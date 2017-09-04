Недавно стало известно, что в Италии начат сбор средств на исследование древнего черепа, хранящегося в одном из римских музеев. Оно должно проверить гипотезу, что этот череп принадлежит знаменитому римскому ученому Плинию Старшему, который погиб в 79 году во время извержения Везувия.

Работу над своими книгами Плиний вел параллельно с многолетней военной службой в разных частях Римской империи, лишь во время царствования Нерона он ушел от дел и посвятил себя литературной деятельности. Но после прихода к власти Веспасиана (69 год) карьера Плиния возобновилась. Вероятно, это связано с тем, что ему ранее довелось служить вместе с Веспасианом или его сыном Титом. Плиний побывал прокуратором нескольких провинций, а в конце 70-х стал префектом одного из флотов империи, базировавшегося в порту Мизен, в Неаполитанском заливе. Когда началось извержение, погубившее Помпеи, Геркуланум и Стабии, Плиний отправился с кораблями к побережью, чтобы эвакуировать напуганных местных жителей. Подстрекало его и научное любопытство – желание увидеть вблизи редкое природное явление. Историю гибели Плиния подробно описывает его племянник Плиний Младший в письме к историку Тациту:

«В девятый день до сентябрьских календ, часов около семи, мать моя показывает ему на облако, необычное по величине и по виду. Дядя уже погрелся на солнце, облился холодной водой, закусил и лежа занимался; он требует сандалии и поднимается на такое место, откуда лучше всего можно было разглядеть это удивительное явление. Облако (глядевшие издали не могли определить, над какой горой оно возникало; что это был Везувий, признали позже), по своей форме больше всего походило на пинию: вверх поднимался как бы высокий ствол и от него во все стороны расходились как бы ветви. Я думаю, что его выбросило током воздуха, но потом ток ослабел и облако от собственной тяжести стало расходиться в ширину; местами оно было яркого белого цвета, местами в грязных пятнах, словно от земли и пепла, поднятых кверху. Явление это показалось дяде, человеку ученому, значительным и заслуживающим ближайшего ознакомления. <…> Дядя собирался выйти из дому, когда получил письмо от Ректины, жены Тасция: перепуганная нависшей опасностью (вилла ее лежала под горой, и спастись можно было только морем), она просила дядю вывести ее из этого ужасного положения. Он изменил свой план: и то, что предпринял ученый, закончил человек великой души; он велел вывести квадриремы и сам поднялся на корабль, собираясь подать помощь не только Ректине, но и многим другим (это прекрасное побережье было очень заселено). Он спешит туда, откуда другие бегут, держит прямой путь, стремится прямо в опасность и до того свободен от страха, что, уловив любое изменение в очертаниях этого страшного явления, велит отметить и записать его.

На суда уже падал пепел, и чем ближе они подъезжали, тем горячее и гуще; уже куски пемзы и черные обожженные обломки камней, уже внезапно отмель и берег, доступ к которому прегражден обвалом. Немного поколебавшись, не повернуть ли назад, как уговаривал кормщик, он говорит ему: «смелым в подмогу судьба: правь к Помпониану». Тот находился в Стабиях, на противоположном берегу (море вдается в землю, образуя постепенно закругляющуюся, искривленную линию берега). Опасность еще не близкая была очевидна и при возрастании оказалась бы рядом. Помпониан погрузил на суда свои вещи, уверенный, что отплывет, если стихнет противный ветер. Дядя прибыл с ним: для него он был благоприятнейшим. Он обнимает струсившего, утешает его, уговаривает; желая ослабить его страх своим спокойствием, велит отнести себя в баню; вымывшись, располагается на ложе и обедает – весело или притворяясь веселым – это одинаково высоко.

Тем временем во многих местах из Везувия широко разлился, взметываясь кверху, огонь, особенно яркий в ночной темноте. Дядя твердил, стараясь успокоить перепуганных людей, что селяне впопыхах забыли погасить огонь и в покинутых усадьбах занялся пожар. Затем он отправился на покой и заснул самым настоящим сном: дыхание у него, человека крупного, вырывалось с тяжелым храпом, и люди, проходившие мимо его комнаты, его храп слышали. Площадка, с которой входили во флигель, была уже так засыпана пеплом и кусками пемзы, что человеку, задержавшемуся в спальне, выйти было бы невозможно. Дядю разбудили, и он присоединился к Помпониану и остальным, уже давно бодрствовавшим. Все советуются, оставаться ли в помещении или выйти на открытое место: от частых и сильных толчков здания шатались; их словно сдвинуло с мест, и они шли туда-сюда и возвращались обратно. Под открытым же небом было страшно от падавших кусков пемзы, хотя легких и пористых; выбрали все-таки последнее, сравнив одну и другую опасность. У дяди один разумный довод возобладал над другим, у остальных один страх над другим страхом. В защиту от падающих камней кладут на головы подушки и привязывают их полотенцами.

По другим местам день, здесь ночь чернее и плотнее всех ночей, хотя темноту и разгоняли многочисленные факелы и разные огни. Решили выйти на берег и посмотреть вблизи, можно ли выйти в море: оно было по-прежнему бурным и враждебным. Дядя лег на подостланный парус, попросил раз-другой холодной воды и глотнул ее. Огонь и запах серы, возвещающий о приближении огня, обращают других в бегство, а его подымают на ноги. Он встал, опираясь на двух рабов, и тут же упал, думаю, потому что от густых испарений ему перехватило дыхание и закрыло дыхательное горло: оно у него от природы было слабым, узким и часто побаливало» (VI, 16 по изданию Письма Плиния Младшего: Кн. I—Х / Изд. подгот. Сергеенко М. Е., Доватур А. И.. М., 1982).

