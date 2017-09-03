Археологи, исследующие комплекс гробниц в Фучжоу, в провинции Цзянси на востоке Китая, определили, что в одной из этих гробниц был похоронен выдающийся драматург эпохи династии Мин Тан Сяньцзу (1550 – 1616). Об этом открытии сообщает агентство «Синьхуа».

Тан Сяньцзу известен в истории китайской литературы под прозвищами Хай-жо («Подобный морю») и Цинъюань-дао-жэнь («Даос из Чистых Далей»). В наши дни его часто называют китайским Шекспиром. Сближению Тан Сяньцзу с великим английским поэтом способствует не только его ключевая роль в развитии китайской драматургии, но и тот факт, что оба они умерли в один год – 1616. Иногда можно встретить утверждения, что они умерли даже в один день 23 апреля, но чаще дату смерти Тан Сяньцзу переводят на европейский календарь как 29 июля 1616 года. Недавно в Стратфорде-на-Эйвоне была установлена подаренная городом Фучжоу статуя, изображающая обоих драматургов.

Семья, где родился драматург, проживала уезде Линьчуань в провинции Цзянси. Ее представители славились как знатоки традиционной книжности. Хотя ни один из них не сделал государственной карьеры, в своей провинции они пользовались большим уважением. О высоком статусе семьи говорит и то, что, когда мальчику исполнилось тринадцать лет и настала пора серьезной учебы, отец Тан Сяньцзу сумел пригласить ему в наставники выдающегося мыслителя Ло Жуфана (1515 – 1588) по прозванию Мин Дэ («Сияющая добродетель»), знатока литературы, буддийского и даосского учений, ранее занимавшего пост правителя уезда, а вскоре основавшего частную школу «Гуй шэн шуюань» («Академия почтения к жизни»). Тан Сяньцзу называет своего учителя «ученым мужем, преисполненным жизненной силы ци и чувства долга». Ло Жуфан оказал огромное влияние на юношу. После смерти наставника Тан Сяньцзу ежегодно совершал паломничество к месту его погребения в буддийском монастыре Шимынь.

В 1571 году Тан Сяньцзу, в возрасте двадцати одного года, сдал провинциальный государственный экзамен и получил степень цзюй жэнь. Следующий шаг – сдача столичного экзамена и получение степени цзиньши, открывавший путь к высшим государственным должностям, Тан Сяньцзу удалось сделать лишь в 1588 году, после двух неудачных попыток. Причиной неудач Тан Сяньцзу называют конфликт с влиятельным императорским секретарем Чжаном.

После успеха на столичном экзамене Тан Сяньцзу получает назначение в Нанкин – южную столицу династии Мин. Но государственная карьера его не сложилась. Он разделал идеи оппозиционной группы Дунлин-сюэпай («Дунлинской академии»), члены которой стремились реформировать жизнь государства по нормам традиционной этики. Тан Сяньцзу поддерживал их предложения снизить налоги для земледельцев и ремесленников и реформировать систему государственных экзаменов, чтобы избавиться от коррупции при назначении на чиновничьи должности. Общественную позицию Тан Сяньцзу хорошо иллюстрирует цитата из его письма одному из друзей: «Как можно в императорском указе требовать золота, как нечто насущного, когда [после изъятия] арендной платы [у крестьян] остаются лишь остатки [запасов] хлеба. Потоки воды пробивают плотину, и даже единственная монетка в хозяйстве поставлена на учет. В разорванной верше рыбе пусто и одиноко, дары природы – соболь и тигр – все более служат для украшения головных уборов <…> Слишком много разговоров о государственных делах, а воспевание на всех дорогах управления достигло неслыханных масштабов» (перевод С. А. Серовой).

