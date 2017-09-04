На заседании саммита стран БРИКС Владимир Путин решил похвастаться перед коллегами успехами российской экономики. Может быть выглядело это немного странно, но рассказать и правда есть что.

Темпы роста экономики России превышают 2%, а инфляция находится на рекордно низком для России уровне, сообщил Владимир Путин.

«Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%», — передает «Интерфакс» его слова.

Владимир Путин на саммите БРИКС kremlin.ru

«Мы добились рекордного для России снижения инфляции, — сказал Путин. — Сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7-3,8%».

Надо отметить, что Центральный банк ожидает, что к концу года информация будет на уровне 4%.

Путин также сообщил, что в России увеличиваются инвестиции в основной капитал (около 4%), растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.

Особо Путин подчеркнул, что «углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике».

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Стоит отметить, что с оптимизмом смотрит в будущее не только Владимир Путин. По данным министра экономического развития Максима Орешкина, с ним солидарен и российские предприниматели.

Российский бизнес в настоящее время настроен более оптимистично, чем еще в начале года, и это позитивно сказывается на секторе кредитования — Максим Орешкин заявил об этом в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ.

«Они смотрят на ситуацию, они видят, что больше возможностей для развития бизнеса. Традиционно для ипотеки очень сильный период — это осень, это декабрь, и банки тоже агрессивно снижают процентные ставки. У "Сбербанка" уже ставка где-то порядка 9% базовая. Такие же позитивные тренды у нас и в розничном кредитовании, и в инвестиционном кредитовании, и поэтому мы видим, что инвестиционная активность, что очень важно для будущего роста, восстанавливается», — сказал министр.

Интервью ГМаксима Орешкина телеканалу НТВ Кадр телепередачи

Также Орешкин рассказал, что интерес европейского бизнеса к разработке новых инвестиционных проектов в России растет в условиях восстановления российской экономики после кризиса.

«Могу сказать, что мы справились», — сказал министр в ответ на вопрос, прошел ли кризис для российской экономики. «Последние данные — это второй квартал — рост на 2,5%. Рост, который мы не видели, если не ошибаюсь, с 2012 года. Мы видим, что инвестиционная активность, что очень важно для будущего роста, восстанавливается», — добавил он.

Министр отметил, что «были экономические сложности, потому некоторые компании не так активно вели деятельность в этот период, но с восстановлением экономики европейский бизнес активно начинает разрабатывать новые инвестиционные планы, делать новые инвестиции». Он привел в пример Францию: объем накопленных инвестиций представителей этой страны в Россию достиг 18 млрд евро.