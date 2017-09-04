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04 сентября 2017, 09:50
ислам Махачкала Москва
Елена Сычева

Брат за брата

Акция мусульман у посольства Мьянмы на Большой Никитской
Акция мусульман у посольства Мьянмы на Большой Никитской
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Третий день со страниц российских СМИ не сходят мусульмане — 1 сентября это были кадры празднования Курбан-байрама, 2 сентября — видеозапись, где участники массовых мероприятий в честь этой даты прорывают полицейское оцепление, чтобы прорваться к перекрытой станции метро в Москве, наконец, 3 сентября на улицы столицы вышли сотни исповедующих ислам, чтобы поддержать братьев по вере, которые страдают в Мьянме.

По разным оценкам, на несогласованный митинг на Большой Никитской возле посольства Мьянмы в РФ вышли от 600 до 2000 человек. Как сообщает «Газета.ру», призыв прийти на акцию в поддержку народа рохинджа распространялся по мессенджерам и соцсетям. 

 
Российские мусульмане у посольства Мьянмы в Москве
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

«Автор этой инициативы неизвестен, и перепроверить информацию не представляется возможным. При этом есть все основания полагать, что указанный митинг не согласован с властями, и участие в нем может стать административным правонарушением со всеми вытекающими последствиями. Любое противление разгону митинга — с нашим-то темпераментом — может легко превратиться уже и в преступление. Полагаю, что мы должны воздержаться от этого: и себя поберечь, и не ассоциировать с самого старта тему поддержки народа рохинджа с массовыми беспорядками», — приводит слова исламского адвоката Мурада Мусаева портал «ИсламNews».

 
Мурад Мусаев (слева) в Мьянме. Январь 2017
Rohingya Alert

По данным «Интерфакса», протест был довольно мирным, несмотря на то, что акция была несогласованной. «Протестующие не принесли с собой никаких плакатов и баннеров, время от времени выкрикивают "Аллаху Акбар". В целом обстановка на месте спокойная», — сообщает агентство. 

За акцией следили полицейские, бойцы ОМОН в полном снаряжении. Понесет ли кто-то наказание за организацию несанкционированного митинга в Москве, пока неизвестно.

Аналогичная акция в воскресенье прошла и в Дагестане, где примерно 2000 человек промаршировали по улицам Махачкалы — на центральную площадь города их не пустили, поскольку там был запланирован митинг, посвященный противодействию терроризму и организованный властями. «Толпа двинулась по улицам города, скандируя "Аллах акбар!" и делая остановки для проведения коротких митингов. Последний из них прошел у стен Джума-мечети города. Выступавшие выразили возмущение позицией властей и муфтията, не оказавших поддержку притесняемым мусульманам Мьянмы», — сообщает «Коммерсант». 

Интересно, что муфтият Дагестана выпустил специальное заявление, в котором опроверг свою причастность «ко всем происходящим на данный момент в Дагестане несанкционированным митингам и противостояниям, идущим вразрез с официальной позицией российского государства». В сообщении содержится просьба удалить фото- и видеоматериалы «непонятного происхождения» из соцсетей и «не создавать истерию».

 
Махачкала, шествие в поддержку мусульман Мьянмы
chernovik.net

«Именно сегодня, спустя 9 лет со дня убийства мусульманского проповедника-журналиста Абдуллы Алишаева, к сожалению, в шествии за жителей Бирмы участвуют многие из тех, кто когда-то в Дагестане поддерживал убийц вот таких мусульман нашей Республики! Отметим, что Муфтият Дагестана всегда призывал и призывает население региона и всей страны молиться за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих братьев и сестер во всем мире. Муфтият республики также призывает жителей не делать каких-то выводов, исходя лишь из информационного потока в социальных сетях и отдельно взятых заявлений, в силу недостоверности распространяемой информации. Сегодня в Бирме почти такое же положение, как было в Чечне перед войной. Радикалы хотят отделиться, убивают полицейских и военных, провоцируют на ответные действия местные органы власти. В хадисе Пророка (мир ему и благословение) сказано, что смута (фитна) спит, и на того, кто разбудит ее, падет проклятие Аллаха», — говорится в официальном заявлении на сайте муфтията

Интересно, что позиции исламских регионов России по поводу происходящего в Мьянме расходятся. Например, братьев по вере поддержал в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, а вслед за ним — и Союз журналистов Чечни. 

«В 21 веке в Мьянме при полном потворстве властей совершается «образцово-показательный» геноцид над совершенно беззащитным народом. Происходит уничтожение людей не по политическим или экономическим мотивам, как «принято» в наше время, а теперь уже исключительно из-за их религиозной и этнической принадлежности. Куда смотрит цивилизованный мир?... Убивают не на войне, целыми селами уничтожается мирный, ни в чем неповинный народ, гибнут женщины и дети. Их сжигают заживо», — говорится в заявлении СЖЧР, которое публикует целиком портал «Грозный-Инфо». 

 
Поселение рохинджа в штате Ракхайн, Мьянма. 2016
DYKT Mohigan

Российские эксперты отмечают, что благодаря событиям в Мьянме российские мусульмане продемонстрировали, что из религиозной силы они могут быстро трансформироваться и в силу политическую — это показали митинги в Москве и Махачкале. Оценки того, что на основе религии формируется политическая власть, в основном, негативные.

«Это же нетрудно предвидеть: если на определенной территории православная религиозная сила получает в подарок от государства часть политической власти, то, соответственно, в других местах мусульманское население совершенно справедливо потребует часть политической власти для своих религиозных организаций. Поверьте, мусульмане в этом вопросе ни в чем не уступят. И когда интересы православия и ислама войдут между собой в политическое противоречие, начнется межрелигиозная война — самое страшное, что вообще может быть. В гражданской войне можно все-таки договориться, а в религиозной бьются до смерти. Никто не уступит. И каждый будет по-своему прав», — ранее говорил в интервью «Знаку» режиссер Александр Сокуров. 

Надо отметить, что сегодня должен пройти еще один митинг солидарности с угнетаемыми мусульманами в Мьянме — на 4 сентября в Грозном назначена акция протеста. 

Поддержку исповедующим ислам выражают и в других странах. Происходящее в Мьянме осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — он сделал заявление на мероприятии, организованном правящей Партией справедливости и развития в Стамбуле в связи с праздником Курбан-байрам. 

«Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой», — приводит его слова агентство Anadolu.

 
Беженцы-рохинджа. 2014
Foreign and Commonwealth Office

Напомним, осенью прошлого года в Мьянме обострился конфликт местных властей с народом рохинджа, который постепенно разрастался. На прошлой неделе бойцы местной вооруженной исламистской группировки «Армия спасения Аракан рохинджа» напали на полицейские и армейские участки, убили 15 человек. В ответ власти организовали «акцию возмездия». По подозрению в терроризме были арестованы сотни человек, правительство заявило о 400 уничтоженных, которых власти отнесли к повстанцам, и о 17 «случайно погибших». 

«Преимущественно населенная буддистами Мьянма, лишь недавно избавившаяся от военной диктатуры, правившей с 1962 года, страдает от разнообразных межнациональных, политических, криминальных и религиозных конфликтов десятилетиями. Это запутанное противостояние десятков сторон, в котором сошлись разные партизанские и подпольные движения, военно-политические силы, влияющие извне, из Китая, Индии, Таиланда, сепаратистские движения национальных меньшинств и преступные группировки, контролирующие производство и сбыт опиума и производимых из него наркотиков», — описывает ситуацию в стране портал «Свобода». 

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