В конце концов, после написанного им доклада, задевавшего лично первого министра, Тан Сяньцзу в 1591 году был переведен на службу в провинцию на более низкую должность. Хотя позже он получил повышение, став судьей в округе Шуйчан провинции Чжэцзян, в 1598 году он решает выйти в отставку, чтобы, поселившись в родном доме в Линьчуане, посвятить себя литературной деятельности.

Тань Сяньцзу «Ночую на берегу реки»

Лежит тишина над осенней рекой,

редки лодок огни.

Ущербный месяц на небе слежу,

стоя в лесной тени.

Водяные птицы от света луны

встрепенутся, снова заснут.

Светлякам на крылья пала роса:

летать не могут они (перевод Е. Витковского).

Еще юношей он написал три сборника стихов и драму «Цзы сяо цзи» («Пурпурная свирель»). Теперь он переработал свое раннее произведение и дал ему название «Цзы чай цзи» («Пурпурная шпилька»). Четыре самых известных пьес Тан Сяньцзу известны под названием «Юймин тан сы мэн» («Четыре сна из зала Юймин» или «Четыре сна о Нефритовом чайном зале», другое название – «Четыре сна в Линчуане), поскольку во всех их играет важную роль сон и часть действия, иногда значительная, происходит во сне героев. Помимо «Пурпурной свирели» в этот цикл входят «Нанькэ цзи» («Правитель Нанькэ»), «Ханьдань цзи» («Ханьданьская история») и самая знаменитая пьеса Тань Сяньцзу – «Мудань тин» («Пионовая беседка», другое название – «Возвращение души»).

Драматы Тань Сяньцзу относятся к жанру чуаньци – «повествование о чудесном». Сюжеты для своих пьес Тань Сяньцзу брал из новелл эпохи Тан (618-907)，но значительно усложнил образы героев, обогатил сюжеты социальными мотивами. Уже современники признали высокое литературное мастерство автора. По их свидетельству, пьесу «Пионовая беседка» многие помнили наизусть, хотя она довольно длинная – состоит из 55 сцен.

Сцена из «Пионовой беседки», Ду Линян видит сон. Издание 1617 года.

Действие «Пионовой беседки» происходит в конце правления династии Южная Сун (1270-е годы). В пьесе рассказывается, как шестнадцатилетняя Ду Линян, дочь высокопоставленного чиновника Ду Бао, однажды заснула в саду. Ей приснился студент Лю Мэнмэй, в которого она влюбилась. Вскоре несчастная Ду Линян умерла от любви к приснившемуся юноше. Перед смертью она написала автопортрет. Через три года Лю Мэнмэй оказался в столице, где должен был сдавать государственный экзамен. Он оказался у гробницы девушки и увидел ее автопортрет. Вскоре Ду Линян приснилась Лю Мэнмэю и попросила раскопать ее могилу. Когда он сделал это, она ожила и юноша на ней женился. Но отец девушки потребовал, чтобы Лю Мэнмэй был наказан за мошенничество и осквернение гробницы (это преступление каралось в Китае смертной казнью). Юношу бросили в тюрьму дожидаться суда. Собственную дочь Ду Бао считает оборотнем. Однако после оглашения результатов императорского экзамена, где Лю Мэнмэй оказался лучшим среди всех претендентов, отец признал, что его дочь ожила и благословил ее брак.

Исполнено сердце смятеньем,

весенние чувства развеять не в силах, –

И вот я без всякой причины,

других вспоминая, сама загрустила.

Я в доле завидной была рождена,

прелестною и благонравной,

Росла я в одном из домов знаменитых,

Святым в добродетели равных.

Но лучше бы было судьбою

Дано мне вовек

встречаться с зеленой весною.—

Кому еще вещи подобные снятся?

Не знаю, куда от стыда мне деваться,

К кому я всегда попадаю во сне?

Лечу я вослед этой яркой весне.

И боязно мне,

Но в душу навеки запали

те речи, что были во сне.

Горю, как в бреду,

Мне более жизни не надо,

Ответа от Неба не жду (из арии Ду Линян в десятой сцене пьесы «Пионовая беседка», перевод Л. Меньшикова).

