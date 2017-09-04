Американская компания Facebook Inc. претендует на домен facebook.ru, права на который в настоящее время принадлежат платежной системе «Золотая корона». Компания хочет получить домен бесплатно.

В настоящий момент, как следует из отправленного в конце августа письма Facebook Inc., с содержанием которого ознакомилась газета «Коммерсантъ», права на этот домен принадлежат ЗАО ЦФТ – головной структуре платежной системы «Золотая корона». Причем о том, кому принадлежит домен, американцам стало известно лишь после того, как с facebook.ru была запущена переадресация на страницу «Золотой короны».

Американская компания при этом подчеркнула, что является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. А доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что Facebook Inc. считают неприемлемым. Она требует прекратить использование товарного знака и до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии – с тем, чтобы до 30 сентября безвозмездно передать ей домен.

ЦФТ приобрел домен в 2005 году, сообщили журналистам газеты в пресс-службе организации. Между тем Facebook, созданный в 2004 году, появился в России в 2008 году. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», – подчеркнули в пресс-службе ЦФТ. Обсуждать суть претензии в ЦФТ отказались, сообщив, что письмо американской компании «находится на проработке у юристов».

Перерыв на обед / pixabay.com

По-прежнему непонятно, российская компания в 2005 году получила сайт с доменным именем facebook.ru. Это обстоятельство журналистам в пресс-службе ЦТФ не пояснили. Опрошенные газетой эксперты в связи с этим высказали мнение, что домен мог быть зарегистрирован «ради получения аудитории на свой сайт незаконными действиями путем использования чужого товарного знака».

В то же время они отметили, что если не обсуждать законность и права на использование чужого товарного знака, то сам по себе переход с facebook.ru на сайт «Золотой короны» можно назвать «хорошим маркетинговым ходом».

Свое мнение о ситуации в беседе с «Полит.ру» высказал Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. По его оценке, фактически речь идет о том, что американская компания когда-то не предусмотрела своего роста – но кто, кроме нее, виноват в этом?

«Люди зарегистрировали на себя домен, и лично я считаю, что если Facebook в свое время не позаботился об этом, не подумал, не предвидел огромного роста, то чья это вина? Почему они теперь претендуют на то, что у них больше прав? В этом случае, я считаю, они должны договариваться с владельцами российского домена и выкупать его. Так же, как людям приходится выкупать очень им нужный участок земли или очень им нужную квартиру, если хочется иметь квартиру рядом с другой – на одной лестничной клетке, например. Люди в этом случае вынуждены платить много.

Ну, и тут тем, кто зарегистрировал домен, повезло. То есть это мое мнение, а что там с точки зрения закона, я сказать не могу. Здесь мы попадаем в законодательство об авторском праве и всяких интеллектуальных продуктах – товарных знаках и так далее. Право на имя – да, оно неотъемлемо, я считаю. Если кто-то как-то называется, то это только его право – так называться. С доменами же ситуация особенная, тут надо говорить с юристами», – сказал Михаил Брауде-Золотарев.

Между тем, судя по нежеланию российской платежной системы возвращать домен бесплатно, Facebook придется добиваться своего в суде, полагают СМИ.

Фигурки полицейских у компьютера / pixabay.com

Корпорация Facebook имеет хорошие шансы выиграть судебный процесс относительно прав на домен facebook.ru. Такое мнение высказал, отвечая на вопросы «Полит.ру», управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. В то же время он не исключил, что домен изначально регистрировался «Золотой короной» для последующей продажи его компании Facebook.

«Используемое ЗАО ЦФТ доменное имя «facebook.ru» воспроизводит зарегистрированный товарный знак, принадлежащий Facebook Inc., поэтому велика вероятность того, что компания не будет доводить дело до суда – шансы на выигрыш у американской корпорации очень серьезные. Однако нельзя сказать, что у ЗАО ЦФТ нет шансов сохранить доменное имя – они приобрели его до прихода Facebook Inc. на российский рынок, и в его составе общеупотребительные слова.

Правда, вопрос в том, нужен ли судебный процесс ЗАО ЦФТ, так как регистрация домена изначально могла быть сделана для последующей продажи Facebook Inc., чем и может закончиться данное противостояние», – объяснил Владимир Старинский.

Вообще международные корпорации не раз уже судились за домены в национальных зонах, названия которых похожи на их товарные знаки. В некоторых случаях компании выкупали такие домены. Однако источник, близкий к ЦФТ, заверил журналистов, что головная компания «Золотой короны» не вела переговоров о продаже домена Facebook.

Добавим, что Facebook в настоящее время принадлежат доменные имена национальных доменных зон Австралии, Австрии, Бельгии, Китая. Франции, Германии, Пакистана и т. д. Однако и позицию ЦФТ эксперты не считают заведомо проигрышной. Они отмечают, что сами по себе слова "face" и "book", составляющие название компании, являются общеупотребимыми, а ЦФТ не является социальной сетью и конкурентом Facebook.