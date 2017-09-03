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03 сентября 2017, 09:00
газовая промышленность «Газпром» Дания Россия «Северный поток»
Катерина Норсеева

Принцип датский

«Северный поток-2»
«Северный поток-2»
«Газпром»

Проект «Северный поток-2» снова под угрозой. На этот раз детищу «Газпрома» угрожают датские власти, которые хотят помешать строительству газопровода, пишет издание Politiken. По данным газеты, правительство Дании разработало и внесло на рассмотрение местного парламента законопроект, согласно которому любые программы по прокладке трубопроводов через территориальные воды страны могут быть заблокированы Копенгагеном — если они противоречат безопасности государства или внешнеполитической стратегии. 

«Принятие решения по заявкам на проведение трубопроводов в территориальных водах имеет такую специфику, что более подходит для обсуждения на уровне министров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теоретически Дания и сейчас может отклонить заявку на проведение труб по территории страны, но только если существует угроза экологической безопасности государства. 

«Коммерсантъ» уточняет, что документ будет довольно просто принять — для этого коалиционному правительству меньшинства Дании понадобится поддержка других парламентских партий, которые, впрочем, уже заявляли о готовности проголосовать за инициативу. 

Как отмечает Politiken, на датские власти давят. В частности, правительство Германии, которая хотела бы, чтобы проект был реализован, тогда как Прибалтика и Польша против него.

О том, что «Северный поток-2» может стать яблоком раздора для стран Европы, пишет и Tagesspiegel. Газета сообщает, что Германия и Австрия с одной стороны и Еврокомиссия с другой находятся в состоянии несогласия. Издание даже ссылается на некий секретный протокол встречи рабочей группы совета по энергии от конца июля 2017 года, когда главы государств и правительств стран Европы устроили спор по поводу газопровода. Еврокомиссия, в частности, хочет взять на себя переговоры с Россией о «Северном потоке-2», тогда как Германия и Австрия, которых пытаются уличить в нечестной игре и заинтересованности в российском проекте, сопротивляются этому. 

«Это не первый случай, когда комиссия добивается такого мандата. Это нормальный процесс. Для этого в договорах имеется правовая основа. Мы хотим получить гарантии, чтобы трубопровод, если «Северный поток-2» будет строиться, использовался прозрачно и без какой-либо дискриминации, как это предусматривают принципы международного и европейского права», — приводит издание слова представительницы комиссии по энергетической политике Анны-Кайсы Итконен. 

Издание напоминает, что совсем скоро состоятся выборы в Бундестаг, и, возможно, расклад сил в Германии изменится, а Еврокомиссия отступится от права вести переговоры — за ненадобностью.

Напомним, «Северный поток-2» должен пройти по территориальным водам Дании на отрезке в 139 километров. Разрешения на строительство должны дать также власти Германии, Финляндии и Швеции. Ввод газопровода в эксплуатацию назначен на конец 2019 года. 

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