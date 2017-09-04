КНДР: грандиозная провокация
СМИ обсуждают очередное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей в воскресенье. По утверждению северокорейского руководства, ему наконец удалось создать компактную боеголовку, которая может поместиться в межконтинентальную ракету.
Правительства других стран, пишет The Economist, такому повороту событий не обрадовались. Южная Корея потребовала полной изоляции КНДР силами ООН и пообещал расширить военное сотрудничество с США. Япония назвала новое испытание «совершенно неприемлемым». Даже Китай, главный союзник КНДР, тоже заявил, что не надо было проводить это испытание.
Однако определяющим фактором для дальнейшего развития событий станет реакция США. В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если она продолжит свою программу по разработке ядерного оружия, способного нанести удар по США. Трамп же был главным инициатором ужесточения международных санкций против Северной Кореи и давил на Россию и Китай, которые, как предполагалось, помогали ей избегать воздействия санкций. Последовавшее после всего этого испытание выглядит как грандиозная провокация со стороны КНДР.
Между тем, отмечает автор, утверждения северокорейского руководства на фоне фактов вызывают сомнения у экспертов. По официальной версии, это было испытание боеголовки, которая настолько мала, что ее можно поместить в межконтинентальную ракету. Взрыв, действительно, был мощным. Однако эксперты полагают, что его мощность была все же недостаточной для настоящей водородной бомбы. Это больше похоже на взрывное устройство, в котором используется реакция тритий-дейтерий, а сделать такое устройство миниатюрным — очень трудная техническая задача. Правда, они допускают, что возможна конфигурация компактной боеголовки, в которой используется два взрыва, из которых первый, послабее, приводит ко второму, уже полноценному. Относительно второй версии эксперты высказываются скептически, однако в последнее время КНДР уже демонстрировала успехи, которых эксперты от нее не ожидали.
КНДР продолжает продвигаться к прямому военному конфликту, пишет Financial Times. Трамп уже пообещал военный ответ на любую угрозу в адрес США или их союзников. Если раньше США говорили о военном сценарии только как одном из вариантов к рассмотрению, то теперь их риторика сфокусировалась на этом варианте. Это произошло через несколько часов после того, как Северная Корея заявила об успешном испытании. По версии министерства обороны США, у нее теперь есть возможность ударить по их западному побережью. Вопрос только в том, считать ли взрывное устройство водородной бомбой или мощной атомной бомбой.
Первоначально США рассчитывали, что санкции затормозят развитие северокорейской ядерной программы. Как показал опыт, этого не произошло. Теперь обстоятельства склоняют Трампа к тому, чтобы всерьез обратиться к военному сценарию. На международном уровне такой вариант большой поддержкой не пользуется, однако почти все государства осуждают поведение КНДР. В числе осуждающих присутствуют Россия и Китай. Большой вклад в давление на КНДР мог бы сделать Китай, перекрыв поставки ей нефти. Однако ему такая перспектива не нравится, потому что он опасается, что это спровоцирует миграционной из-за наплыва беженцев из КНДР.