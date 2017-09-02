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02 сентября 2017, 19:30
история мифология фольклор
Максим Руссо

Персидская княжна, которой не было

Кадр из фильма "Степан Разин" (1939)
Кадр из фильма "Степан Разин" (1939)
Wikimedia Commons

Реальные исторические лица нередко становятся героями устного народного творчества, потом из фольклорных текстов попадают в художественную литературу, и, когда пройдет достаточно времени, порой становится трудно отделить исторические факты от вымысла. Но зато они превращаются в важный объект исследования не только для историков, но  и для филологов и специалистов по мифологии и фольклору.

Исторические деятели становятся мифологическими или художественными персонажами, часто далекими от собственных прообразов. Достаточно вспомнить сложные «отношения» господаря Валахии Влада Цепеша с героем древнерусской «Повести о Дракуле воеводе» и романа Брэма Стокера или же вождя племени онондага Гайаваты с героем поэмы Генри Лонгфелло. Мы хотели бы рассказать о недавно появившемся исследовании, тоже посвященном связям истории, фольклора и литературной традиции – монографии С. Ю. Неклюдова «Легенда о Разине. Персидская княжна и другие сюжеты» (издательство «Индрик», 2016).

Автор книги – профессор Сергей Юрьевич Неклюдов, доктор филологических наук, основатель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ – неоднократно участвовал в проекте «Публичные лекции Полит.ру», с материалами его выступлений можно ознакомиться на сайте (1, 2). Среди его научных интересов важное место занимает исследование механизмов повествовательной традиции, объединяющее как фольклорные, так и авторские тексты, зависимые от фольклора и наследующие устойчивые компоненты фольклорных произведений.

В книге Сергея Неклюдова о Степане Разине описываются не только зафиксированные собирателями легенды, былички, песни, народные драмы и поверья о Разине, но и анализируется развитие «разинского мифа» в литературной традиции. Центральное место в этом мифе занимает эпизод с персидской княжной, ставший общеизвестным благодаря стихотворению Дмитрия Садовникова «Из-за острова на стрежень…» (1883), ставшему народной песней.

Читатели «Легенды о Разине» познакомятся со Стенькой Разиным, ставшим персонажем нишей мифологии. Он оказывается хранителем заговоренных кладов, духом-хозяином Волги. В сказаниях о жизни Разина он предстает как могущественный колдун и оборотень. Прослеживается история эпизода с персидской княжной в фольклоре и русской литературе вплоть до XXI века.

Мы расскажем лишь об одном рассматривающемся в книге вопросе: произошла ли история с персидской княжной в действительности. Сергей Неклюдов приводит убедительные аргументы в пользу того, что на самом деле никакой персидской княжны, брошенной Разиным в Волгу, не было.

Общепринятый вариант истории о Разине и княжне выглядит так. Летом 1669 года казаки Степана Разина на юге Каспийского моря разгромили в морском бою у острова Свиной флот Мамед-хана, персидского наместника Астрабада. Среди пленных были сын и дочь Мамед-хана. Сына звали Шабын-Дебей, или Шаболда, имя дочери неизвестно. Разин взял их с собой в Астрахань, куда он прибыл к концу лета. В Шабын-Дебея он подарил астраханскому воеводе Ивану Прозоровскому, девушку оставил при себе. В определенный момент, еще до ухода разинцев на Дон осенью 1669 года, он бросил ее в Волгу.

Долгое время единственным источником, в котором была упомянута «персидская княжна» были воспоминания голландского путешественника Яна Стрёйса (Jan Jansen Struys,1630 – 1694). В 1668 году он нанялся в качестве «парусного мастера» на военный корабль «Орел» и в августе 1669 года оказался свидетелем первого пребывания Степана Разина и его казаков в Астрахани. Книга Стрёйса о его приключениях была издана в Нидерландах в 1675 году, исследователи полагают, что его воспоминания обработал для публикации амстердамский географ и литератор Олферт Даппер. Вот, как выглядит история персидской княжны в изложении Стрёйса:

При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: «Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!» Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть свое горе, а все-таки должна была погибнуть таким ужасным и неслыханным образом от этого бешеного зверя (перевод Э. Бородиной).

 

Разин бросает в Волгу персидскую княжну. Гравюра из амстердамского издания книги Яна Стрёйса (1681)

Именно рассказ Стрёйса был использован русскими историками XIX века в их описаниях разинского восстания, в частности в получившей большую известность работе Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина». На костомаровский текст опирался Дмитрий Садовников при сочинении своего стихотворения и все последующие поэты и литераторы, описывавшие этот эпизод.

Никаких других упоминаний о «персидской княжне» в письменных источниках не обнаруживается. В частности, об этом молчит немецкий путешественник и секретарь шведского посольства в Персии Энгельбрехт Кемпфер (1651 – 1716), составивший довольно подробное описание персидского похода Разина. Напротив, пленение сына персидского наместника подтверждается рядом русских документов.

