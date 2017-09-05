Россияне все чаще стали жаловаться на отказ в бесплатном лечении под разными предлогами. Как сообщает телеканал RT, речь идет об отказе как в безоперационном лечении, так и об отказе в операциях. При этом причины для отказа бывают различными.

«В Обществе защиты прав пациентов отмечают, что речь чаще всего идет о том, что людям не предоставляют необходимых медицинских документов или говорят о невозможности проведения бесплатной медицинской процедуры в нужные сроки», – приводит сайт телеканала уточнение ведомства.

Напомним, в настоящее время врачебная помощь на 80% финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и на 20% из федерального и региональных бюджетов. Однако уже сейчас в этой области наблюдается дефицит средств, отмечают эксперты.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации и тенденциях, существующих в области здравоохранения в этом вопросе, согласился Виталий Омельяновский, заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. По его мнению, в целом в здравоохранении ситуация движется сейчас в сторону большей прозрачности в вопросе предоставления медицинских услуг.

«Я не владею цифрами, которые приводили СМИ, так что мне сложно их комментировать и утверждать, соответствует ли это действительности или нет. Глобально же ситуация такова: на сегодня Фонд обязательного медицинского страхования и Минздрав пытаются более четко конкретизировать все виды медицинской помощи и сроки, в течение которых эта помощь должна быть оказана. И если это прописано на уровне территориальной программы госгарантий (а это прописывают и в федеральных, и в территориальных программах), то пациент всегда имеет право обратиться в Фонд обязательного медицинского страхования, в свою страховую компанию, которая должна защитить его в этой ситуации.

Медицинская страховка

Какие конкретно там принимаются решения, почему кому-то не дают документы, как сообщают СМИ, и так далее, мне сложно сказать. В целом же крен идет как раз в ту сторону, чтобы сделать предоставление медпомощи более прозрачным. А уж насколько это удается и о каких цифрах обращений Общества защиты прав пациентов говорят… Но допускаю, кстати, такую ситуацию, что в конкретном субъекте Российской Федерации – или даже в ряде субъектов – недостаточно эффективно внедряются те рекомендации, которые существуют сегодня на этот счет; и допускаю, что могут быть какие-то нарушения. Но это, конечно, надо смотреть в каждом конкретном случае», – сказал Виталий Омельяновский.

По его словам, хотя можно говорить о картине по стране в целом, тем не менее, ситуация в отдельных регионах может заметно отличаться в силу того, что на настоящее время российская система здравоохранения строится на региональном уровне и кто будет ее руководителями на этом уровне, во многом определяется решением руководителей регионов.

«Дело в том, что у нас все-таки сегодня система здравоохранения строится на региональном уровне. Не хочу говорить о том, плюс это или минус, но сейчас дела обстоят именно таким образом. И в принципе за систему здравоохранения в регионе сейчас отвечает губернатор, который ставит министра здравоохранения, представителя Фонда обязательного медицинского страхования, а Федерация все это только согласовывает. Поэтому сегодня в общем за организацию медицинской помощи, за ее маршрутизацию отвечают региональные министр и фонд.

А насколько наши региональные министры здравоохранения научились быть менеджерами в системе здравоохранения, насколько они могут оптимизировать и повышать эффективность системы, зависит от них. И это должно накладывать отпечаток на эффективность работы губернатора и его команды в целом», – сказал Виталий Омельяновский.

Кабинет томографии / pixabay.com

Между тем идея постепенного сокращения объема бесплатных медицинских услуг возникала в СМИ уже не раз. Так в конце 2016 года эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» (ВШЭ) высказали мнение, что в ближайшие 20 лет доступность медицины заметно ухудшится, так как власти не смогут полностью финансировать здравоохранение.

Эти тезисы содержались в опубликованной ВШЭ экспертизе проекта бюджетного прогноза России до 2034 года. Основной причиной ухудшения ситуации эксперты при этом называли увеличение на 5 млн количества пенсионеров на фоне сокращения из-за сложной демографической ситуации трудоспособного населения России на 4,4 млн человек. В связи с этим эксперты предлагали уже сейчас обсудить с населением варианты софинансирования медицинских услуг.

Впрочем, в Минздраве с выводами представителей ВШЭ не согласились. В пресс-службе ведомства журналистам информационного агентства РБК сообщили, что Фонд ОМС будет расти вместе с ВВП и что в ближайшие годы позволит реализовать необходимый объем медицинской помощи без привлечения дополнительных источников.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что где-то по каким-то причинам уже происходит сокращение объема бесплатной медицинской помощи, Виталий Омельяновский отметил, что лучше всего положение должно быть известно Росздравонадзору, в который обычно и жалуются по всем подобным поводам. Именно этому ведомству и дано право контролировать и регулировать ситуацию.

«Сокращается ли уже сейчас объем предоставляемой бесплатно медицинской помощи, надо смотреть отдельно. Этот аспект контролирует Росздравнадзор, и если у него есть какие-то примеры такого сокращения, то он же в первую очередь и должен регулировать ситуацию.

То есть у нас есть два вида контролирующих органов, если говорить про систему ОМС: это территориальные фонды обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации с одной стороны; и Росздравнадзор с другой стороны. Если в области предоставления медицинских услуг есть жалобы, то именно Росздравнадзор и должен в этом разбираться. И тут надо смотреть, сколько есть обращений и сколько на основании этих обращений выявлено каких-то нарушений», – подчеркнул Виталий Омельяновский.