Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 сентября 2017, понедельник, 15:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Боксер Руслан Проводников: «Люблю утром после дождя погулять в теплом костюмчике с супругой по парку». В Екатеринбурге +10. ФОТО, ВИДЕО
В Иркутске до 20 сентября перекроют участок улицы Лызина
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Отсрочка от школы, Минздрав не здрав и предчувствие гражданской войны
Иркутяне 3 сентября отметили День Байкала вместе с «Заповедным Прибайкальем»
В Ангарске из школы-интерната сбежал 17-летний воспитанник
Предпринимателей Приангарья приглашают поучаствовать в опросе об административной нагрузке на бизнес
Около 500 шелеховчан и районных жителей осмотрели врачи на «Ярмарке здоровья»
В Иркутске 5 сентября испортится погода – обещают ветер и дождь
На юге Тюменской области ожидаются заморозки
Bloomberg пересчитал доходы миллиардеров. Представитель тюменской нефтянки Алекперов — в минусе
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
04 сентября 2017, 11:05
интернет Ольга Васильева школа
Татьяна Клячко

Смартфоны в школе. Удобство или помеха?

Фотоколлаж, смартфон
Фотоколлаж, смартфон
pixabay.com

Смартфоны на уроках мешают учебному процессу и не нужны: школьникам достаточно планшетов и интерактивной классной доски. Такое мнение высказала в ходе Общероссийского родительского собрания министр образования Ольга Васильева.

«Разговаривать по телефону во время урока – даже не стоит обсуждать. Что касается запрета iPhone как вспомогательного (атрибута), как помощи на уроке ученику, я думаю, что здесь вопрос очень сложный», приводит информационное агентство РИА Новости слова министра.

«Школа сама вправе выбирать. Но мое глубочайшее убеждение, что он (смартфон – прим.ред.) мешает. Ребята приходят в школу, стоит красивый ящичек, в который кладутся телефоны. Они не нужны, они зачем на уроке?» – воспроизводит пояснения Васильевой Первый канал.

Мнения экспертов по вопросу об использовании и возможном запрете на использование смартфонов на уроках  разошлись. По словам главы комиссии Мосгордумы по образованию Антона Молева, любой запрет является не слишком корректной формой диалога, а организация учебного процесса в школе должна быть именно полем договоренности. «Если школа принимает решение, что по их соображениям – родителей, учителей и учеников – было бы правильно в учебном процессе [от смартфонов] отказаться, то это право школы», – считает он.

 
Школьники со смартфонами / pixabay.com

В то же время Молев отметил, что гаджеты могут помогать учебному процессу. К тому же, убежден он, в действительности речь идет не столько о гаджетах, сколько о каких-либо отвлекающих факторах. «А если на уроке что-либо в состоянии отвлечь, это значит, что степень вовлеченности и интереса на уроке не столь высока, и неважно, что отвлекает – гаджет, муха, ползущая по потолку, прекрасная погода за окном», – приводит газета «Коммерсантъ» его слова.

Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец придерживается несколько иной точки зрения. «Учителю, каким бы гениальным он ни был, мне кажется, достаточно сложно конкурировать с этими мемами секундными, которые есть в интернете, и переключить внимание школьника на историю, а уж тем более на математику, привлечь внимание, заинтересовать ребенка учебой и заставить его своим красноречием, своим искусством полностью переключиться на учебный процесс», – цитирует газета ее высказывание.

Волынец убеждена: если ребенок, вместо того, чтобы слушать учителя, на уроке был занят своим гаджетом, то «у родителей не хватит ни денег, ни возможностей, ни сил для того, чтобы индивидуально с репетиторами подготовить ребенка к ЕГЭ». Ее позиция сводится к тому, что запрет на использование смартфонов на уроке «абсолютно не ущемляет какие-либо права», так как в случае необходимости позвонить родителям учитель всегда позволит ребенку это сделать, а в качестве «электронного учебника» смартфоны в России все же не используются даже в тех немногих еще школах, где понятие электронного учебника вообще прижилось.

 
ЕГЭ. Сдача экзаменов / mskagency.ru

О том, стоит ли школьникам использовать свои смартфоны во время учебы и о том, следует ли вводить запрет на их использование школьниками на уроках на федеральном уровне, с «Полит.ру» согласилась побеседовать Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. По ее мнению, смартфоны могут достаточно серьезно отвлекать детей, так что те способны потерять нить рассуждений учителя, однако запрет использования смартфонов учениками во время уроков на федеральном уровне едва ли улучшит дело.

«Мне представляется, что в принципе, когда идет совместная учебная деятельность (напомню, слово «сознание» означает «совместное знание»), когда формируется это совместное знание, лучше, чтобы школьники смартфонами не пользовались. Потому что еще одна задача, которую должна выполнять школа, – это обучение совместной работе, общению, командной деятельности. В крайнем случае нужно, чтобы в школе была некая локальная сеть, по которой передаются учебные материалы, могущие заинтересовать учащихся и передающиеся на какие-то специальные мобильные устройства, а не на обычные смартфоны.

Когда человек погружен в собственный смартфон, он перестает общаться с окружающим миром. То есть с миром-то он общается, но не с тем, который непосредственно рядом, а с тем, который где-то далеко и доступен в его смартфоне. И найти тонкий баланс между этими двумя общениями, непосредственным общением и общением в социальных сетях и так далее, достаточно сложно. Понимаете, дети не обязательно будут развлекаться, если у них будут смартфоны, но терять нить общего разговора они вполне способны, когда погружены в свой телефон. Поэтому школа должна найти этот баланс – чтобы было удобно и школе, и школьникам, а главное, чтобы шло развитие ребенка.

