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04 сентября 2017, 11:14
образование Сколково Сколтех

Новая гимназия для новых людей

1-го сентября в Международной гимназии в Сколково
1-го сентября в Международной гимназии в Сколково
Sk.ru

Солнечным днем 1 сентября Международная гимназия инновационного центра «Сколково» получила новое уникальное здание. Кроме того, как рассказала директор гимназии Оксана Демьяненко, теперь поступить в это элитное учебное заведение смогут все желающие на конкурсной основе. В этом году гимназия распахнула свои двери для почти 400 учащихся.

Поздравить учеников и учителей в инноград «Сколково» приехал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он рассказал, как десять лет назад задумывался инновационный центр: «Мы понимали, что город становится городом, когда в нем появляются дети, много детей. Раз здесь появились вы, значит, мы становимся настоящим городом, мы теперь действительно полноценная семья».

Международная гимназия расположилась на площади свыше 22 тысяч квадратных метров. По задумке создателей, архитектурные и дизайнерские решения здания создают способствующую общению и психологическому комфорту среду. Что немаловажно, созданы необходимые условия для учащихся с ограниченными физическими возможностями. 

Аркадий Дворкович на открытия нового здания Международной гимназии инновационного центра «Сколково». Фото: Sk.ru

«Вам здесь будет хорошо. Я уверен в этом. Улыбайтесь!», – напутствовал гимназистов вице-премьер. Он также отметил, что придется много заниматься.

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов зачитал обращение Президента Фонда Виктора Вексельберга: «Сегодня происходит особо знаковое событие в истории Сколково. Наша международная гимназия обрела собственное, красивое, оборудованное со всеми современными требованиями здание и распахнула его двери перед своими учениками. Я уверен, что из этих стен выйдет немало известных людей, которые прославят себя и свою страну, сделают выдающиеся открытия, преуспеют в бизнесе, станут мастерами своего дела».

В действительности некоторые ученики уже смогли заявить о себе – в этом году учащиеся пятого класса гимназии открыли в общей сложности четыре новых переменных звезд в созвездии Гидры.

Помимо современных учебных классов и естественно-научных лабораторий, в гимназии есть студии для художественного и технического творчества, телестудия и студия звукозаписи, актовый зал, оснащенный высококлассным мультимедийным и сценическим оборудованием, 25-метровый спортивный и детский бассейны, библиотека, два спортивных зала, хореографический зал, атриумы и многочисленные рекреационные зоны.

«Мы очень долго ждали этого дня. И это замечательное здание, которое сегодня распахивает свои двери, – это плод усилий и поддержки огромного количества людей», – отметила вице-президент Фонда «Сколково» Елена Зеленцова на торжественной линейке.

Приветствие министра образования Ольги Васильевой по случаю открытия новой школы передала заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Ирина Петрунина. Министр образования выразила надежду на то, что «профессиональный педагогический коллектив гимназии сумеет создать ту атмосферу, в которой хочется учиться».

Среди достоинств основанной в 2015 году Международной гимназии – сочетание федерального государственного образовательного стандарта и программ Международного бакалавриата. В этом году гимназия получила статус IB World School, что открывает выпускникам гимназии лучшие вузы мира. Изначально концепция сколковской гимназии была разработана международным коллективом авторов под руководством академика А.Л. Семенова.

С начала образования гимназии количество учащихся увеличилось практически в 6 раз (с 57 до 379). В этом году больше чем на треть увеличилось число преподавателей. Если раньше учиться в «Сколково» могли лишь дети участников сколковской экосистемы, теперь двери гимназии впервые откроются для всех желающих, рассказала Оксана Демьяненко. Для учеников со второго класса проводился конкурсный отбор - вступительное тестирование по русскому языку, математике и собеседование. Самый большой конкурс был в начальной школе и составил до 10 человек на место. В результате треть учащихся этого года была набрана по конкурсу. На конкурсной основе проходил и набор преподавателей.

Планируется, что в классе будет не более 15 человек. В гимназии реализуется принцип преемственности между программами дошкольного образования, начальной школы (младшая группа детского сада – 4 класс), основной школы (5 класс – 9 класс) и старшей школы (10–11 класс). Особое внимание уделено естественнонаучному и технологическому направлениям, а также изучению иностранных языков: английского (преподается носителем языка), китайского, немецкого и испанского.

В своем выступлении Игорь Дроздов отметил, что открытие нового здания гимназии – большой день не только для учителей и учеников школы, но и для тех кто работает и живет в «Сколково». «Когда в городе есть гимназия, есть уверенность, что он будет жить и развиваться. У нас сейчас в городе 1700 стартапов, но самый важный стартап для нас – это наша школа. И успех нашего стартапа зависит от вас», – обратился Председатель Прафления Фонда «Сколково» к ученикам. Он также обратил внимание собравшихся на то, что «школа – это не только учеба, это настоящая дружба», и пожелал гимназистам завести надежных друзей.

Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что гимназия – «это то место, где должны рождаться новые таланты». Он пожелал ученикам быть жадными до знаний и пользоваться преимуществами иннограда. 

Гимназия активно взаимодействует с компаниями-стартапами и Сколковским институтом науки и технологий. Программа дополнительного образования включает в себя лекции профессоров Сколтеха, а также курсы, организованные магистрантами и аспирантами института.

Александр Кулешов: "Гимназия Сколково должна стать  лучшей школой в этом городе, и все огромные образовательные ресурсы Сколтеха будут здесь". Фото: Sk.ru

К ученикам обратился ректор Сколтеха Александр Кулешов: «Гимназия – это визитная карточка всего проекта «Сколково», и мы сделаем все, чтобы вы были горды, что вы окончили эту школу». По его мнению, «хорошие школы – это самое ценное, что у нас осталось». В «Сколково» преподают специалисты мирового уровня: математическим направлением в гимназии руководит молодой профессор Алексей Зайцев из университета Дублина, Центр перспективных исследований Сколтеха возглавляет профессор Игорь Кричевер, специально приехавший в Россию из Колумбийского университета преподавать, потому что «в штатах нет таких школ, которые есть в Москве».

Руководитель сети детских технопарков «Кванториум» в России Марина Ракова напомнила собравшимся, что они находятся в сердце российских и мировых инноваций: «Напротив школы вы видите крупнейший в Европе Технопарк, где создаются технологии завтрашнего и послезавтрашнего дня». От «Кванториума» ученики гимназии получили в подарок мастер-классы по дополненной виртуальной реальности, геоинформатике и аэротехнологиям, а также робототехнический комплект российского производства и квадрокоптер.

В первый школьный день, по традиции, у сколковских гимназистов нет классических уроков. Все они посещают мастер-классы и лекции от партнеров и резидентов Фонда. В первой половине дня помимо «Кванториума», мастер-классы организовали лаборатория WOW!HOW? и резидента Фонда «Сколково» Eligo Vision. Старшеклассники посетили учебный центр Boeing, узнали про будущее генной медицины от экспертов резидента биомедицинского кластера компании Genotek, и прослушали лекции профессоров Сколтеха.

Во второй половине дня ученики 5-11 классов приняли участие в форсайт-сессии с целью выяснить, какой должна быть школа, в которую хочется пойти и как изменяя себя можно изменять мир.

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