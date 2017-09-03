Северокорейские ученые и военные добились создания водородной бомбы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Новую боеголовку, которая уже готова к установке на межконтинентальную баллистическую ракету, осмотрел и Ким Чен Ын. В сообщении ЦТАК говорится, что ее мощность может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства производят в КНДР, так что страна может создавать столько бомб, сколько ей захочется.

Изначально западные эксперты скептически отнеслись к заявлениям Северной Кореи, однако теперь настроены менее критично к ним. Особенно после того, как тревогу забили Южная Корея и Япония.

«КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности», — цитирует южнокорейское информационное агентство «Ренхап» представителей администрации южнокорейского президента.

«Если Северная Корея действительно провела ядерное испытание, это совершенно неприемлемо, и мы должны подать жесткий протест против этой акции», — приводит слова японского премьер-министра Синдзо Абэ издание Nikkei Asian Review.

Поводом для беспокойства соседей КНДР стали землятресения, которые были зафиксированы на территории Северной Кореи. Первая серия подземных толчков произошла в 11:30 местного времени. Магнитуда, по разным оценкам, составила от 5,6 до 6,3 балла. Второе землетрясение произошло восемью минутами позже — уже с меньше магнитудой, 4,6 балла.

Эксперты однозначно сошлись в том, что подземные толчки были искусственного происхождения. РИА Новости со ссылкой на ученых Корейского метеорологического агентства, уточняет, что они были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамген-Пукто, где расположен ядерный полигон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей. Американская геологическая служба аттестовала толчки в КНДР как взрыв.

Многочисленные ноты протеста и требования прекратить пуски, кажется, лишь раззадоривают северокорейцев. По крайней мере, они продолжают испытывать оружие, а в конце августа даже запустили ракету «Хвансон-12», которая пролетела над территорией Японии. КНДР продолжает угрожать и американскому острову Гуам, где расположены военные базы США. Пока что Совбез ООН видит решение проблемы не дипломатическим, а экономическим способам. Все чаще звучат призывы отрезать северокорейцев от нефтяной трубы.

«По оценкам правительства Южной Кореи, ежегодно Китай поставляет в КНДР 500 тысяч тонн нефти. Россия также экспортирует черное золото. Если отрезать КНДР от нефтяных поставок, это приведет к росту цен на бензин, что нанесет серьезный удар по жизни северокорейцев. Более того, армия, потребляющая топливо в больших количествах, окажется связанной по рукам и ногам. Перед Второй мировой войной так называемая коалиция ABCD отрезала Японию от нефтяных поставок. Оказавшись загнанной в угол, Япония нанесла удар по Перл-Харбор, что привело к началу Тихоокеанской войны. В связи с этим некоторые эксперты опасаются, что эмбарго на нефть может вызвать взрывную реакцию Пхеньяна», — пишет японское «Нихон Кэйдзай».