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02 сентября 2017, 09:10
Дональд Трамп Россия США
Павел Салин

Закрытие консульства как дипломатический тупик

Здание генконсульства России в Сан-Франциско
Здание генконсульства России в Сан-Франциско
inosmi.ru

США требуют, чтобы Россия закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско. Требование было выдвинуто 31 августа, закрыть консульство предлагается до 2 сентября. К той же дате должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Требования эти перечислены в письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает информационное агентство ТАСС. По слова Науэрт, ранее США выполнили предписание Москвы сократить численность своего дипломатического персонала в России и между странами установился паритет по дипломатическому присутствию.

Напомним, 23 августа приостановилась выдача россиянам неиммиграционных виз в США. Решение было связано с требованием Москвы ограничить число сотрудников дипмиссии. С 1 сентября процедуру выдачи документов в Москве обещают восстановить, но в консульствах в других городах этого не произойдет. Кроме того, Москва запретила американским дипломатам использовать дачу в Серебряном Бору.

 
Подготовка к вывозу имущества с территории склада США на ул. Дорожная / АГН "Москва"

Все это, согласно пояснениям Министерства иностранных дел России, было сделано в связи с тем, что в декабре 2016 года 35 российских дипломатов были высланы из США, а российская дипмиссия лишилась двух резиденций. О нынешнем же требовании американских властей к России закрыть несколько диппредставительств в США глава МИД России Сергей Лавров отозвался довольно резко.

«Мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой исключительностью, которую президент [США Барак] Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны», – приводит слова министра на встрече со студентами МГИМО 1 сентября интернет-издание Republic.

По словам Лаврова, у США «специфическое понимание» дипломатического паритета. Глава российского МИД добавил, что Россия не оставит эти действия Вашингтона без ответа. Лавров подчеркнул, что Россия не ищет ссоры с Вашингтоном, но «для танго нужны двое», а «американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию и ее перспективы согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, в настоящее время сложилась наилучшая ситуация для прекращения дипломатической войны, однако действия США не дают оснований рассчитывать на то, что она действительно прекратится.

 
Павел Салин

«Мне кажется, тут стороны зашли в тупик. Та политика эскалации, которую до этого проводили, подразумевает либо постепенно затухание конфликта, либо повышение ставок. Но ресурс для повышения ставок уже исчерпан: стороны обменялись ударами, и нужно переносить конфликт на новый уровень.

А что значит переносить его на новый уровень? Это либо продолжать противостояние по чисто дипломатической линии (и рано или поздно это приведет как минимум к отзыву послов для консультации, а это, в свою очередь, есть последний этап перед прекращением дипломатических отношений, что ни Москве, ни Вашингтону не нужно), либо переносить противостояние из дипломатической в иные сферы, прежде всего – в экономическую. 

Но такой перенос невыгоден Москве. Потому что она может найти варианты, как нанести Америке определенный ущерб, поставить ее в невыгодное положение (например, перестать поставлять обогащенный урон или что-то еще, в чем Соединенные Штаты достаточно серьезно зависят от России), но это будет очень серьезным ударом и по крупным корпоративным игрокам в самой России. Так что действовать подобным образом – тоже не вариант.

Другой же вариант (и, как мне кажется, оптимальный) таков: поскольку отказаться от противостояния ни Москве, ни Вашингтону нельзя, так как это будет означать потерю лица, то необходимо переводить это противостояние все больше в вербальную сферу. То есть все больше и больше подменять дела словами. Мне кажется, именно сейчас, к концу августа сложилась наиболее благоприятная для этого ситуация. Но Вашингтон своими нынешними действиями минимизировал вероятность этого варианта.

Я действительно думаю, что это развитие событий было бы оптимальным: перевести все в основном в вербальную плоскость, чтобы потом, когда все покричат, противостояние сошло на нет. Ведь в эскалации этого конфликта, в повышении ставок в нем не заинтересованы ни Москва, ни Вашингтон.

Стоит вопрос о том, чем может ответить Москва. И о том, кто первый это прекратит – а если прекратит, как это будет расценено внешними и внутренними игроками. Как слабость? Или как-то еще?  В этом и проблема эскалации: та уступка, на которую очевидно можно пойти, и будет расцениваться как слабость и потеря лица.

Потому я и говорю, что лучше всего было бы постепенно замещать реальную эскалацию эскалацией вербальной. И если Вашингтон не поступил бы так в отношении российского генконсульства, то был бы шанс на то, что так все и будет происходить. А сейчас опять встает вопрос о том, чем же ответит Москва.

 
Активисты запускают коптер около посольства США / АГН "Москва"

Почему же тогда Вашингтон так не поступил, хотя мог? Мне кажется, дело в том, что Трамп опасается определенных поступков. На него постоянно давят, в информационном поле постоянно муссируется тема его связей и связей членов его администрации с Россией. И Трамп вынужден как-то реагировать.

Может быть, если бы тема связей с Россией так не педалировалась, Трамп не отреагировал бы так. А поскольку постоянно об этом говорят и он постоянно понимает, что ходит под импичментом, что его могут обвинить в измене государственным интересам, то он пытается быть более антироссийским, чем на деле является. 

И тут, конечно, возникает вопрос, что же дальше. Но стратегически никто не мыслит, вперед не заглядывает. Трамп как вел свою избирательную кампанию как популист (а популист – это политик, который реагирует на вызовы "здесь и сейчас", о том, что будет завтра, он не думает), примерно так же он и сейчас проводит свою политику. У него есть какой-то очередной вызов, очередной вброс про связи его администрации с Россией – он и реагирует. А как это будет через полгода, его вообще не волнует. Он не думает об этом», – сказал Павел Салин.

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