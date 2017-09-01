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01 сентября 2017, 19:06
ЮКОС
Илья Карпюк

Наступление на ЮКОС

Здание суда в Лондоне
Здание суда в Лондоне
pixabay.com

Международный центр правовой защиты (МЦПЗ) от имени Российской Федерации в пятницу, 1 сентября, подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании средств с нидерландской компании Financial Performance Holdings B.V. (FPH), которая была аффилированна с ЮКОСом.

МЦПЗ — специальная юридическая структура, которой Министерство юстиции России поручило координацию защиты от притязаний бывших акционеров нефтяного гиганта.

FPH более двух лет назад, в начале 2014 года, начала процедуры взыскания с России $1,3 млрд в связи с банкротством ЮКОСа, иск был подан в Международный арбитраж. Правда, в 2016 году все претензии были отозваны. Арбитражный суд, который базируется в Лондоне, тогда обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, понесенные в связи с прерванным процессом. Теперь МЦПЗ жалуется, что FPH проигнорировала предписание и оставила без ответа «неоднократные напоминания российской стороны о необходимости исполнения вынесенного решения». Иск подан в английской юрисдикции, потому что местом Арбитража был Лондон, хотя администрировала процесс Постоянная палата Третейского суда в Гааге, поскольку FPH обвиняла Россию в нарушении Договора к Энергетической хартии.

 
Заседание Третейского суда в Гааге
/ YouTube.com

По оценке МЦПЗ, издержки компании от тяжбы с FPH составили 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов). Сумма не такая уж и большая, но самое интересное, что с целью возврата этих средств МЦПЗ попросил суд раскрыть информацию об активах FPH по всему миру.

Где именно находятся активы FPH, неизвестно. Сама компания принадлежит нидерландскому трасту Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holding (SAFPH) — одному из двух трастов, в которых бывшие менеджеры ЮКОСа спрятали зарубежные активы компании в ходе ее банкротства в России после ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

В МЦПЗ уверены, что компания FPH, как и все другие структуры, которые от имени бывших акционеров ЮКОСа пытаются добиться от России миллиардных компенсаций, по-прежнему по крайней мере связана с людьми, которые ранее контролировали сам ЮКОС.

 
Светлана Бахмина, юрист

Отметим, что информация об активах FPH может быть интересна бывшим миноритариям ЮКОСа, которые в мае 2017 года подали в Нидерландах иск против SAFPH и директоров этого траста. Они обвинили SAFPH в непропорциональном и несправедливом распределении активов, унаследованных от ЮКОСа. По данным истцов, которых представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, подавляющая часть средств траста направляется в пользу компаний, контролируемых группой GML, которая владела большинством акций ЮКОСа и принадлежала Михаилу Ходорковскому и его партнерам, а сейчас основным бенефициаром GML, как считается, является Леонид Невзлин, который бежал из России после ареста Михаила Ходорковского.

Напомним, в 2016 году Россия добилась отмены решения Гаагского арбитража, присудившего бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. Еще один иск — почти на €2 млрд — Россия отказалась приводить в действие после того, как в силу вступил закон, позволяющий правительству при согласии Конституционного суда не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

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