Только после Второй мировой войны оксфордский профессор С. А. Коновалов нашел в Стокгольмском государственном архиве воспоминание другого очевидца разинского бунта, содержащее свидетельство утопления девушки Степаном Разиным. Это записки Людвига Фабрициуса (1648 – 1729), голландца на русской военной службе, а позднее шведского дипломата. В 1956 году С. А. Коновалов издал фрагменты воспоминаний Фабрициуса, относящиеся к восстанию Степана Разина, в английском переводе, а в 1968 году они вышли в русском переводе в сборнике «Записки иностранцев о восстании Степана Разина».

 

Взятие Астрахани Разиным. Гравюра из книги Стрёйса

В 1667 году Фабрициус служил в Астрахани под началом воеводы Прозоровского. В июне 1670 года под Черным Яром, когда войско воеводы С. И. Львова перешло на сторону Разина, Фабрициус оказался в стане казаков.  Осенью того же года он убежал в Персию, где, в частности, помог выкупиться на свободу Яну Стрёйсу, попавшему к тому времени в рабство. Весной 1672 года Фабрициус вернулся в Астрахань и находился на русской военной службе до отъезда в Швецию в 1678 году.

Интересующий нас эпизод в изложении Фабрициуса значительно отличается от повествования Стрёйса. Дело происходит не в Астрахани летом 1669 года, а значительно раньше, когда Степан Разин зимой 1667 – 1668 годов был блокирован царскими стрельцами в городке Гурьев на реке Яике, но, в конце концов, сумел вырваться. Детали события тоже отличаются. Вот, что рассказал Фабрициус:

Они разбили наш сторожевой отряд и ушли под парусами в море. Но сначала Стенька весьма необычным способом принес в жертву красивую и знатную татарскую деву. Год назад он полонил ее и до сего дня делил с ней ложе. И вот перед своим отступлением он поднялся рано утром, нарядил бедняжку в ее лучшие платья и сказал, что прошлой ночью ему было грозное явление водяного бога Ивана Гориновича, которому подвластна река Яик; тот укорял его за то, что он, Стенька, уже три года так удачлив, столько захватил добра и денег с помощью водяного бога Ивана Гориновича, а обещаний своих не сдержал. Ведь когда он впервые пришел на своих челнах на реку Яик, он пообещал богу Гориновичу: «Буду я с твоей помощью удачлив — то и ты можешь ждать от меня лучшего из того, что я добуду». Тут он схватил несчастную женщину и бросил ее в полном наряде в реку с такими словами: «Прими это, покровитель мой Горинович, у меня нет ничего лучшего, что я мог бы принести тебе в дар или жертву, чем эта красавица». Был у вора (Schelm) сын от этой женщины, его он отослал в Астрахань к митрополиту с просьбой воспитать мальчика в христианской вере и послал при этом 1000 рублей (перевод Г. И. Федоровой).

Вместо персидской княжны в рассказе фигурирует татарская дева, она тонет не в Волге, а в Яике, причем неясно, была ли она сброшена с борта судна или с берега. Появляется упоминание о «водяном боге Иване Гориновиче». При этом, если в истории Стрёйса принесение девушки в жертву Волге выглядит спонтанным поступком, то в рассказе Фабрициуса Разин обещал отдать Гориновичу лучшую свою добычу заранее.

Видимо, Стрёйс и Фабрициус записали различные версии одной легенды, но повествование Фабрициуса лучше соответствует фольклорным аналогам. Сергей Неклюдов приводит большое количество примеров сюжета о принесении девушки в жертву духу воды, распространенных от Китая до Малой Азии. Есть подобные мотивы и в фольклоре башкир, живших на юге Урала. Отсутствие других свидетельств о персидской княжне заставляет предполагать, что в изложении Стрёйса были внесены изменения в имевшийся сюжет: история была перенесена на два года позже, из Гурьева в Астрахань, а девушка превратилась в персиянку и обрела реального брата. Дополнительным аргументом в пользу такого вывода служит простое соображение: маловероятно, чтобы на военном судне, которое отправилось на бой с разинцами, оказалась знатная женщина.

История в версии Фабрициуса представляет собой изложение распространенного фольклорного сюжета, имеющего обрядовую основу. Герой приносит девушку в жертву местному божеству – хозяину водоема, чтобы обеспечить себе возможность выйти в море и выполнить заключенный ранее договор. Сергей Неклюдов отмечает, что невозможно узнать, описывает ли Фабрициус реально совершенный Разиным ритуал или же народное предание добавило типичный сюжет к истории разинского бунта. Второй вариант кажется более вероятным, так как ни в одном традиции, где присутствует подобный фольклорный сюжет, надежные источники не засвидетельствовали ни одного случая действительного исполнения такого обряда. Мы всегда сталкиваемся, по словам Сергея Неклюдова, не с этнографическими, а с фольклорными фактами.

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