Смартфоны на уроках мешают учебному процессу и не нужны: школьникам достаточно планшетов и интерактивной классной доски. Такое мнение высказала в ходе Общероссийского родительского собрания министр образования Ольга Васильева.

«Разговаривать по телефону во время урока – даже не стоит обсуждать. Что касается запрета iPhone как вспомогательного (атрибута), как помощи на уроке ученику, я думаю, что здесь вопрос очень сложный», приводит информационное агентство РИА Новости слова министра.

«Школа сама вправе выбирать. Но мое глубочайшее убеждение, что он (смартфон – прим.ред.) мешает. Ребята приходят в школу, стоит красивый ящичек, в который кладутся телефоны. Они не нужны, они зачем на уроке?» – воспроизводит пояснения Васильевой Первый канал.

Мнения экспертов по вопросу об использовании и возможном запрете на использование смартфонов на уроках разошлись. По словам главы комиссии Мосгордумы по образованию Антона Молева, любой запрет является не слишком корректной формой диалога, а организация учебного процесса в школе должна быть именно полем договоренности. «Если школа принимает решение, что по их соображениям – родителей, учителей и учеников – было бы правильно в учебном процессе [от смартфонов] отказаться, то это право школы», – считает он.

Школьники со смартфонами / pixabay.com

В то же время Молев отметил, что гаджеты могут помогать учебному процессу. К тому же, убежден он, в действительности речь идет не столько о гаджетах, сколько о каких-либо отвлекающих факторах. «А если на уроке что-либо в состоянии отвлечь, это значит, что степень вовлеченности и интереса на уроке не столь высока, и неважно, что отвлекает – гаджет, муха, ползущая по потолку, прекрасная погода за окном», – приводит газета «Коммерсантъ» его слова.

Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец придерживается несколько иной точки зрения. «Учителю, каким бы гениальным он ни был, мне кажется, достаточно сложно конкурировать с этими мемами секундными, которые есть в интернете, и переключить внимание школьника на историю, а уж тем более на математику, привлечь внимание, заинтересовать ребенка учебой и заставить его своим красноречием, своим искусством полностью переключиться на учебный процесс», – цитирует газета ее высказывание.

Волынец убеждена: если ребенок, вместо того, чтобы слушать учителя, на уроке был занят своим гаджетом, то «у родителей не хватит ни денег, ни возможностей, ни сил для того, чтобы индивидуально с репетиторами подготовить ребенка к ЕГЭ». Ее позиция сводится к тому, что запрет на использование смартфонов на уроке «абсолютно не ущемляет какие-либо права», так как в случае необходимости позвонить родителям учитель всегда позволит ребенку это сделать, а в качестве «электронного учебника» смартфоны в России все же не используются даже в тех немногих еще школах, где понятие электронного учебника вообще прижилось.

ЕГЭ. Сдача экзаменов / mskagency.ru

О том, стоит ли школьникам использовать свои смартфоны во время учебы и о том, следует ли вводить запрет на их использование школьниками на уроках на федеральном уровне, с «Полит.ру» согласилась побеседовать Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. По ее мнению, смартфоны могут достаточно серьезно отвлекать детей, так что те способны потерять нить рассуждений учителя, однако запрет использования смартфонов учениками во время уроков на федеральном уровне едва ли улучшит дело.

«Мне представляется, что в принципе, когда идет совместная учебная деятельность (напомню, слово «сознание» означает «совместное знание»), когда формируется это совместное знание, лучше, чтобы школьники смартфонами не пользовались. Потому что еще одна задача, которую должна выполнять школа, – это обучение совместной работе, общению, командной деятельности. В крайнем случае нужно, чтобы в школе была некая локальная сеть, по которой передаются учебные материалы, могущие заинтересовать учащихся и передающиеся на какие-то специальные мобильные устройства, а не на обычные смартфоны.

Когда человек погружен в собственный смартфон, он перестает общаться с окружающим миром. То есть с миром-то он общается, но не с тем, который непосредственно рядом, а с тем, который где-то далеко и доступен в его смартфоне. И найти тонкий баланс между этими двумя общениями, непосредственным общением и общением в социальных сетях и так далее, достаточно сложно. Понимаете, дети не обязательно будут развлекаться, если у них будут смартфоны, но терять нить общего разговора они вполне способны, когда погружены в свой телефон. Поэтому школа должна найти этот баланс – чтобы было удобно и школе, и школьникам, а главное, чтобы шло развитие ребенка.

Нужно ли вводить запрет на смартфоны в школе на федеральном уровне? Ну, от того, что вы что-то запрещаете, когда техническое средство уже вошло в жизнь, мало что меняется. Если запретить, то силы, скорее, будут потрачены на отлов нарушителей запрета, а не на организацию нормальной работы. И, думаю, любому ребенку, в принципе, можно объяснить, что вот это можно, а вот это – нет, вот это можно сейчас, а вот это – через пятнадцать минут. Поэтому – зачем этот запрет?», – заключила Татьяна Клячко.