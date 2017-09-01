Кремль не исключает возможности выдвижения женщины в качестве кандидата в президенты, сообщает газета «Ведомости». По ее данным, в Кремле в настоящее время рассматривается от пяти до семи кандидатур – как представительниц разных партий, так и беспартийных.

Издание, в частности, называет следующих возможных кандидатов из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, говорят несколько собеседников, близких к администрации президента. Утверждается также, что в качестве беспартийного кандидата идеальным вариантом считается журналистка Ксения Собчак.

В то же время опрошенные газетой эксперты в качестве наиболее перспективных кандидатов среди женщина назвали члена Совета Федерации Елену Мизулину и депутата Наталью Поклонскую.

Н.Поклонская, депутат / duma.gov.ru

Побеседовать о ситуации с «Полит.ру» согласился Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». По его мнению, необходимость как-то оживить кампанию достаточно наглядна, однако вероятнее всего, что восторжествует все-таки самый консервативный сценарий.

«Речь идет об очень простой вещи – нужно «оживить» кампанию, нужно как-то привлечь к ней внимание, заинтересовать людей. И тут есть разные варианты. Например, если отказаться от участия первых лиц КПРФ и ЛДПР, то на их место придут люди малоизвестные, и они никого не привлекут. А задача состоит в том, чтобы повысить не только результат кандидата номер один но и явку избирателей.

Дальше. Если Зюганов и Жириновский будут участвовать, то свой традиционный электорат они приведут, но кампания будет занудной и скучной. Жириновский баллотируется с 1991 года, Зюганов – с 1996 года. Значит, надо что-то делать с кампанией, надо как-то ее оживлять.

Здесь ставится на деле двойственная задача: надо оживлять кампанию, но при этом не снижать результат главного кандидата. То есть если слишком ожить кампанию, то можно и результат снизить. А это, опять-таки, в планы явно не входит.

Поэтому ищутся какие-то паллиативы. Вот пускай идет Зюганов, пускай идет Жириновский. Насчет Миронова – еще можно подумать. Все-таки он участвует в президентских выборах всего лишь с 2004 года. И он не так прочно связан с электоральными процессами, как Зюганов и Жириновский, которые воспринимаются уже просто как несменяемые фигуры. Так возникает мысль ввести в кампанию кого-то еще.

Насколько я понимаю, идеи на этот счет есть разные. Насколько я понимаю, есть такая: давайте возьмем какого-нибудь человека справа и какого-нибудь человека с либеральных позиций, чтоб они привлекли дополнительных избирателей. Ну, либерал у нас, как известно, Григорий Явлинский, но он тоже мало кого может вдохновить. Таким образом, с либералом возникают проблемы. Он может участвовать, но если это будет именно Явлинский, то это мало что дает. Что касается какого-нибудь ультрапатриота, то проблема в не том, чтобы найти, а в том, что такой кандидат может отобрать голоса не только у Жириновского, а частично отобрать голоса и у президента.

В.Матвиенко, С.Нарышкин и В.Путин / kremlin.ru

То есть периферийная часть президентского электората, недовольная тем, что не пошли на Киев, не взяли Львов, может качнуться к такому кандидату. К условному «Захару Прилепину». Поэтому возникает мысль: «А давайте что-нибудь помягче?». Но если помягче, то мы получаем другую проблему: а насколько это будет кому-то интересно? Это будет еще менее интересно, чем Зюганов и Жириновский.

Называются фамилии каких-то кандидатов-женщин – наверное, в своих сферах людей весьма успешных и заслуженных, но никому толком не известных. И первый вопрос, который будет возникать, если будет выдвинут такой кандидат-женщина (за одним исключением), это вопрос: «А кто это?» А зачем она идет? А мы ее вообще не знаем!

А избиратели у нас на самом деле относятся к президентским выборам очень серьезно. Президентские выборы – это выборы судьбы, в отличие от выборов парламентских, региональных, тем более – от муниципальных. И вдруг тебе предлагают никому не известного человека! Который к тому же вряд ли будет слишком активным в избирательной кампании – просто будет обозначить присутствие женщины в ней. А это неэффективно.

В то же время есть женщины-политики из консерваторов. Ну, то, что я сказал про условного «Захара Прилепина», относится и к ним. Даже, наверно, в еще большей степени. То есть выдвинуть Наталью Поклонскую – это значит получить крайне скандальную, конфликтную кампанию, получить апелляцию к православным консерваторам и постоянную агрессию, конфликт в православной среде, которая обычно значительной своей частью голосует за президента, за кандидата номер один. То есть выдвинуть такого кандидата-женщину значит своими руками создать сразу несколько конфликтов. Так что этот вариант мы вообще не рассматриваем.

Ксения Собчак в спектакле «Женитьба» / Фото: Лиза Мелина/buro247.ru

И есть вариант Ксении Собчак. Это, с одной стороны, вариант с кандидатом-женщиной, а с другой – такая попытка найти некоего квази-Прохорова, как было в 2012 году. Но тут, опять-таки, проблема в степени серьезности. Все-таки избиратель понимает ситуацию. Кто такой был Прохоров в 2012 году? Это был миллиардер, на которого возлагались надежды. Новый человек, человек, который заработал себе, а значит, заработает и остальным. Или, по крайней мере, поможет им. Это человек, который ходил на митинги на проспекте Сахарова в конце 20111 года, был там заметен. За него была часть оппозиционной субкультуры. То есть все было понятно.

Здесь – Ксения Собчак, которая, понятно, не может рассматриваться в качестве реального кандидата. Все-таки доверить страну Ксении Собчак – это примерно то же, что доверить страну Владимиру Жириновскому. Это может вызвать только негативную эмоцию, только раздражение. То есть кандидат для того, чтобы повысить интерес к выборам и повысить явку, должен быть реальным. Либо должен хотя бы напоминать реального – для его электората. Хотя бы по каким-то параметрам быть возможным кандидатом в президенты. Ксения Собчак таким кандидатом не является.

Поэтому я думаю, что хотя сейчас ищут такие варианты для оживления кампании, наиболее вероятным сценарием является сценарий консервативный: Зюганов, Жириновский, скорее всего – и тот же Миронов. Такой не очень воодушевляющий, но при этом стабильный и понятный сценарий, который может вызвать уныние, но не вызовет вопросов, откуда это и зачем», – считает Алексей Макаркин.

Добавим, что Ксения Собчак выложила в своем блоге в Инстаграм комментарий относительно публикаций СМИ на эту тему. «Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента РФ – прим.ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах – не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один – Унылое Гавно ваша политика сегодня, Господа! Скучно и Мерзко», – написала она.

Журналистка уточнила, что ни РБК, ни газета «Ведомости», которые первыми сообщили о новости, «не посчитали нужным» взять у нее комментарий. «Так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку "Комсомольская правда" и "Бабка во дворе сказала"», – приводит ее слова интернет-издание Republic.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства не обсуждается вопрос о привлечении женщины к участию в президентской предвыборной кампании. По его словам, «в Кремле об этом не думали».