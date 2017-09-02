Трагедия в Балашихе: «Многие не сразу поняли, что это не трюк»

СМИ исправили допущенную ранее ошибку в указании данных о погибших при крушении Ан-2 в подмосковной Балашихе: на самом деле, как сообщил руководитель пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов, в самолете находились не два пилота, а летчик Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Тылевич.

По словам Филимонова, Сухарев был опытным летчиком, «хорошо знал и чувствовал самолет Ан-2», поэтому ему «удалось увести воздушное судно в сторону от зрителей авиапраздника», передает ТАСС.

О том, что самолет действительно отклонился в сторону от толпы посетителей авиашоу буквально в последние секунды перед падением и взрывом, ранее рассказывали многие очевидцы. Собственно, это хорошо видно на записях, сделанных журналистами и зрителями. Telegram-канал Mash утверждает, что летчик «выполнял фигуру высшего пилотажа в запрещенном месте» – фактически прямо над людьми. Если бы пилот не успел отвести Ан-2 в сторону, жертвы могли бы оказаться и на земле.

«Самолет сделал петлю, высота была небольшая. Вырулил к полосе, но что-то произошло, и он стал сильно заваливаться на левое крыло. Перед самой полосой, где стояли мы, он резко уклонился вбок. Он зацепил левым крылом землю, где начал «кувыркаться». Развалился весь корпус», – рассказала РБК присутствовавшая на авиашоу Светлана Родина.

По ее словам, люди были шокированы увиденным, и многие из них даже не сразу поняли, что катастрофа была реальной, а не являлась трюком. «После падения самолета многие плакали, все были в шоке. Но без давки начали уходить. Полиция все регулировала», – заверила женщина, добавив, что экстренные службы прибыли на место происшествия оперативно.

Комментатор пилотажной группы «ЧелАвиаTeam» Максим Карфидов, также ставший очевидцем трагедии, считает, что причиной крушения с вероятностью 99% стала ошибка пилота, «ставшая фатальной из-за привычки летчиков пилотировать на самой грани, не оставляя страховочный запас высоты». Он пояснил: летчик заложил слишком большой крен при выполнении левого виража после выхода из петли к зрителям на минимальной высоте, около 30 метров. «Очевидно, они увлеклись маневром и не начали вовремя выравнивание самолета», – предположил Карфидов. По его словам, Ан-2 достаточно тяжелый, и выровнять его быстро невозможно, а времени у пилота не было.

Картина происшествия прояснится по итогам проверок, которые в настоящее время проводят по факту трагедии следственные ведомства. Одну из них начала Московская межрегиональная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, которая рассмотрит инцидент с точки зрения соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ко второй проверке – доследственной – приступило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, по ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что авиашоу, которое проводилось на аэродроме Черный в районе Балашихи, было посвящено 70-летию Ан-2.