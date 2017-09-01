Топ новостей 1 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились слухи о намерении Кремля выбрать Путину женщину-конкурента на выборах-2018, Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок, в Москве продолжился процесс по делу Алексея Улюкаева.

Ксения Собчак / tvc.ru

Главным соперником российского лидера Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. При этом один из источников назвал идеальной кандидатурой в качестве соперницы Путина на выборах-2018 Ксению Собчак: «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она».

Когда тебе на выборах настолько скучно, что решаешь на них победить дочь того, за кем много лет носил портфель pic.twitter.com/K72OTdySzl — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 сентября 2017 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства не обсуждается вопрос о привлечении женщины к участию в президентской предвыборной кампании. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о том, что Кремль рассматривает несколько кандидатур женщин, которые могли бы быть потенциальными конкурентками на выборах действующего главы государства Владимира Путина. В частности, называлась телеведущая Ксения Собчак. Последнюю собеседник газеты, близкий к администрации президента, назвал «идеальной кандидатурой».

В.Путин на "Открытом уроке" / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока «Россия, устремленная в будущее» в Ярославле, предложил школьникам тему сочинения. Путин заявил: «Для того, чтобы посмотреть, в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться, предлагаю, ведь у нас министерство образования ежегодно <…> сочинение организует, вот предлагаю провести, написать такое сочинение: "Россия, устремленная в будущее" и <…> вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже сороковых-пятидесятых годов».

Немного нестареющей классики вам в ленту. С Днем знаний, школяры pic.twitter.com/DAgQhcOVVR — Лентач (@oldLentach) 1 сентября 2017 г.

Генерал Федеральной службы безопасности Олег Феоктистов заявлен в числе свидетелей в деле против бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки размером 2 млн долларов.

Арест подозреваемого / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Мещанский суд Москвы принял решение о заключении под стражу до 31 октября обвиняемого в подготовке теракта в столице выходца из Центральной Азии Муродбека Кодирова. Накануне ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве и Московской области на 1 сентября.

Названный СМИ «фаворитом Путина» глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал школьникам о своих карьерных планах и отношениях с председателем правительства Дмитрием Медведевым. «Я считаю, что нужно пока справиться с теми обязанностями, которые есть у меня... Я не стремился ни к каким постам, ни к какому-то такому очень активному карьерному росту», — заявил глава МЭР.

Руководство Евросоюза поздравило Украину с вступлением в силу с 1 сентября двустороннего соглашения об ассоциации. Документ вступает в силу, «несмотря на все трудности», подчеркнул президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сергей Лавров / live-hd.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал требование американских властей закрыть несколько дипломатических представительств России в США пароксизмом. «Мы наблюдаем какие-то пароксизмы (болезненный припадок), связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны», – заявил министр на встрече со студентами МГИМО 1 сентября.

Экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов, задержанный ранее за стрельбу в московском отеле Four Seasons, объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

А сядешь за экстремизм всё равно ты, юный любитель репостов pic.twitter.com/Lwd3tA8SJV — Лентач (@oldLentach) 1 сентября 2017 г.

Курбан-байрам / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Более 200 тысяч верующих приняли участие в праздновании мусульманского праздника Курбан-байрам в столице. С праздником мусульман поздравил президент страны Владимир Путин.