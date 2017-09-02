Реальные исторические лица нередко становятся героями устного народного творчества, потом из фольклорных текстов попадают в художественную литературу, и, когда пройдет достаточно времени, порой становится трудно отделить исторические факты от вымысла. Но зато они превращаются в важный объект исследования не только для историков, но и для филологов и специалистов по мифологии и фольклору.

Исторические деятели становятся мифологическими или художественными персонажами, часто далекими от собственных прообразов. Достаточно вспомнить сложные «отношения» господаря Валахии Влада Цепеша с героем древнерусской «Повести о Дракуле воеводе» и романа Брэма Стокера или же вождя племени онондага Гайаваты с героем поэмы Генри Лонгфелло. Мы хотели бы рассказать о недавно появившемся исследовании, тоже посвященном связям истории, фольклора и литературной традиции – монографии С. Ю. Неклюдова «Легенда о Разине. Персидская княжна и другие сюжеты» (издательство «Индрик», 2016).

Автор книги – профессор Сергей Юрьевич Неклюдов, доктор филологических наук, основатель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ – неоднократно участвовал в проекте «Публичные лекции Полит.ру», с материалами его выступлений можно ознакомиться на сайте (1, 2). Среди его научных интересов важное место занимает исследование механизмов повествовательной традиции, объединяющее как фольклорные, так и авторские тексты, зависимые от фольклора и наследующие устойчивые компоненты фольклорных произведений.

В книге Сергея Неклюдова о Степане Разине описываются не только зафиксированные собирателями легенды, былички, песни, народные драмы и поверья о Разине, но и анализируется развитие «разинского мифа» в литературной традиции. Центральное место в этом мифе занимает эпизод с персидской княжной, ставший общеизвестным благодаря стихотворению Дмитрия Садовникова «Из-за острова на стрежень…» (1883), ставшему народной песней.

Читатели «Легенды о Разине» познакомятся со Стенькой Разиным, ставшим персонажем нишей мифологии. Он оказывается хранителем заговоренных кладов, духом-хозяином Волги. В сказаниях о жизни Разина он предстает как могущественный колдун и оборотень. Прослеживается история эпизода с персидской княжной в фольклоре и русской литературе вплоть до XXI века.

Мы расскажем лишь об одном рассматривающемся в книге вопросе: произошла ли история с персидской княжной в действительности. Сергей Неклюдов приводит убедительные аргументы в пользу того, что на самом деле никакой персидской княжны, брошенной Разиным в Волгу, не было.

Общепринятый вариант истории о Разине и княжне выглядит так. Летом 1669 года казаки Степана Разина на юге Каспийского моря разгромили в морском бою у острова Свиной флот Мамед-хана, персидского наместника Астрабада. Среди пленных были сын и дочь Мамед-хана. Сына звали Шабын-Дебей, или Шаболда, имя дочери неизвестно. Разин взял их с собой в Астрахань, куда он прибыл к концу лета. В Шабын-Дебея он подарил астраханскому воеводе Ивану Прозоровскому, девушку оставил при себе. В определенный момент, еще до ухода разинцев на Дон осенью 1669 года, он бросил ее в Волгу.

Долгое время единственным источником, в котором была упомянута «персидская княжна» были воспоминания голландского путешественника Яна Стрёйса (Jan Jansen Struys,1630 – 1694). В 1668 году он нанялся в качестве «парусного мастера» на военный корабль «Орел» и в августе 1669 года оказался свидетелем первого пребывания Степана Разина и его казаков в Астрахани. Книга Стрёйса о его приключениях была издана в Нидерландах в 1675 году, исследователи полагают, что его воспоминания обработал для публикации амстердамский географ и литератор Олферт Даппер. Вот, как выглядит история персидской княжны в изложении Стрёйса:

При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: «Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!» Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть свое горе, а все-таки должна была погибнуть таким ужасным и неслыханным образом от этого бешеного зверя (перевод Э. Бородиной).

Разин бросает в Волгу персидскую княжну. Гравюра из амстердамского издания книги Яна Стрёйса (1681)

Именно рассказ Стрёйса был использован русскими историками XIX века в их описаниях разинского восстания, в частности в получившей большую известность работе Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина». На костомаровский текст опирался Дмитрий Садовников при сочинении своего стихотворения и все последующие поэты и литераторы, описывавшие этот эпизод.

Никаких других упоминаний о «персидской княжне» в письменных источниках не обнаруживается. В частности, об этом молчит немецкий путешественник и секретарь шведского посольства в Персии Энгельбрехт Кемпфер (1651 – 1716), составивший довольно подробное описание персидского похода Разина. Напротив, пленение сына персидского наместника подтверждается рядом русских документов.

