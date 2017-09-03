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03 сентября 2017, 15:00
Катерина Норсеева

Очистить помещения

Дипмиссия РФ в США
Дипмиссия РФ в США
Global Look Press/ Xinhua

Власти США провели обыски в зданиях трех российских дипмиссий — в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Однако представители американской стороны категорически опровергают данные о том, что это были именно обыски, т.к. представители местных властей вместе с сотрудниками посольства России провели совместные обходы. И только после русские передали ключи американцам. 

«Эти проверки были проведены для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российское правительство освободило помещения», — пишет Fox News со ссылкой на официальное заявление неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента США. 

Собкоры РИА Новости дежурили у зданий российских дипмиссий во всех трех городах. В Сан-Франциско, по данным агентства, проверку проводили сотрудники службы дипломатической безопасности госдепа. При этом российским подданым позволили жить в здании до 1 октября 2017 года. В Вашингтоне ситуация была более напряженной. 

«Сотрудники госдепа вызвали к зданию специалистов компании Liberty Lock&Security для взлома одного из замков. По словам источников в дипмиссии, причиной для вызова такого специалиста стали проблемы с открытием задних ворот. Мастер уехал примерно через час. Несмотря на то, что сотрудника Liberty Lock&Security видели очевидцы, Госдеп отрицал, что «американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях», — сообщает агентство. 

«Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали», — заявил РИА Новости торговый представитель России в США Александр Стадник. 

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в обычной эмоциональной манере прокомментировала происходящее на своей странице в Facebook. По ее мнению, «операция ФБР по обыску российских загранпредставительств» войдет в историю под названием "Дуря в мустыне"». 

«Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная. Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели все. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность. Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем», — написала она. 

Напомним, Госдеп потребовал закрытия консульства РФ в Сан-Франциско и двух торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Это стало ответом американских властей на решение Кремля сравнять численность дипмиссий в странах и сократить американское представительство в США на 755 человек. Это, в свою очередь, стало реакцией на законопроект о новых санкциях в отношении России.

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