В четверг завершился очередной раунд переговоров об отделении Британии от ЕС. Итог этого раунда сводится к тому, что наиболее спорные вопросы так и остались неразрешенными, а ответственность за затягивание стороны возлагают друг на друга.

В течение нескольких месяцев, пишет Wall Street Journal, переговоры между ЕС и Британией шли в цивилизованном формате, однако в последние дни наметилась отчетливая перспектива конфликта. Третий раунд переговоров, завершившийся в четверг, не привел к разрешению затянувшихся противоречий, связанных, прежде всего, с вопросом о финансовых обязательствах Британии перед ЕС.

Тон переговоров стал значительно более жестким. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что четырехдневные переговоры не внесли ясности по ключевым противоречиям. Его британский коллега Дэвид Дэвис тоже сказал, что ряд принципиальных разногласий еще только предстоит разрешить. Британия призвала ЕС проявлять больше гибкости. ЕС настаивает на своем и отказывается обсуждать выстраивание дальнейших отношений, пока не будут решены финансовые вопросы. По замыслу, в октябре переговоры должны достичь некоторой логической вехи, однако в нынешних обстоятельствах есть риск, что ясности в такие сроки добиться не удастся, и это усиливает давление неопределенности на бизнесы.

Все это не способствует популярности премьер-министра Британии Терезы Мэй, позиции которой заметно пошатнулись еще по итогам досрочных выборов в Британии в июне. Людям не нравится затянувшаяся неопределенность. Еще одним вызовом для Мэй теперь стали лейбористы, которые в минувшие выходные начали настаивать на том, что Британии необходимо сохранить доступ к единому европейскому рынку. Категоричность их позиции говорит о том, что согласование действий правительства с парламентом может оказаться затруднительным.

Противник Евросоюза / pixabay.com

Об авторитете Мэй опубликовал материал. The Economist. Недавно ее спросили, собирается ли она оставить пост лидера партии в 2019 г. Она ответила, что, напротив, она намерена возглавлять консерваторов на следующих выборах. Этот ответ вызвал уныние у консерваторов, восторг у лейбористов и изумление у комментаторов. На самом деле, считает автор, значимость этого высказывания, которое наделало столько шуму, невелика.

Как показывает опыт, это просто самый удобный ответ, независимо от того, каковы подлинные намерения и ожидания. Двое предшественников Мэй на посту премьер-министра — Тони Блэр и Дэвид Кэмерон создали себе множество проблем как раз за счет того, что называли гипотетические условия и сроки своего выхода в отставку. Мэй, заявив, что никуда уходить не собирается, тем самым избежала ситуации, в которой ей во что бы то ни стало надо к определенному сроку выполнить определенные обещания. В такой ситуации у нее гораздо больше пространства для маневров.

Массовый ажиотаж комментаторов по поводу этого высказывания Мэй, отмечает автор, тем более неуместен, если учесть, что Мэй, например, уже утверждала, что не станет проводить досрочные выборы, а в итоге их провела. Единственное, о чем свидетельствует реплика о больших планах на будущее, - это о том, что Мэй пытается восстановить свой авторитет в качестве премьер-министра. Это не значит, что от этого она действительно будет участвовать в качестве лидера в следующих выборах.

Тереза Мэй - премьер министр Великобритании

В настоящий момент положение Мэй оставляет желать лучшего. Последние месяцы ее партия пребывает в состоянии непрерывной междоусобицы. С другой стороны, в настоящий момент у нее нет ни отчетливых врагов, ни серьезных конкурентов. Конфликты среди консерваторов происходят в условиях общей нестабильности — в контексте отделения Британии от ЕС. Это тоже, в сущности, играет на руку Мэй, на которую, таким образом, нельзя полностью возложить ответственность за партийный раскол.

Сейчас, заключает автор, главная задача Мэй состоит в том, чтобы навести в партии порядок и прекратить разрушительные для нее конфликты. Это будет для нее главным испытанием в качестве лидера в краткосрочной перспективе.