Современные историки полагают, что слова Плиния Младшего о том, что горло его дяди «от природы было слабы», означают, что тот страдал астмой. Поэтому он не выдержал большой концентрации сероводорода и углекислого газа, выброшенных вулканом.

«Последний день Помпеи». Джон Мартин, ок. 1821.

Инициатором исследования черепа стал Флавио Руссо (Flavio Russo), автор многочисленных работ по технике античности и средневековья: от фортификации до конструкции метательных орудий. Многие современные реплики римских катапульт и баллист, стоящие в итальянских музеях, сделаны по его чертежам и даже его руками. Известность среди широкой публики Флавио Руссо получил, став одним из авторов книги «Изобретения античных инженеров», вышедшей на английском языке (первый том – 2009, второй – 2016 год). Следующая книга Флавио Руссо была посвящена извержению Везувия 79 года и деятельности Плиния Старшего, которую автор называет «первой операцией по гражданской обороне в истории».

В ходе работы над этой книгой Флавио и узнал, что в Риме, в музее Академии истории медицинского искусства, есть череп, который называют черепом Плиния Старшего. Череп этот нашел в начале 1900-х годов инженер-строитель Дженнаро Матроне. Он спроектировал дорогу, ведущую от устья реки Сарно в сторону Везувия и руководил работами по ее строительству (сейчас она носит название Strada Matrone). Во время строительства недалеко от древних Стабий были найдены 73 скелета, погребенных под слоем вулканического пепла. Это явно были беженцы, ожидавшие спасения на берегу и погибшие, задохнувшись вулканическими газами. Некоторые из них несли с собой кошельки с монетами.

Но один скелет отличался от прочих богатыми украшениями. При нем были панцирь, золотая цепь из 75 звеньев на шее, браслеты в виде змей, кольца из золота и слоновой кости. Одно из колец несло изображение двух львиных. Был у него и меч, украшенный золотыми раковинами. Матроне сразу высказал догадку, что скелет принадлежит Плинию Старшему – знатному римлянину, занимавшему высокий пост. Он сообщил о находке властям, но те не проявили к его словам никакого интереса и разрешили ему распоряжаться находками.

Тогда Дженнаро Матроне издал за свой счет брошюру, где изложил свою гипотезу, но никто из ученых ее не поддержал. Археолог Джузеппе Козенца насмешливо писал, что Плиний не мог бегать по берегу, разряженный как танцовщица. Обиженный Дженнаро Матроне похоронил найденные останки, а драгоценные украшения продал Ротшильду и другим частным коллекционерам. Себе он оставил только меч и череп. Позже Матроне подарил их итальянскому военачальнику Мариано Боргатти, а тот передал их в музей. Поскольку в гипотезу Матроне никто не верил, особого внимания они не привлекали.

Флавио Руссо и журналист и искусствовед Андреа Чончи (Andrea Cionci) решили, что предположение Дженнаро Матроне заслуживает более серьезного отношения. Они отмечают, что предметы, найденные на скелете, могут обозначать принадлежность к сословию всадников (кольцо) и высокую должность на военном флоте (меч с у украшениями в виде раковин). Все это соответствует биографии Плиния Старшего. Более того, обследование черепа показало, что он принадлежит мужчине приблизительно пятидесяти лет, а Плинию на момент смерти было 56.

Конечно, этих аргументов недостаточно. Поэтому Руссо и Чончи хотя разыскать новые. Во-первых, они планируют сопоставить параметры черепа с имеющимися скульптурными изображениями Плиния Старшего. Но тут тоже невозможно найти железных доказательств, так как достоверно прижизненных портретов Плиния не сохранилось. Поэтому основные надежды возлагаются на другое исследование.

Фото: La Stampa

Таким исследованием должен стать анализ стабильных изотопов в костях. Ученым уже давно известно, что, например, изотопы стронция 87Sr и 86Sr, попадающие в организм человека из местных горных пород с питьевой водой, позволяют довольно хорошо определить, где он провел детство. Для этого изучают процентное соотношение двух изотопов стронция в зубах, которое не меняется после возраста четырех лет. Этот способ, например, помог установить, что «Девушка из Эгтведа», похороненная около 1370 года до н. э. на территории нынешней Дании, родилась гораздо южнее – на юге Германии.

Плиний родился на севере современной Италии, в городе Комо (древнее название Novum Comum), на берегу одноименного озера. Если содержание изотопов в зубах черепа из музея окажется соответствующим, это станет для Флавио Руссо сильным аргументом.

Исследование должна будет провести команда ученых из Больцано, занятая изучением знаменитого «ледяного человека Эци». Академия истории медицинского искусства согласна предоставить для этого один из зубов черепа. Но исследование потребует денег в размере нескольких тысяч долларов, которые Флавио Руссо намерен добыть при помощи краудфандинга.

Если гипотеза Дженнаро Матроне, возрожденная Флавио Руссо подтвердится, это станет подлинной сенсацией. В распоряжении ученых еще не было точно идентифицированных останков кого-либо из исторических деятелей Римской империи того времени. Но вероятность такого успеха все-таки кажется крайне малой.

Причину такого скепсиса можно понять, если продолжить чтение письма Плиния Младшего. «Тело его нашли в полной сохранности, одетым как он был; походил он скорее на спящего, чем на умершего», – пишет он о своем дяде. Если уж тело Плиния Старшего обнаружили родственники после катастрофы, то они явно позаботились о его достойном погребении. Поэтому вряд ли его тело могло остаться среди других погибших на берегу залива. Кем был тот знатный римлянин, останки которого нашел Дженнаро Матроне, нам вряд ли удастся узнать.