Только после Второй мировой войны оксфордский профессор С. А. Коновалов нашел в Стокгольмском государственном архиве воспоминание другого очевидца разинского бунта, содержащее свидетельство утопления девушки Степаном Разиным. Это записки Людвига Фабрициуса (1648 – 1729), голландца на русской военной службе, а позднее шведского дипломата. В 1956 году С. А. Коновалов издал фрагменты воспоминаний Фабрициуса, относящиеся к восстанию Степана Разина, в английском переводе, а в 1968 году они вышли в русском переводе в сборнике «Записки иностранцев о восстании Степана Разина».

Взятие Астрахани Разиным. Гравюра из книги Стрёйса

В 1667 году Фабрициус служил в Астрахани под началом воеводы Прозоровского. В июне 1670 года под Черным Яром, когда войско воеводы С. И. Львова перешло на сторону Разина, Фабрициус оказался в стане казаков. Осенью того же года он убежал в Персию, где, в частности, помог выкупиться на свободу Яну Стрёйсу, попавшему к тому времени в рабство. Весной 1672 года Фабрициус вернулся в Астрахань и находился на русской военной службе до отъезда в Швецию в 1678 году.

Интересующий нас эпизод в изложении Фабрициуса значительно отличается от повествования Стрёйса. Дело происходит не в Астрахани летом 1669 года, а значительно раньше, когда Степан Разин зимой 1667 – 1668 годов был блокирован царскими стрельцами в городке Гурьев на реке Яике, но, в конце концов, сумел вырваться. Детали события тоже отличаются. Вот, что рассказал Фабрициус:

Они разбили наш сторожевой отряд и ушли под парусами в море. Но сначала Стенька весьма необычным способом принес в жертву красивую и знатную татарскую деву. Год назад он полонил ее и до сего дня делил с ней ложе. И вот перед своим отступлением он поднялся рано утром, нарядил бедняжку в ее лучшие платья и сказал, что прошлой ночью ему было грозное явление водяного бога Ивана Гориновича, которому подвластна река Яик; тот укорял его за то, что он, Стенька, уже три года так удачлив, столько захватил добра и денег с помощью водяного бога Ивана Гориновича, а обещаний своих не сдержал. Ведь когда он впервые пришел на своих челнах на реку Яик, он пообещал богу Гориновичу: «Буду я с твоей помощью удачлив — то и ты можешь ждать от меня лучшего из того, что я добуду». Тут он схватил несчастную женщину и бросил ее в полном наряде в реку с такими словами: «Прими это, покровитель мой Горинович, у меня нет ничего лучшего, что я мог бы принести тебе в дар или жертву, чем эта красавица». Был у вора (Schelm) сын от этой женщины, его он отослал в Астрахань к митрополиту с просьбой воспитать мальчика в христианской вере и послал при этом 1000 рублей (перевод Г. И. Федоровой).

Вместо персидской княжны в рассказе фигурирует татарская дева, она тонет не в Волге, а в Яике, причем неясно, была ли она сброшена с борта судна или с берега. Появляется упоминание о «водяном боге Иване Гориновиче». При этом, если в истории Стрёйса принесение девушки в жертву Волге выглядит спонтанным поступком, то в рассказе Фабрициуса Разин обещал отдать Гориновичу лучшую свою добычу заранее.

Видимо, Стрёйс и Фабрициус записали различные версии одной легенды, но повествование Фабрициуса лучше соответствует фольклорным аналогам. Сергей Неклюдов приводит большое количество примеров сюжета о принесении девушки в жертву духу воды, распространенных от Китая до Малой Азии. Есть подобные мотивы и в фольклоре башкир, живших на юге Урала. Отсутствие других свидетельств о персидской княжне заставляет предполагать, что в изложении Стрёйса были внесены изменения в имевшийся сюжет: история была перенесена на два года позже, из Гурьева в Астрахань, а девушка превратилась в персиянку и обрела реального брата. Дополнительным аргументом в пользу такого вывода служит простое соображение: маловероятно, чтобы на военном судне, которое отправилось на бой с разинцами, оказалась знатная женщина.

История в версии Фабрициуса представляет собой изложение распространенного фольклорного сюжета, имеющего обрядовую основу. Герой приносит девушку в жертву местному божеству – хозяину водоема, чтобы обеспечить себе возможность выйти в море и выполнить заключенный ранее договор. Сергей Неклюдов отмечает, что невозможно узнать, описывает ли Фабрициус реально совершенный Разиным ритуал или же народное предание добавило типичный сюжет к истории разинского бунта. Второй вариант кажется более вероятным, так как ни в одном традиции, где присутствует подобный фольклорный сюжет, надежные источники не засвидетельствовали ни одного случая действительного исполнения такого обряда. Мы всегда сталкиваемся, по словам Сергея Неклюдова, не с этнографическими, а с фольклорными фактами.