Польша должна потребовать от России выплаты 30 млн рублей золотом, такое заявление в эфире Polskie Radio депутат сейма Ян Мосиньский, который представляет правящую партию «Право и справедливость». Это репарации, которые РСФСР задолжала Варшаве по договору о прекращении советско-польской войны, подписанному в 1921 году. А поскольку современная РФ является правопреемницей советской России, то и расплачиваться с поляками должна нынешняя Москва.

Заместитель главы министерства юстиции Польши Патрик Який поддержал депутата сейма, отметив: «Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше». Он высказался и по поводу репараций от Германии за разрушения, причиненные во время Второй мировой войны.

«За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений. Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так как на западе, если бы не эти разрушения и войны», — приводит слова чиновника минюста РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о том, что Германия должна выплатить крупную сумму Варшаве. «Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен», — цитирует ее РИА «Новости».

До нее министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич также заявлял, что Берлин должен выплатить Польше репарации, хотя страна в 1953 году отказалась от их дальнейшего получения.

«Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика», — прокомментировал Мачеревич.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, впрочем, напоминает, что по рекомендации вице-спикера Бундестага Йоханнеса Зингхаммера научной службой парламента Германии проводился анализ документов о выплатах Польше. Согласно «Договору об окончательном регулировании в отношении Германии», подписанном в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США, Польша все же отказалась от своих требований.

К слову, это уже не первые попытки поляков взыскать ущерб, полученный в ходе войн ХХ века. ТАСС напоминает, что 13 лет назад власти Варшавы даже заказывали экспертизу, чтобы оценить вред, нанесенный польской столице во время Второй мировой — специалисты тогда подсчитали, что размер урона мог доходить до 45 млрд долларов.

Официальная Москва пока не реагировала на заявления Польши по поводу выплаты репараций, зато еврочиновники уже высказывались насчет того, стоит ли Варшаве рассчитывать на репарации от Германии. И ответ был отрицательный. Более того, полякам недвусмысленно намекнули на ухудшение отношений.

«Мы просто больше не можем молчать и ничего не говорить ради мира. Правовое государство в Польше — серьезный вопрос. Принципы правового государства являются основой сотрудничества в Европейском союзе», — приводит слова канцлера Германии Ангелы Меркель издание «Корреспондент».