Накануне вечером к Генеральному консульству России в Сан-Франциско были стянуты силы пожарных, которых вызвали обеспокоенные горожане, увидевшие черный дым над зданием. Снимки опубликовало издание The Hill. К счастью, тревога оказалась ложной — выяснилось, что сотрудники дипмиссии просто развели камин (по крайней мере, такое объяснение они дали подоспевшим огнеборцам). На тот момент температура воздуха в городе составляла +30 градусов.

Также к зданию был вызван инспектор агентства, ответственного за качество воздуха, однако он не увидел дыма и не зафиксировал каких-либо нарушений.

Позднее Foreign Policy сообщило, что во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь. Издание утверждает, что сотрудники бросали в костер какие-то бумаги — вероятно, документы.

Действия российских дипломатов американские СМИ логично связали с тем, что после того как сотрудники Генконсульства РФ покинут помещения, там пройдут обыски.

«Наконец администрация осознала, что русские были вовлечены в разведывательные операции в этом консульстве, что они делали это на протяжении десятилетий», — сказал APNews Рик Смит — ветеран ФБР, который ранее возглавлял российскую контрразведку бюро в Сан-Франциско.

Ситуацию прокомментировали и в российском МИДе — официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала на этот счет большой пост на своей странице в Facebook.

«Дав 2 дня на экстренную консервацию здания и решив провести в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, обыск с участием сотрудников ФБР, «принимающая сторона» во второй половине дня 1 сентября «случайно заметила» над зданием дым. Правда так же случайно не заметила, что он идет из трубы. Тут же были подготовлены фоторепортажи о «чрезвычайной ситуации», и , как верх садизма, вызвана пожарная охрана. На всякий случай. Вдруг русским помощь нужна: все-таки пару часов осталось у них на то, чтобы очистить помещение», — написала она.

По ее словам, в здании проводились обычные мероприятия по консервации здания — «закрываются окна, опускаются шторы, выключается свет, спускается вода, запираются двери, выбрасывается мусор, отключаются отопительные приборы, включаются системы жизнеобеспечения».

Российское правительство назвало ситуацию с закрытием Генконсульства РФ в Сан-Франциско «рейдерским захватом».

«Все это сделано в виде рейдерского захвата, потому что уже с 1 сентября консульство в Сан-Франциско прекращает работу», — сказал РБК помощник президента России Юрий Ушаков.