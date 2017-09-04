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04 сентября 2017, 13:49
акции протеста Дагестан ислам Москва Мьянма Рамзан Кадыров Чечня
Дмитрий Абзалов, Григорий Голосов

Мьянма: что случилось и чего нам ждать

Митинг в поддержку рохинджа у посольства Мьянмы в Москве
Митинг в поддержку рохинджа у посольства Мьянмы в Москве
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Притеснения в отношении мусульман в Мьянме стали поводом для выступлений российских мусульман в поддержку своих единоверцев. Как сообщают СМИ, митинги состоялись в Москве и Махачкале, а с утра 4 сентября начался и митинг в Грозном. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров позволил себе достаточно резкие высказывания на эту тему.

По словам Кадырова, если Россия поддержит «шайтанов», которые «совершают преступления» в Мьянме, то он выступит против позиции России. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит, и как себя ведут государственные деятели и политики», – сказал Кадыров в видеообращении в своем блоге в Intagram. Запись видеообращения не была сохранена там, но выложена на YouTube.

Кадыров также обвинил российские СМИ в бездействии. «Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек – все молчат», – подчеркнул он.

 
Рамзан Кадыров на митинге в защиту мусульман Мьянмы
Скриншот видео ЧГТРК "Грозный"

О том, почему российские мусульмане так откликаются на события в Мьянме и как можно расценивать слова Кадырова, с «Полит.ру» согласился поговорить политолог Григорий Голосов. По его оценке, гуманитарная ситуация в Мьянме и отношение к мусульманам в этой стране вызывает тревогу во всем мире, а мусульмане вообще хорошо координируются, в том числе и в случае необходимости защищать единоверцев.

«То, что происходит в Мьянме с мусульманами, серьезно. Сейчас уже поздно разбираться, кто там начал – существуют разные мнения, но факт состоит в том, что сейчас они подвергаются жестоким преследованиям, бегут оттуда. Это серьезная гуманитарная ситуация – она вызывает беспокойство во всем мире, не только в мусульманском. Но ислам – глобальная религия, и существует координация между различными мусульманскими общинами в разных странах.

 
Мусульманка-рохинджа, застреленная военными Мьянмы при попытке бегства в Бангладеш
@BurmaTaskForce
 

Эта координация осуществляется не только по линии террористических организаций, к чему мы привыкли, но и по линии вполне нерадикальных течений ислама. Если они видят, что мусульман где-то ущемляют (а в Мьянме это, безусловно, так), то они реагируют, и это происходит на международной арене. Так что тут и без Рамзана Кадарова вполне естественный ход событий имеет место, на мой взгляд. Всем бы так заботиться о своих единоверцах и единомышленниках, как это делают мусульмане.

Что касается Рамзана Кадырова, по, правде сказать, сам я его выступления не читал и не слушал, но судя по тому, что вы пересказали, он отреагировал на ситуацию с большим перебором. Никто в мире не поддерживает этих, как он выразился, «шайтанов» – все, в общем, осуждают преследование мусульман в Мьянме. Российское руководство не составляет исключения. То есть до их пор оно никак не реагировало на эти события, но я совершенно не сомневаюсь, что если бы реагировало, то так же, как и все мировое сообщество. Потому что никаких особых интересов в Мьянме у России нет, никаких причин поддерживать мьянмские власти против мусульман тоже нет.

Я думаю, что такой перебор свидетельствует о том, что Рамзан Кадыров использует любой повод для того, чтобы как-то отметиться в публичном пространстве. То есть то, что он высказался по поводу преследования мусульман, само по себе, конечно, хорошо. То, что он высказался в таких усиленных и не к месту усиленных выражениях, – это, пожалуй, свидетельствует просто о стремени к известности», – сказал Григорий Голосов.

Комментируя предположения, что за уже состоявшимся акциями в поддержку мусульман в Мьянме в России могут последовать и другие подобные акции, эксперт выразил принципиальное согласие этим соображением.

«Это вполне вероятно, тем более что такое происходит по всему миру. Как я уже сказал, в исламском сообществе существует некоторая координация – в том числе и по таким вопросам, которые не имеют отношения к джихадизму. И в принципе, на мой взгляд, это хорошо. Любая общественная активность может привести к радикальным проявлениям, но это не значит, что она плоха сама по себе», – пояснил Григорий Голосов.

 
Митинг в Грозном в поддержку мусульман-рохинджа
сhechnyatoday.com

О происходящем в Мьянме, об отклике на эти события в России и о возможном развитии ситуации с «Полит.ру» побеседовал и политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

«Ситуация с Мьянмой следующая: там есть элементы регионального сепаратизма, с которыми периодически сталкивается местное правительство. Региональный сепаратизм представлен и на территории, например, Китая. Поэтому Москва с Пекином тут придерживается одной позиции. На этот счет есть много разных резолюций, но суть их заключается в том, чтобы максимально нивелировать это противостояние.

Часто он действительно принимает жесткие формы, и реакция последнего времени на эти события была связана с информационными вбросами на этот счет. С одной стороны, выступать в поддержку внешних решений на разных направлениях – это распространенная мировая практика. Посмотрите, например, какие митинги по Сирии проходят в США. Или митинги по Турции во Франции. Или, положим, хотя бы по ситуации в Никарагуа. То есть это именно распространенная практика.

Другое дело, что тот эффект, который проявился сейчас – несколько тысяч человек – был, конечно, не таким ожидаемым. Плюс ко всему достаточно противоречивым является само высказывание по поводу позиции Российской Федерации. Эта позиция, конечно же, исходит из Москвы, но синхронизируется, так как у нас проживает очень много этнических  и религиозных групп. Есть буддисты – их много живет в Калмыкии, есть мусульманские регионы – Северный Кавказ, например. Словом, различные религиозные и этические группы у нас очень сильно представлены. И вполне очевидно, что они встроены в развитие процессов, которые происходят на внешнем направлении.

Например, Татарстан реагировал на историю с Турцией и свою позицию по этому поводу высказал. У Чечни, соответственно, есть своя позиция по Мьянме. Пока она не расходится с федеральным направлением, никаких рисков здесь нету. Вопрос еще может быть связан с тем, что публикации в международных СМИ про Мьянму были связаны с саммитом БРИКС, который проходит в Китае.

Дело в том, что в Китае существует религиозный сепаратизм, причем как бы двух видов: есть буддисты в различном понимании слова, и есть мусульмане. Так что китайцы позицию властей Мьянмы поддерживают. Словом, поднятая шумиха – это, конечно, удар по Китаю. Если бы не было ядерного запуска со стороны КНДР в воскресенье утром, который просто нивелировал весь эффект от саммита для Китая, это тоже дало бы некоторые сложности. 

История в Мьянме и так имеет определенный резонанс, но пока что за общественно-политические рамки не выходит. Никаких сверхжестких заявлений по этому поводу еще не было. Ну, будет митинг в Чечне. Но митинг в Чечне проходит по целому ряду вопросов. Другое дело, что религиозная тема – это тема очень тонкая. Поэтому никто ее особо активизировать и продвигать не будет. Здесь, конечно, надо ждать федеральной позиции по этому вопросу.

Однако необязательно это будет иметь какое-то серьезное продолжение. Есть целый ряд других, более животрепещущих вопросов в международной повестке. Уйдет история с Китаем – уйдет и история с Мьянмой. А само по себе региональное обсуждение чего-то – вещь абсолютно нормальная. Татарстан тому является классическим подтверждением», – сказал Дмитрий Абзалов.

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