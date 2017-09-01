Стало известно, как именно Роскомнадзор планирует контролировать исполнение запрета анонимайзеров и VPN. Проект соответствующего приказа ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает, что блокировка сервисов, которые не закроют доступ к запрещенным сайтам, будет производиться в течение трех дней.

Как пишет газета «Ведомости», предполагается, что в течение одного дня Роскомнадзор будут проверять, подключается ли VPN-сервис к запрещенным ресурсам. Если окажется, что да, представитель Роскомнадзора сообщит руководителю ведомства или его заместителю все обстоятельства нарушения, после чего те в течение двух дней решает, блокировать ли сервис.

Однако чтобы можно было проверить возможности анонимайзеров по предоставлению доступа к запрещенным ресурсам, сами анонимайзеры должны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Анонимайзеры также должны предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу.

Прокомментировать информацию для «Полит.ру» согласился Артем Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода», сооснователь Центра защиты цифровых прав.

Замок на клавиатуре / pixabay.com

«Дело в том, что прежде чем Роскомнадзор ограничит доступ к тем или иным сервисам, согласно закону 276 ФЗ (так называемый «закон о регуляции VPN, анонимайзеров и поисковых систем») должна быть выполнена определенная процедура, довольно длительная. Вообще выявлением сервисов, которые должны попасть под регуляцию, занимаются органы исполнительной власти, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия. Это – МВД, ФСБ, СВР, например; другие законы определяют перечень органов, которые должны заниматься такой работой.

Итак, сначала органы, которые осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, выявляют эти сервисы и сообщают об этом в Роскомнадзор. Роскомнадзор связывается с хостинг-компанией, на которой хостится, предположим, некий VPN (будем говорить на таком примере, хотя под закон попадает множество сервисов – анонимайзеры, VPN и даже система Tor). Хостеру дается трое суток на то, чтобы он предоставил свои контактные данные в Роскомнадзор; после этого Роскомнадзор связывается уже с конкретным VPN-провайдером.

Согласно закону, этому VPN-провайдеру дается 30 рабочих дней (даже не календарных, а именно рабочих) для подключения к системе государственных блокировок, системе Роскомнадзора, чтобы начать фильтровать контент. Если этого не происходит, то Роскомнадзор уже имеет право блокировать сервис. А проект приказа, который был опубликован Роскомнадзором, относится к тем сервисам, которые уже подключились к системе Роскомнадзора, а потом почему-то не начали фильтровать контент. И вот в этом случае Роскомнадзор хочет применять к нему такую быструю блокировку – в течение трех суток ограничивать доступ к такому сервису.

А для того, чтобы заблокировать любой VPN, нужно сначала пройти всю эту процедуру от выявления сервиса. Причем, напомню, не он сам имеет право выявлять их! Сервисы, которые должны попадать под этот закон, выявляют другие государственные органы; эти органы и дают указания Роскомнадзору. Тогда он начинает процедуры по хостеру, затем – по прошествии 30 рабочих дней – по сервису. Словом, получается, что если закон начнет действовать с 1 ноября, то он начнет действовать не ранее середины декабря, когда все процедуры будут выполнены.

Так что хотя многие СМИ пишут, что Роскомнадзор в течение трех дней будет блокировать VPN, они пишут это от некоторого недопонимания закона. Роскомнадзор не сможет в течение трех дней блокировать всех VPN-провайдеров. И очень важно понимать, что этот приказ, этот подзаконный акт действует только в отношении тех, кто уже подключился к системе Роскомнадзора, уже прошел все эти этапы и согласился фильтровать контент, но потом почему-то перестал это делать. Вот к таким сервисам Роскомнадзор сможет применить блокировку в течение трех дней. Если же МВД, ФСБ и другие подобные органы не выявили такой сервис и не инициировали его подключения к системе Роскомнадзора, то он не имеет права блокировать.

Сервера для хранения данных. / pixabay.com

Будет ли он следовать букве закона при его применении, покажет практика. Мы уже не раз выявляли случаи, когда Роскомнадзор действует в нарушение законодательства – например, по «антипиратскому» закону. Бывало, что Мосгорсуд, которому приданы полномочия выносить решения по «антипиратскому» закону, выносил решение по конкретному сайту, а Роскомнадзор вносил в свой реестр не только тот сайт, который значился в решении Мосгорсуда, но и сотни других интернет-ресурсов, которые, по его мнению, распространяют похожую нелегальную информацию.

То есть Роскомнадзор начал блокировать «зеркала» задолго до принятия закона о блокировке «зеркал». Этот закон вступит в силу только 1 октября 2017 года, а Роскомнадзор уже порядка двух лет активно вносит под блокировку не только то, что значится в решениях Мосгорсуда. Так что будем смотреть, как ведомство будет применять закон на практике – но в законе, самом законе, а не подзаконных актах, указаны процедуры, сроки и полномочия участников. Там все достаточно четко прописано. Так что не думаю, будто Роскомнадзор своим приказом хочет войти в противоречие в законом – блокировать все VPN, которые есть и еще не высказали согласия на сотрудничество. В логике закона все это относится только к тем, кто уже подключен к государственной системе блокировки.

Правда, не совсем понятно, почему Роскомнадзор принимает решения по блокировке без связи с самим сервисом – нигде не предусмотрена процедура уведомления сервиса об этом. Наверно, логично было бы сперва уведомить и дать какой-то срок для ответа – например, трое суток или три рабочих дня. И уже потом, если сервис не отвечает или отказывается продолжать сотрудничество, переходить к блокировке. А тут все же странно: если перед этим сервис согласился на государственное вмешательство в его деятельность, то надо ли за какую-то недофильтровку его блокировать? На мой взгляд, это излишне агрессивное воздействие на те сервисы, которые уже согласились сотрудничать с государственными органами», – объяснил Артем Козлюк.