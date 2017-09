Топ новостей 4 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Грозном прошел массовый митинг в поддержку мусульман Мьянмы, в Екатеринбурге мужчина протаранил кинотеатр из-за скорой премьеры «Матильды», а Мосгорсуд отказался отпустить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Рамзан Кадыров опубликовал видео с угрозами выйти против России, если страна поддержит нынешнее правительство Мьянмы, притесняющее мусульман: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция».

В Грозном же прошел митинг против политики властей Мьянмы. По данным чиновников, на него вышел миллион человек. В соцсетях сообщалось о принудительном свозе участников на акцию.

В Екатеринбурге водитель автомобиля УАЗ протаранил кинотеатр «Космос», а затем бросил зажигательную смесь в здание. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. За рулем машины с бочками с бензином и газовыми баллонаминаходился 39-летний Денис Мурашов. Он пытался поджечь кинотеатр из-за выхода фильма «Матильда».

Мосгорсуд отказал в жалобе на домашний арест Кирилла Серебренникова. Однако судья разрешила режиссеру ежедневные прогулки. Сам Серебренников просил суд освободить его.

Немецкий актер Ларс Айдингер – исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда» – опубликовал письмо якобы от имени Серебренникова. В нем режиссер заявил, что Петр Порошенко просил его снять пропагандистский фильм, но тот отказался. Защита Серебренникова назвала данное сообщение провокацией.

Россия прекратила уголовное дело в отношении Уильяма Браудера по факту незаконной покупки акций «Газпрома» за отсутствием состава преступления.С иском обращалась Федеральная налоговая служба, которая заявляла об ущербе в 3 млрд рублей из-за незаконной сделки.

В Совфеде предложат депортировать иностранцев за «нежелательное поведение». При этом россиянам будет грозить ответственность от административной до уголовной. «Нежелательность» поведения будет определяться тем, наносят ли действия тех или иных лиц ущерб нацбезопасности страны, в том числе целенаправленное «разжигание национальной и религиозной ненависти и политической розни», потенциальное вмешательство в выборы, «работа извне» с образовательными учреждениями и молодежью.

Владимир Путин во время заседания саммита БРИКС в расширенном составе заявил, что сейчас Россия выходит на восстановление темпов экономического роста: «Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%», — отметил Путин. По его словам, властям удалось добиться рекордного для страны снижения инфляции до 3,7-3,8% к концу года.

Руководитель СБУ Василий Грицак обратился к главе ФСБ Александру Бортникову как «офицер к офицеру» с призывом «остановиться», обвинив спецслужбы РФ в организации терактов на Украине. СБУ считает россиян причастных к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне. По словам Грицака, россияне «были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины».

ЦБ будет предоставлять ликвидность для отечественных банков, испытывающих с ней временные проблемы, по новой схеме. Речь идет о предоставлении денежных средств в рублях на срок не более трех месяцев (90 календарных дней) по ключевой ставке ЦБ + 1,75 процентного пункта банкам, которые уже исчерпали возможности привлечения средств из других источников.

Facebook Inc. потребовала передать ей права на домен facebook.ru на безвозмездной основе. Им владеет ЗАО ЦФТ — головная структура платежной системы «Золотая корона». Однако в ЗАО ЦФТ заявили, что права на домен были куплены в 2005 году — за несколько лет до прихода Facebook в РФ.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт прекращает участие в официальных мероприятиях, так как страдает от токсикоза.

Kensington Palace announces William and Kate are expecting their third child - more on Reuters TV: https://t.co/kbYuW1CCk1 #RoyalBaby pic.twitter.com/Y1KpjX6lSN