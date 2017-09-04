Москвичи в ближайшее воскресенье изберут себе районных депутатов. Выборы, которые еще несколько недель назад, казалось, интересовали разве что самих кандидатов, сейчас оказались в центре внимания. Получается, что если выборы действительно являются важным событием для общества, то тихо провести невозможно даже муниципальную кампанию.

Московская городская избирательная комиссия на прошлой неделе отправила в отставку уже второго главу ТИК за всю кампанию. Но если в середине августа глава ТИК Филевского парка Лариса Шепелева ушла, по крайней мере формально, сама, то история с главой ТИК района Коптево вышла совсем некрасивой.

Коптево — тихий район Москвы, о существовании которого многие узнали только после того, как открылась одноименная станция на МЦК. Но в конце августа район оказался в центре настоящей политической баталии. Глава районного ТИКа Сергей Митюшков подал жалобу в суд на четырех кандидатов в депутаты от «Яблока» и одного от КПРФ за незаконную расклейку агитматериалов.

Встреча кандидатов в депутаты района Коптево Anton Chernykh

В этой истории ужасно буквально все.

Во-первых, «незаконно» агитационные листовки расклеивали на досках объявлений у подъездов, которые сами там висят незаконно — по всему городу их установили без решения общих собраний собственников и прочих формальностей, теперь там вывешивают не только «районные» объявления, но и коммерческую рекламу. В любом случае, рекламный стенд не является средством массовой информации и размещать там свои листовки кандидаты имеют полное право.

Фото: Полит.ру

Во-вторых, в суд обратилась не территориальная избирательная комиссия, а лично ее глава.

В-третьих, сроки обжалования отмены регистрации уже истекли.

Но Коптевский районный суд оказался на стороне председателя ТИКа и снял кандидатов с выборов. Что, а принципе, не удивительно, Сергей Митюшков раньше был федеральным судьей в этом суде.

После того, как эта история стала частью общемосковской повестки, городские власти начали исправляться. Митюшков срочно снят с поста главы ТИКа, Мосгорсуд отменил решение Коптевского суда и справедливость, кажется, восстановлена.

Все это, конечно, показывает, что в мэрии пристально следят за муниципальными выборами и, более того, стараются достаточно неглупыми методами добиться победы своих выдвиженцев — формально представителей «Единой России», которые, однако, в большинстве своем, так или иначе связаны либо с управами, либо с городской администрацией. Дело в том, что лучший способ привести москвичей на выборы — начать давление на независимых кандидатов. А так, 1-2% явки дадут «надомники», списки которых представляет в участковые комиссии Собес, еще процентов 10-12% — самые сознательные, которые все-таки дойдут до участков в День города. Явка в 10-15% комфортна для мэрии и практически гарантирует ей абсолютное большинство во всех районных собраниях. В 2014 году, когда выбирали Мосгордуму, на участки пришли 21% москвичей, ЕР удалось победить в 38 из 45 округов.

Агитация перед муниципальными выборами Tony Sorokin

Между тем отсутствие полномочий у районных депутатов не должно смущать: практика показывает, что в случае необходимости сильные и активные депутаты собирают вокруг себя достаточное число граждан, чтобы испортить жизнь целым департаментам. Такие истории не слишком заметны, так как граждане, как правило, хотят запретить или отложить строительство того или иного объекта, так что их достижение — это сохранение status quo, которое, на первый взгляд, не требует специальной работы. Однако, Ленинский проспект все еще является приятной улицей, а не рассекающий районы надвое бессветофорной магистралью именно благодаря протестам жителей. В Царицыно нет ТПУ с десятками тысяч квадратных метров торговых площадей, в Братеево все еще стоят гаражные кооперативы, в Щукино сохранен довоенный детский сад, на Таганке решается вопрос с подземными парковками — все, в том числе, благодаря поддержке независимых от управ муниципальных депутатов.