Мастерство Тан Сяньцзу проявлялось и в обязательной для традиционной китайской литературы сфере – использовании фрагментов и мотивов из авторов прошлого. Так, четверостишия, которые завершают каждую из сцен «Пионовой беседки», составлены из строчек, взятых из стихов разных поэтов династии Тан.

Сцена из современной постановки «Пионовой беседки»

«Пионовую беседку» до сих пор часто ставят в китайских театрах, обычно в сокращенных версиях, так как полная длится примерно 22 часа. Но в 1999 году в нью-йоркском Линкольн-центре режиссер Чень Шичжэн поставил полный вариант «Пионовой беседки». В Китае в 1990-х – 2000-х годах появились адаптации «Пионовой беседки» в виде современной оперы и балетного спектакля, а на Тайване и в Гонконге на ее сюжет сняты кинофильмы.

В 1976 году фрагменты пьесы в русском переводе Л. Меньшикова вошли в том «Классическая драма Востока» серии «Библиотека всемирной литературы». А в 2016 году впервые был издан полный русский перевод «Пионовой беседки», который выполнила профессор Пекинского университета иностранных языков Ли Иннань (Инна Александровна Ли). Пьеса переведена также на немецкий, испанский и французский языки, а на английский она переводилась четырежды.

Пьеса «Правитель Нанькэ» рассказывает о герое по имени Чуньюй Фэнь, который, отведав предложенный мудрецом напиток, попадает в государство Нанькэ, представляющее собой муравейник в дупле дерева софоры. Он проживает там двадцать лет, становится правителем ее правителем, затем терпит крах, обретает, а потом утрачивает личное счастье и, в конце концов, просыпается на закате того же дня, когда встретился с мудрецом, и видит в своей чашке остаток недопитого вина. В итоге Чуньюй Фэнь приходит к выводу в духе буддизма, что жизнь не более чем пустота и игра «в тысячах сцен теневого театра».

Но иллюстрация буддийской идеи иллюзорности мира не была единственной целью автора пьесы. Большое внимание Тан Сяньцзу уделяет рассказу о стране Нанькэ, которую представляет как свою модель идеального государства. Ради этого он даже пускается в столь пространные описания, что неизбежно утрачивает темп развития сюжета и, таким образом, приносит в жертву сценический успех своей пьесы. О рассказывает о всеобщем труде, как для простых людей, так и для аристократов, о справедливом распределении земель и налогообложении. Важным элементом утопии Тан Сяньцзу стала мысль о построении государства не на основе закона и насилия над людьми, а на основе чувства и естественного стремления, заложенного в сердце каждого человека.

Помимо своих знаменитых четырех пьес Тан Сяньцзу написал немало других произведений в прозе и в стихах. Но далеко не все они сохранились, так как черновики Тан Сяньцзу после его смерти были сожжены его сыновьями.

Гробница Тан Сяньцзу в современном городе Фучжоу была найдена благодаря раскопкам на месте снесенного завода, построенного в 1950-е годы. Там обнаружили 42 гробницы, сорок из них, по словам главы департамента культурного наследия и археологии провинции Цзянси Сю Чанцина, относятся к периоду династии Мин (1368 – 1644).

Гробницы Фучжоу

Тан Сяньцзу принадлежит гробница, которую археологи первоначально обозначили М4. Она была опознана по шести эпитафиям. Автором некоторых из них был сам Тан Сяньцзу. Как установили ученые, в гробнице вместе с Тан Сяньцзу была похоронена его третья жена по имени Фу. Соседняя гробница М3 принадлежит его второй жене Чжао. «Это открытие является значительным, так как оно говорит нам больше о жизни Тан Сяньцзу, его генеалогическом древе и отношениях с другими членами семьи», – говорит Мао Пэйци, заместитель председателя Китайского общества истории династии Мин.