Нужно ли вводить запрет на смартфоны в школе на федеральном уровне? Ну, от того, что вы что-то запрещаете, когда техническое средство уже вошло в жизнь, мало что меняется. Если запретить, то силы, скорее, будут потрачены на отлов нарушителей запрета, а не на организацию нормальной работы. И, думаю, любому ребенку, в принципе, можно объяснить, что вот это можно, а вот это – нет, вот это можно сейчас, а вот это – через пятнадцать минут. Поэтому – зачем этот запрет?», – заключила Татьяна Клячко.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Участники митинга против геноцида мусульман в Мьянме (Грозный)
МВД заявило об 1 млн жителей Грозного на митинге в защиту мусульман Мьянмы
Уильям Браудер
СМИ сообщили о прекращении в России дела против Браудера
Кирилл Серебренников в суде
Мосгорсуд отказался освободить Серебренникова из-под ареста
Мужчина на УАЗе протаранил кинотеатр в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина поджег кинотеатр из-за фильма «Матильда»
Центральный банк РФ
ЦБ запустил новый механизм для банков с проблемной ликвидностью
15:07 МВД заявило об 1 млн жителей Грозного на митинге в защиту мусульман Мьянмы
14:50 Илон Маск допустил Третью мировую войну после слов Путина
14:18 ФАС не стала заводить на «Альфа-Капитал» дело за письма о банках
14:08 СМИ сообщили о прекращении в России дела против Браудера
14:03 Мосгорсуд отказался освободить Серебренникова из-под ареста

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Вишневский
Александр Васильевич Вишневский
4 сентября 1874 года родился хирург Александр Вишневский
13:29 Минтранс поставил «плюс» проверенному терминалу аэропорта Каира
13:26 Вероятные следы древних родственников человека найдены на Крите
13:15 ГП Украины заявила о раскрытии убийства Вороненкова
12:43 У принца Уильяма и Кейт Миддлтон появится третий малыш
12:22 Москва потратила 157 млн рублей на луковицы тюльпанов
12:20 Адвокат Серебренникова опроверг его письмо актеру из «Матильды»
11:43 В Екатеринбурге мужчина на машине протаранил кинотеатр из-за фильма «Матильда»
11:26 Центробанк запустил новый механизм для банков с проблемной ликвидностью
11:11 В Грозном начался многотысячный митинг против событий в Мьянме
10:34 Кадыров пообещал выйти против РФ при поддержке «шайтанов» в Мьянме
10:25 Серебренников отказался снимать фильм по заказу Порошенко
10:07 Facebook начал борьбу за домен facebook.ru
10:04 Мужская сборная РФ выиграла чемпионат Европы по волейболу
09:52 Путин заявил о росте экономики РФ на саммите БРИКС
09:34 Ассанж предрек Трампу отставку за запрет торговли с Китаем
09:33 В Совфеде предложили депортировать иностранцев за «нежелательное поведение»
09:23 Два землетрясения зафиксировано у Камчатки
09:15 СМИ сообщили об отставке главы «Мегафона»
09:04 Глава СБУ заявил об организации ФСБ терактов на Украине
08:32 Наблюдатели: «Партия Великое Отечество» может не выполнить даже функцию полезного двойника
03.09 23:00 Обновленный фестиваль «Киношок» открылся в Анапе
03.09 20:54 Кремль расценил осмотр консульства РФ в Сан-Франциско как попрание международного права
03.09 20:32 Кремль выразил беспокойство из-за испытаний бомбы КНДР
03.09 20:03 Кремль выразил озабоченность после митинга у посольства Мьянмы
03.09 19:37 Трамп ответил на вопрос о ядерном ударе по КНДР после испытаний бомбы
03.09 19:08 СМИ рассказали о применении боевых кабанов для охраны границ Украины
03.09 18:36 Кадыров раскритиковал власти Мьянмы
03.09 18:07 Источник сообщил о попытке неизвестных проникнуть в женский монастырь в Москве
03.09 17:46 В Москве при стрельбе ранены четверо
03.09 17:05 Лидеры России и Китая подарили друг другу подарки
03.09 16:04 Синоптики заявили о завершении первой волны бабьего лета в Москве
03.09 15:35 МВД заявило об отсутствии нарушений на акции у посольства Мьянмы
03.09 15:05 СМИ сообщили об одобрении Мэй выплат за Brexit
03.09 14:29 Украина заявила об усилении границы на время военных учений РФ и Белоруссии
03.09 13:52 В Москве мусульмане вышли к посольству Мьянмы на несогласованную акцию
03.09 13:34 Сеул оценил мощность ядерной бомбы КНДР
03.09 13:00 Путин прибыл с визитом в Китай
03.09 12:30 РФ осудила ядерное испытание КНДР
03.09 12:07 Россия уничтожила все боеприпасы с содержанием люизита
03.09 11:50 В КБР сотни человек эвакуированы после схода селя
03.09 11:14 Путин назвал амбициозную задачу России
03.09 10:55 После падения самолета в Балашихе возбуждено уголовное дело
03.09 10:38 ДНР заявила об обстреле наблюдательного пункта СЦКК
03.09 10:03 Мать задержанного на Украине Агеева обратилась к Москальковой
03.09 09:52 На Землю вернулся экипаж МКС
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.