новое место в той еще формирующейся системе образования, которая складывается на наших глазах.

Просто информации становится все больше и она делается все разнообразнее, а дети имеют к ней доступ ничуть не хуже, чем учитель. Поэтому его роль должна измениться, но не только в сторону воспитания, как часто предлагается. Хотя, как ни странно, меняется распределение ролей школы и семьи, и сейчас у нас все больше стремятся к тому, чтобы родители учили, а школа воспитывала. Учитель хочет, чтобы родители вовлекались в процесс образования, следили за домашними заданиями детей и так далее, а родители хотят, чтобы школа научила детей быть аккуратными, трудолюбивыми – что вообще-то всегда было функциями самой семьи.

Так вот, скорее всего, учитель должен становиться организатором работы для каждого ученика. То есть он должен понимать, что именно нужно каждому из его учеников. Какие ему стоит предложить новые форматы работы, какие подобрать учебники, какие порекомендовать посмотреть курсы. Это, конечно, больше относится к основной и старшей школе, к младшей – меньше. Тем не менее, это именно то место, которое должен занять учитель, и это значительно сложнее, чем просто прийти провести урок, спросить задание и так далее. Нужно вместо с учеником постоянно работать с теми новыми возможностями, которые предлагает формирующаяся цифровая среда.

Уже на уровне основной школы дети могут начать проявлять свои интересы, а не как в начальной школе, просто учиться читать и писать. Но дело даже не в том, что они должны эти интересы проявить – дело в том, что один ребенок обучается с одной скоростью, другой – с другой. Вот задача учителя – подобрать эту скорость, подобрать тот учебный материал, который ему будет наиболее интересен и понятен. Ведь дети по психологическому складу разные – кто-то более склонен к научным занятиям, кто-то – к практической деятельности. Поэтому выбрать из всего многообразия ресурсов, которые сейчас получает учитель, те ресурсы, которые нужны именно этому конкретному ребенку и заинтересуют именно его, и должен учитель.

Тогда, вообще говоря, у нас должно получиться множество программ, которые реализуют дети в одном и том же классе. Это и есть индивидуализация образования. Вот он – очень серьезный вызов. А то изменение роли учителя, о котором сейчас много говорится, – это, скорее всего, первый шаг. Пока видеоурок – скорее, консультационная вещь: вот не понял чего-то ребенок, запустили заново, смотрит. Может повторить несколько раз неясные места – это помогает учиться. Но задача учителя состоит в том, чтобы вместе с электронной вещью создавать что-то новое, а не просто слушать чью-то лекцию.

Занятия в школе / pixabay.com

Будет ли возможна индивидуализация образования в условиях больших классов, которые существуют сейчас? По всей видимости, будет изменяться все устройство школы – будут работать «учительские команды», которые будут подбирать кластеры детей с более или менее одинаковыми потребностями и возможностями; для таких кластеров будут разрабатывать индивидуальные образовательные траектории, будут смотреть, как дети по ним идут, и так далее. Это совсем другая работа по сравнению с той, которая была.

Что-то в этой области уже делается. Есть, например, Светенко Татьяна Владимировна – директор одной из интересных псковских школ. Она – доктор педагогических наук уже давно, еще до появления электронных возможностей по доступу к справочному материалу, разработала систему, в которой учитель давал детям задание, а они сами могли выбирать материалы, которыми хотят воспользоваться для его выполнения», – сказала Татьяна Клячко.

Напомним: вопросу о роли учителя в образовательном процессе в связи с изменениями технологий, используемых в образовании, в последние годы уделяется немало внимания. Кроме того, отмечается, что изменения этом вопросе напрямую сопряжены с изменениями в обществе, на которые школа всегда быстро откликается.