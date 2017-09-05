Крупнейший иностранный инвестор в российский государственный долг, суверенный фонд Норвегии Government Pension Fund Global (GPFG), может отказаться от рубля и сократить вложения в российский госдолг. Как сообщает информационное агентство РБК, фонду предложили убрать рубль (и ряд других валют) из своего индекса-ориентира.

Такое предложение фонду сделал Центральный банк Норвегии, ответственный за управление фондом. По мнению специалистов норвежского ЦБ, пришло время фонду сменить индекс-бенчмарк облигаций, включающего 23 валюты (в том числе рубль), на индекс облигаций только в трех валютах – доллар, евро и британский фунт.

Фонд, о котором идет речь, аккумулирует нефтегазовые доходы Норвегии и вкладывает их в международные активы. В своей работе он опирается на индексы, которые служат ориентиром для ожидаемой доходности. В настоящее время фондом используется индекс для вложений в облигации из 23 валют, включая такие, как мексиканское песо, польский злотый, российский рубль и другие валюты развивающихся стран.

Доля рублевых облигаций в индексе составляет только 0,6%. Эти облигации являются российскими государственными бумагами.

Текущий и предложенный трехвалютный индекс-бенчмарки облигаций Norges Bank

Когда именно фонд мог бы произвести изменение, пока неясно: в письме норвежского Центрального банка об этом не говорится, а журналистам информагентства, которым удалось связаться с представителем инвестиционного управления ЦБ Норвегии, не удалось узнать о предполагаемых сроках выполнения рекомендации. В то же время известно, что Минфин Норвегии, который является владельцем фонда, должен будет представить предлагаемые изменения в парламент, и они вступят в силу по итогам консультаций с парламентом.

По мнению Антона Табаха, доцента НИУ ВШЭ, доцента МГУ, управляющего директора, руководителя отдела по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА», если говорить о последствиях подобного события для России, то они, фактически, будут незначительны.

С одной стороны, такое изменение не стало бы неожиданностью – в силу того, что доходность облигаций федерального займа (сокращенно ОФЗ, рублевые облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации – прим.ред.) снизилась; с другой стороны, сам по себе портфель фонда в российском госдолге не столь велик, чтобы подобные перемены могли потрясти рынок, пояснил он.

«Локально ничего не изменится – портфель фонда не настолько велик, чтобы подорвать рынок. Кроме того, снижение доли ОФЗ и ожидалось – ведь доходности упали. Если все инвесторы так поступят, то тогда ставки подрастут. Но в целом это не важная новость. Так что да, масштабы возможных изменений невелики – рынок сильно размазан», – объяснил Антон Табах, отвечая на вопросы «Полит.ру».

Поговорить с «Полит.ру» на тему ожидаемого изменения стратегии крупнейшего инвестора российского госдолга согласился и Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Рассуждая о степени важности такого изменения в политике суверенного норвежского фонда, он также высказал мнение о том, что такие перемены нельзя считать важными или опасными.

Александр Хандруев icei.msk.ru

«Ничего страшного в этом нет. Ведь что такое суверенные фонды? Разные страны создают их на всякий пожарный случай, как говорится, то есть как своего рода НЗ, неприкосновенный запас. Это стратегический резерв; как в любой армии есть стратегические резервы – тушенка там хранится, комплекты белья и формы, – так и тут. У денежных властей свои стратегические резервы – официальные международные резервы. Часть этих средств и лежит в суверенных фондах.

В эти фонды страны включают только те ценные бумаги, которые имеют минимальный риск. В свете этого решение Центробанка Норвегии значит, что норвежские власти рейтинг российского госдолга по каким-то причинам немного понизили. А у них есть определенная планка отсечения: если рейтинг госдолга какой-то страны опускается ниже нее, они автоматически уменьшают их долю в своих активах. Но страшного в этом для нас ничего нет. Для России действительно не произошло ничего такого, что изменило бы ситуацию.

В принципе, если с нами не будет работать этот инвестор, то найдутся другие инвесторы. Да и суммы там не очень большие», – объяснил Александр Хандруев.

Интересно, что одновременно с сообщением о возможных переменах в стратегии суверенного фонда Норвегии появились публикации о том, что рубль, по оценке специалистов, стал более привлекательным для инвесторов. Как подчеркнул начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков в разговоре с журналистами информационного агентства REGNUM, рубль укрепляется к доллару, несмотря на негативный внешний фон.

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«Заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по Северной Корее, довольно серьезно подкислили американскую валюту. В то же время на развивающихся рынках распродаж не произошло», – приводит информагентство слова Волкова. По его мнению, дело тут именно в том, что инвесторы активно охотятся на потенциально доходные инвестиции, но не готовы вкладывать в акции американских компаний, считая их перекупленными.

«В результате инвестиции вновь хлынули на развивающиеся рынки. И в этих условиях привлекательнее всего выглядит рубль, поскольку Центробанк РФ крайне осторожно снижает ставки, а инфляция в России упала ниже 4%. Для инвесторов это хороший сигнал для покупки российского госдолга, поскольку такая инвестиция позволяет добиться доходности выше 5%», – пояснил Волков.

По его мнению, в ближайшие недели укрепление рубля продолжится. Однако слишком долго оно не продлится, не в последнюю очередь из-за действий норвежского суверенного фонда. Как полагает Волков, стремление фонда избавиться от госдолга России может спровоцировать распродажи на рынке облигаций федерального займа и простимулировать рост спроса на валютном рынке.