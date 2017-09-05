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5 сентября 2017, вторник, 17:22
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05 сентября 2017, 08:54
Великобритания Ирак КНДР Мьянма Россия США ЦСР Чечня
Илья Карпюк

Заголовки утра. 5 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Всё глубже в Мьянму» пишет, что конфликт в Южной Азии ставит Москву перед нелегким выбором.

«Пираты глядятся в зеркала»: защиту авторских прав в интернете сочли неэффективной.

«Убеждение вместо идеологии»: ЦСР предлагает интеллектуальные методы социальной инженерии для продвижения реформ.

«К такой-то дипломатери»: слова Сергея Рябкова прозвучали в Сямэне как последнее китайское предупреждение американским властям.

РБК в статье «Рубль выпал из портфеля» обращает внимание на то, что крупнейший иностранный инвестор сократит вложения в российский госдолг.

«Двуликий ментор»: «Ростех» внедряет в школах учебные планшеты.

«Грозный привет Мьянме»: Чечня поддержала рохинджа.

«Известия»: «Минсельхоз поможет легкой промышленности найти сырье». Для этого могут изменить меры господдержки сельского хозяйства.

«Бедных россиян становится меньше»: доля россиян, негативно оценивающих свое материальное положение, снизилась до 29%.

«Штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить»: размер финансовой ответственности предлагают привязать к дальности маршрута и продолжительности задержки вылета.

«Работу врачей стандартизируют к 2019 году»: предложенные правила будут носить рекомендательный характер.

«Газета.ru» в статье «БРИКС: будущее без доллара» пишет, что страны БРИКС и их партнеры хотят отказаться от доллара во взаиморасчетах.

«"Единая Россия" оставила Путину выбор»: партия готовится к выдвижению Путина на декабрьском съезде.

«Мьянма — не дело мечетей»: как мусульманская умма организовывала акцию у посольства Мьянмы.

«Нужен нам берег турецкий»: 17 млн россиян выехали за границу в первом полугодии 2017 года.

The Economist: «Меркель vs. Шульц. Теледебаты в Германии оказались упущенной возможностью» (Merkel v Schulz: Germany’s TV debate was a missed opportunity). Претендующий на пост следующего канцлера Германии Мартин Шульц во время теледебатов выступил слабо, что сыграло на пользу его сопернице Ангеле Меркель.

«Как говорит Ангела Меркель» (How Angela Merkel speaks). Риторика канцлера Германии Ангелы Меркель может послужить образцом беспристрастности.

Bloomberg: «После ядерного взрыва под угрозой оказались поставки нефти в Северную Корею из Китая» (China’s Oil Lifeline to North Korea Targeted After Nuclear Blast). Еще до того как КНДР испытала свою самую мощную ядерную бомбу, Япония начала призывать к тому, чтобы КНДР перестали снабжать нефтью.

«Высокопоставленный чиновник ЕС: со стороны Британии было "глупо" голосовать за Brexit» (Top EU Official: Britain Was ‘Stupid’ to Vote for Brexit). ЕС начал намекать на то, что британцам стоит одуматься и остановить процедуру отделения Британии от блока.

The Wall Street Journal: «Северная Корея замечена в подготовке к новому запуску межконтинентальной ракеты» (North Korea Shows Signs of Preparing New ICBM Launch). Южная Корея сообщает, что КНДР, возможно, готовится снова запустить межконтинентальную ракету. КНДР приступила к подготовке через день против успешного испытания ядерной бомбы.

«Мосул возрождается после "Исламского государства", один бизнес за раз» (Mosul Emerges From Islamic State, One Business at a Time). Ирак вытесняет «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) из своих городов, и туда постепенно начинает возвращаться бизнес.

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