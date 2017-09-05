Компания Rovio Entertainment, разработчик мобильной игры Angry Birds, официально объявила о намерениях провести первичное размещение своих акций и листинг на фондовой бирже Хельсинки. Компания разместит на бирже акции на 30 млн евро.

Ничего необычного в этой новости нет: маленькие компании становятся большими, большие компании часто размещают акции на бирже, это, в конечном счете, улучшает корпоративное управление и удешевляет кредиты. Ну и позволяет заработать, куда без этого.

Просто в России сложно себе представить компанию, которая в 2009 году выпустила интересную игру, а через восемь лет проводит IPO. В России, конечно, есть «Яндекс», и им все гордятся, но так ли это много?