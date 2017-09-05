Издательская программа правительства Москвы на XXX Московской международной книжной выставке-ярмарке

Московская международная книжная выставка-ярмарка – крупнейший и старейший книжный форум в России и в Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни Москвы и России в целом, важнейший социальный проект для горожан и гостей города.

Выставка традиционно стартует в первую среду сентября, с 6 по 10 сентября, в павильоне № 75 ВДНХ, открывая новый «книжный сезон».

ММКВЯ – крупнейшее мероприятие книжной отрасли в России и одно из ведущих за рубежом, значимое событие в культурной жизни Москвы и России в целом. В 2017 году ММКВЯ отметит сразу два юбилея: 30-ю выставку и 40 лет с момента проведения первой Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Тематика книг Городской Издательской программы разнообразна: история столицы, исторические и памятные места города, город в литературе, искусстве и архитектуре, путеводители, книги-альбомы энциклопедические издания, жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве. Но отличает ее главное – это книги, связанные с Москвой, написанные как известными классиками русской литературы, так и современными авторами. Издательская программа Правительства Москвы существует с 1993 года. За это время при поддержке из городского бюджета вышло в свет около 1000 наименований книг. Ежегодно около 200 тыс. экземпляров книг, изданных в рамках Издательской программы, направляются в школы и городские публичные библиотеки. Издательская программа Правительства Москвы с 1999 года была представлена на более 230 национальных, международных, и региональных книжных выставках-ярмарках.

Поддерживая книгоиздательскую деятельность, Правительство Москвы в первую очередь оказывает внимание изданию тех книг, выпуск которых не преследует исключительно коммерческий интерес. У изданий, представленных на экспозиции и выпущенных при поддержке Правительства Москвы, главная цель – духовно-нравственная, поэтому в основном это историческая, патриотическая, детская и подростковая литература, книги и мультимедийная продукция о родном городе, о героических событиях в жизни страны, подвигах и достижениях ее лучших представителей и всего народа.

Отличительная особенность всех книг, представленных на московском стенде – высокая издательская культура. За последние годы десятки книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы и рекомендованных Департаментом СМИ и рекламы, становились лауреатами и дипломантами ежегодных конкурсов «Книга года», «Малая Родина», проводимых Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, и конкурса «Лучшие книги года», организуемого Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ).

В рамках участия в книжной выставке представят не менее 400 наименований книжных и мультимедийных изданий. Будет проведено множество мероприятий, посвященных деятельности Издательской программы: творческие встречи с московскими литераторами и презентации книг Издательской программы Правительства Москвы.

Артем Эдуардович Скворцов, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы и методики преподавания Казанского федерального университета проведет презентацию книги, выпущенной в рамках Издательской программы Правительства Москвы: «100 стихотворений о Москве. Антология».

Александр Иванович Куприянов, главный редактор газеты "Вечерняя Москва", Екатерина Борисовна Рощина - редактор-составитель альбома «Юрий Нагибин. Жизнь и судьба. Родом с Чистых прудов», шеф-редактор журнала "Детская Роман-газета" и ответственный редактор литературно-художественного журнала "Роман-газета", обозреватель газеты «Вечерняя Москва», Ольга Игоревна Кузьмина - обозреватель при главном редакторе газеты "Вечерняя Москва", Мария Раевская - специальный корреспондент газеты "Вечерняя Москва", Алла Григорьевна Нагибина, вдова писателя Юрия Нагибина, проведут презентацию книги, выпущенной в рамках Издательской программы Правительства Москвы: альбома «Юрий Нагибин. Жизнь и судьба. Родом с Чистых прудов».

Михаил Дмитриевич Афанасьев, заместитель председателя Московской городской экспертной комиссии книгоиздания, директор Государственной публичной исторической библиотеки, расскажет о сути Издательской программы Правительства Москвы и презентует 7 книг, изданных при поддержки Издательской программы Правительства Москвы.

Георгий Михайлович Гупало, публицист, издатель, проведет презентацию серии детских книг «AnimalBooks. Занимательная зоология», изданной при поддержке Издательской программы Правительства Москвы.

Наталья Борисовна Иванова, литературовед, критик, 1-й заместитель главного редактора журнала «Знамя», проведет творческую встречу и презентацию книги, выпущенной в рамках Издательской программы Правительства Москвы: «Такова литературная жизнь: Роман-комментарий с ненаучными приложениями».

Сергей Иванович Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», российский литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей, Волков Вячеслав Евдокимович, генеральный директор издательства «Русский мир», Владимир Владимирович Радзишевский, прозаик, научный редактор антологии «Поэт в России — больше, чем поэт», Борис Николаевич Романов, поэт, литературовед, переводчик, эссеист , Евгений Васильевич Потупов, журналист, литературный критик, Николай Михайлович Гугляр, редактор пятитомной антологии «Поэт в России – больше, чем поэт» проведут Вечер памяти Евгения Евтушенко, где будут представлена презентация 5 тома Антологии в 5 томах: «Поэт в России - больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии. Антология в 5 томах».

Олег Андершанович Лекманов, литературовед, профессор, член Ученого совета историко-филологического факультета РГГУ и факультета журналистики РГГУ сделает презентацию книги: Иван Бунин «Чистый понедельник» (Опыт пристального чтения): Пояснения для читателя.

Геннадий Викторович Вдовин, историк искусства проведет творческую встречу и презентацию книги, выпущенной в рамках Издательской программы Правительства Москвы: «Заслужить лицо. Этюды о русской живописи XVIII века».

Наталья Ивановна Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических наук, представит книгу, изданную при поддержке Издательской программы Правительства Москвы, Михайлова Н.И., Пономарева Е.А. «Между жарким и бланманже: А.С. Пушкин и его герои за трапезой».

Наталия Анатольевна Соломадина, главный редактор ИД «Арт Волхонка», представит книжную серию «Детям будущего», совместный проект ИД «Арт Волхонка», Российской государственной детской библиотеки и Департамента СМИ и рекламы.

Подробную информацию об Издательской программе Правительства Москвы, а также программу мероприятий на XXX Московской международной книжной выставке-ярмарке можно получить на сайте Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы www.dsmir.mos.ru.