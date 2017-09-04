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04 сентября 2017, 18:43
банковский сектор Центробанк
Симон Жаворонков

ЦБ заменяет доверие

Здание Центробанка
Здание Центробанка
АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Центральный банк с 1 сентября ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности коммерческим банкам. Теперь банки смогут обратиться в ЦБ, если исчерпают другие источники привлечения средств, говорится в сообщении регулятора.

Этот механизм предоставления ликвидности «создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ)». ЦБ будет предоставлять ликвидность в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка по этим средствам будет равна действующей ключевой ставке, увеличенной на 1,75 п.п., то есть, на сегодня, 10,75%.

Для получения ликвидности банк должен будет подать ходатайство и изложить причины, по которым ему необходимо воспользоваться инструментом. Также финансовая организация должна представить «стратегию выхода»: прогнозный график притоков и оттоков денежных средств, который подтвердит способность банка решить свои проблемы.

 
Банк с отозванной лицензией / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Банк, кроме того, должен предоставить в ЦБ информацию об обеспечении, которое финансовая организация будет использовать в рамках этого механизма. Состав обеспечения может быть очень широк: это и права требования по кредитным договорам, и ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список ЦБ, и поручительства третьих лиц, не являющиеся кредитными организациями.

Ставка по этому виду финансирования — ключевая ставка +1,75 п.п. — достаточно высока, срок кредита короткий, вдобавок не не беззалоговый, так что вряд ли коммерческие банки будут прибегать к нему если есть другие источники получения ликвидности. Но, как бы то ни было, новый инструмент поддержит банки на плаву в случае непредвиденного оттока средств клиентов.

Первый зампредседателя ЦБ Дмитрий Тулин в конце августа заявил, что в ЦБ «уже около года» работают над этим инструментом рефинансирования. «Даже придумали аббревиатуру — МЭПЛ — механизм экстренного предоставления ликвидности.

 
Дмитрий Тулин, заместитель председателя ЦБ / YouTube.com

Интересно, что в чем-то похожий механизм экстренного предоставления банкам ликвидности действовал во время кризиса 2008-2009 гг. Тогда Центральный банк был вынужден помогать коммерческим банкам из-за того, что рынок межбанковского кредитования практически встал, это произошло из-за кризиса доверия.

Если гражданам сохранность их инвестиций в банковские депозиты гарантирует государство через Агентство по страхованию вкладов, то коммерческим компаниям возвращение кредита в случае крушения банка никто не гарантирует. Поэтому когда под угрозой находится существование сразу многих банков, межбанковские кредиты — самый дешевый, быстрый и простой способ получения ликвидности в «мирное» время — перестают выдаваться, никто не может быть уверен, что деньги вернуться в срок.

Введение Центральным банком нового механизма предоставления ликвидности банкам отлично показывает: кризис доверия в банковской системе есть и сейчас и ЦБ готов подменить собою межбанковский кредитный рынок. Можно не сомневаться: на Неглинной отлично просчитали все последствия своих действий. Только остается вопрос: что с рынком не так, если государственное учреждение вынуждено подменять его собою раз в несколько лет?

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