Печальный день календаря

3 сентября уже не первый год становится особенным днем в календаре российских интернет-пользователей. Ближе к полуночи 2 сентября многие замечают: «Ой, посмотрите, который час, самое время переворачивать календарь». Это - старт флешмоба, посвященного песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», который проводится начиная с 2011 года.

Нельзя просто взять и не спеть #3сентября Публикация от Мария Жижневская (@zhizhneuska) Сен 2 2017 в 10:34 PDT

В течение всего дня юзеры активно публикуют фотожабы с изображением шансонье и делятся шутками на тему популярной песни под общим хэштегом #3сентября. «Нельзя просто так взять и не послушать Шуфутинского 3 сентября», «Я календарь переверну, и снова третье сентября...», «Все перевернули??? О чем речь?», «День, когда горят костры рябин», — такие записи появляются на страницах пользователей, в популярных группах соцсетей, в твиттере и Instagram. Тенденцию подхватывают и СМИ, публикуя ежегодные топы самых смешных мемов. Шутки становятся все оборотистее, а имя Шуфутинского узнали и за рубежом.

Благодаря этому появилось множество экзотических каверов на «Третье сентября». Последний выпустил мексиканский ансамбль «Мариачи».

Сами пользователи признают, что как таковой флешмоб не несет определенной цели, однако его результатом становится «набивание» эфира Шуфутинским и «третьим сентября».

Сам исполнитель заявлял, что композиция, котрую он исполняет уже 24 года, ему совершенно не надоела. Шуфутинский положительно относится к такому вниманию к своей персоне.

«Если честно, я сам удивляюсь, почему песня "3 сентября" становится в сентябре такой популярной. Наверное, я год от года становлюсь все лучше, и песня становится все популярнее. Эта дата повторяется, потому что год за годом ты вспоминаешь второго сентября, что завтра будет третье — день, когда вы расстались. И до тех пор, пока чувства в тебе горят, ты вспоминаешь, что третьего это произошло», —делится своими размышлениями певец.

Однако и сам Шуфутинский не знает, в чем заключается трагизм его композиции, что вдруг сделало ее такой популярной у аудитории, которая значительно моложе самой песни: «Случилось что-то непоправимое, случилась разлука. Довольно стандартная ситуация, которая случается постоянно у всех, наверное, без исключения. Вот какая-то интрига в ней есть, люди все время задумываются над смыслом этих слов. У каждого с этим что-то связано».

А между тем 3 сентября в России уже с 2005 года отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о теракте в школе Беслана. Сегодня в Москве и ряде других городов пройдут памятные акции. В столице у памятника жертвам трагедии в Беслане состоится церемония возложения венков и акция «Митинг без слов». В самом Беслане траурные мероприятия идут уже третий день.

Боевики захватили бесланскую школу №1 1 сентября 2004 года. В течение трех дней они удерживали в заложниках более 1200 учеников и учителей. Третье сентября - день развязки - когда при террористическом нападении и последовавшем штурме погибли 334 человека, 186 из них – дети.

После теракта ответственность за него взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Впоследствии были годы судебных разбирательств, но объективного расследования так проведено и не было. Лишь в апреле 2017 года Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить три миллиона евро родственникам погибших и пострадавших в теракте в Беслане. По мнению суда, российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Однако Кремль не согласился с данным вердиктом, а Минюст обжаловал это решение в суде.