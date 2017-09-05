«Единая Россия» проведет свой съезд после 10 декабря. Это позволит, хотя бы теоретически, выдвинуть Владимира Путина именно от партии — хотя сам президент пока не то что не говорил о способах выдвижения, но даже о своем участии в выборах определенно не заявлял.

В российском законодательстве прописаны два варианта выдвижения кандидатом в президенты — от партии и самовыдвижение. Во втором случае необходимо собирать подписи, но для Путина это вряд ли будет проблемой. В 2000 и 2004 годах Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец, а в 2012 году — как кандидат от «Единой России». При этом традиционно считается, что президент в России не должен участвовать в партийной борьбе, так что многие считают, что в 2018 году он будет идти именно как самовывиженец, вдобавок это решает вопрос антирейтинга «Единой России».

Однако, судя по всему, в самой «Единой России» не оставляют надежду выдвинуть Владимира Путина от своего имени. Так, по информации источников «Газеты.Ru», съезд партии в этом году пройдет после 10 декабря. Совет Федерации, согласно закону, должен будет официально объявить о начале выборов президента за 90-100 дней до дня голосования. Учитывая, что в следующем году голосование пройдет 18 марта, назначение выборов состоится с 8 по 18 декабря текущего года. Если съезд партии пройдет после этого, то на нем можно будет выдвигать кандидата в президенты.

Владимир Путин с руководителем фракции ЕР Владимиром Васильевым. 15 августа 2017

В теории съезд, конечно, сможет выдвинуть и не Владимира Путина — тем более, пока в Кремле официально не заявляли о том, что в выборах будет участвовать именно он. Согласно Конституции, это будет второй срок Путин подряд и, если его выберут, после окончания полномочий в 2024 году он не сможет баллотироваться на высший государственный пост. Правда, Основной закон можно достаточно легко подправить — российский парламент за последнее время делал это неоднократно.

Официальным лидером «Единой России» является премьер-министр Дмитрий Медведев. Он ранее говорил, что съезд партии будет в конце этого года. Вполне вероятно, что сценарий президентской кампании пока не проработан до конца, и в руководстве «Единой России» решили быть готовым к любому исходу — для этого съезд и проводится в конце декабря, в случае необходимости, пришлось бы проводить второй съезд. В любом случае, на съезде можно будет поддержать кандидатуру Владимира Путина, даже если он пойдет самовыдвиженцем.

Интересно, что самовыдвижение Владимира Путина может стать имиджевым ударом по «Единой России», которая постоянно всячески подчеркивает свою связь с главой государства. На парламентских выборах 2016 года «Единая Россия» использовала цитаты президента, в том числе и о партии.

Цитаты президента украшают партийные мероприятия ЕР

При этом в качестве аргумента за самовыдвижение можно назвать то, что у президента выше рейтинг, чем у «Единой России», и за него часто голосуют люди, которые на парламентских или региональных выборах предпочитают отдавать свои голоса другим партиям.

Пока же Владимир Путин не спешит формально объявлять о своем участии в выборах. Правда, если еще весной и даже летом этот факт, кажется, приводил в смятении некоторую часть административной элиты, сейчас консенсус, вроде бы, сложился: все уверены в том, что именно Путин пойдет на выборы, просто он не спешит объявлять об этом, чтобы усложнить проведение кампании соперникам.