СМИ обсуждают очередное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей в воскресенье. По утверждению северокорейского руководства, ему наконец удалось создать компактную боеголовку, которая может поместиться в межконтинентальную ракету.

Правительства других стран, пишет The Economist, такому повороту событий не обрадовались. Южная Корея потребовала полной изоляции КНДР силами ООН и пообещал расширить военное сотрудничество с США. Япония назвала новое испытание «совершенно неприемлемым». Даже Китай, главный союзник КНДР, тоже заявил, что не надо было проводить это испытание.

Однако определяющим фактором для дальнейшего развития событий станет реакция США. В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если она продолжит свою программу по разработке ядерного оружия, способного нанести удар по США. Трамп же был главным инициатором ужесточения международных санкций против Северной Кореи и давил на Россию и Китай, которые, как предполагалось, помогали ей избегать воздействия санкций. Последовавшее после всего этого испытание выглядит как грандиозная провокация со стороны КНДР.

КНДР, пуск ракеты / YouTube.com

Между тем, отмечает автор, утверждения северокорейского руководства на фоне фактов вызывают сомнения у экспертов. По официальной версии, это было испытание боеголовки, которая настолько мала, что ее можно поместить в межконтинентальную ракету. Взрыв, действительно, был мощным. Однако эксперты полагают, что его мощность была все же недостаточной для настоящей водородной бомбы. Это больше похоже на взрывное устройство, в котором используется реакция тритий-дейтерий, а сделать такое устройство миниатюрным — очень трудная техническая задача. Правда, они допускают, что возможна конфигурация компактной боеголовки, в которой используется два взрыва, из которых первый, послабее, приводит ко второму, уже полноценному. Относительно второй версии эксперты высказываются скептически, однако в последнее время КНДР уже демонстрировала успехи, которых эксперты от нее не ожидали.

КНДР продолжает продвигаться к прямому военному конфликту, пишет Financial Times. Трамп уже пообещал военный ответ на любую угрозу в адрес США или их союзников. Если раньше США говорили о военном сценарии только как одном из вариантов к рассмотрению, то теперь их риторика сфокусировалась на этом варианте. Это произошло через несколько часов после того, как Северная Корея заявила об успешном испытании. По версии министерства обороны США, у нее теперь есть возможность ударить по их западному побережью. Вопрос только в том, считать ли взрывное устройство водородной бомбой или мощной атомной бомбой.

Учения Народной Армии КНДР на побережье / YouTube.com

Первоначально США рассчитывали, что санкции затормозят развитие северокорейской ядерной программы. Как показал опыт, этого не произошло. Теперь обстоятельства склоняют Трампа к тому, чтобы всерьез обратиться к военному сценарию. На международном уровне такой вариант большой поддержкой не пользуется, однако почти все государства осуждают поведение КНДР. В числе осуждающих присутствуют Россия и Китай. Большой вклад в давление на КНДР мог бы сделать Китай, перекрыв поставки ей нефти. Однако ему такая перспектива не нравится, потому что он опасается, что это спровоцирует миграционной из-за наплыва беженцев из КНДР.