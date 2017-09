«Коммерсантъ» в статье «100 килотонн идей чучхе» пишет про испытания КНДР самой мощной бомбы в своей истории.

«Facebook сбрасывает "Золотую корону"»: корпорация освобождает домен от платежной системы.

«Сум отправляют в свободное плавание»: Узбекистан приступил к либерализации валютной системы.

«Леопарды перешли дорогу лыжам»: ОНФ и экологи выступили против строительства новых курортов в Сочи.

РБК в статье «Венская конфузия» пишет о новом скандале в российско-американских отношениях.

«Дивное прибавление в кремлевской энотеке»: у «Абрау-Дюрсо» появился новый партнер.

«Поднебесная перспектива»: Эксперты спрогнозировали увеличение китайских вложений в Россию.

«Подрядчики ответят за стрелку»: метро определило сумму ущерба от аварии на Арбатско-Покровской линии.

«Известия»: «За "нежелательное поведение" предлагают высылать из России». В Совете Федерации готовится законопроект, определяющий критерии и степень ответственности за попытки деструктивного влияния извне на внутрироссийскую повестку.

«Инфляционные ожидания показали исторический минимум»: ожидания россиян по темпам прироста цен рекордно снизились на фоне стабилизации стоимости продуктов.

«Ручную кладь ограничат законом»: Минтранс определил перечень вещей, которые позволят брать на борт самолета бесплатно.

«Майнеры криптовалют могут получить скидку на электроэнергию»: в России предлагают создать благоприятные условия для добытчиков криптовалют.

«Просроченные долги пошли на убыль»: возможность погасить задолженность появилась благодаря росту доходов.

«Газета.ru» в статье «Выборы по-тихому» пишет, что фальсификаций на московских выборах не ждут, хотя они и возможны.

«Ракка: жизнь в руинах под обстрелом». Битва за «столицу» ИГ (организация запрещена в РФ) идет уже три месяца.

The Economist: «Очередное испытание. Северная Корея испытала ядерную бомбу» (Another test: North Korea tests a nuclear bomb). Но, вероятно, это была не та мощная миниатюрная боеголовка, которой грозится руководство КНДР.

«Новый политический срок в Вашингтоне: снова в школу» (The new political term in Washington: Back to school). Конгресс в США снова в сборе, и ему предстоит трудный сентябрь.

Bloomberg: «Северная Корея объявила о "небывало обольшом" ядерном испытании» (North Korea Hails ‘Unprecedentedly Big’ Nuclear Test). КНДР заявила, что она успешно испытала водородную бомбу небывалой мощи. По утверждениям северокорейского руководства, эта бомба может быть помещена в межконтинентальную ракету.

«Соперник Меркель готовится к решающим предвыборным дебатам в Германии» (Merkel's Rival Set for Must-Win German Election Debate). 24 сентября в Германии состоятся выборы. Им предшествуют единственные теледебаты, в которых участвуют два главных оппонента - нынешний канцлер Германии Ангела Меркель и ее конкурент Мартин Шульц.

The Wall Street Journal: «Северная Корея объявила испытание водородной бомбы для межконтинентальной ракеты "полностью успешным"» (North Korea Hails Test of Hydrogen Bomb for ICBM a ‘Perfect Success’). КНДР в очередной раз заявила об успешном военном испытании. Это усиливает давление на президента США Дональда Трампа, который столкнулся с серьезным внешнеполитическим кризисом.

«США пытаются придумать ответ Пхеньяну и критикуют Пекин и Сеул» (U.S. Works to Craft Response to Pyongyang, Criticizes Beijing, Seoul). Президент США обругал КНДР за враждебность, а также раскритиковал Китай и Южную Корею.