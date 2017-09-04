Владимир Путин предложил коллегам из стран БРИКС создать общую платформу энергетических исследований, в рамках которой «можно будет нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены».

Вообще объединение стран БРИКС — крайней странное явление. Изначально эти государства ничего кроме похоже устроенных фондовых рынков не объединяло. Во многом благодаря усилиям России начались регулярные встречи лидеров стран БРИКС, даже появляются постоянно действующие институты, такие как Банк развития.

Многие считают, что объединение БРИКС — это очередной «карманный» международный формат для Китая. Но тем интереснее следить, сможет ли Москва найти там свою выгоду. Не зря прямо во время саммита разворачивается шоу вокруг Бирмы, которая входит в зону интересов Пекина.