Чуть более пяти суток осталось до начала голосования на муниципальных выборах в столице. Агитация вышла на финишную прямую, кандидаты обходят десятки квартир в день, участковые и территориальные комиссии уже пересчитывают бюллетени — но в реальности москвичи о выборах почти не знают.

Ходят неподтвержденные слухи о том, что столичная мэрия специально работает над «усушкой» явки. Действительно, далеко не на всех подъездах расклеены объявления о проведении выборов, даже в городских СМИ о муниципальных выборах вспоминают не так уж и часто. Стратегия понятна: в сентябре 2014 года на выборах в Мосгордуму на участки пришло чуть больше 21% избирателей и результат мэрию устроил: 38 из 45 мандатов остались за «Единой Россией» или ее сторонниками.

Связываться с фальсификацией результатов голосования сейчас себе дороже. Во-первых, все помнят реакцию москвичей на фальсификации в декабре 2011 года, во-вторых центр сейчас достаточно однозначно настроен. Первый зампред Администрации президента Сергей Кириенко, как пишет РБК, на закрытой встрече пообещал отменять результаты региональных выборов на участках, где будут зафиксированы вбросы.

Подготовка списков кандидатов от «Единой России» на выборы / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Но низкая явка не гарантирует мэрии положительный результат. Действительно, при низкой явке высока доля тех слоев населения (бюджетники, люди на социальном обеспечении и т. д.), которые традиционно голосуют скорее за действующую власть. Уже сейчас из различных районов города сообщают о том, что кандидаты от «Единой России» используют служебное положение для проведения агитации — это и правда легко делать директорам школ и начальникам социальных служб.

И все же активные оппозиционные кандидаты, которые уже месяц ведут избирательную кампанию, могут привести на участки сотни людей и, при низкой явке, обеспечить себе победу.

Например в Щукино из-за особенностей устава муниципалитета выборы в совет депутатов прошли в 2016 году и явка составила 37,25%. В результате «Единая Россия» потеряла большинство в совете депутатов, теперь этот орган контролирует коалиция сил, которая ранее была в оппозиции. Максим Кац, один из организаторов той победы в Щукино, теперь возглавляет общегородской предвыборный штаб, который координирует кампании сторонников Дмитрия Гудкова, они идут на выборы от «Яблока» или в качестве самовыдвиженцев. И он явно настроен повторить щукинский успех если не по всему городу, то, хотя бы, в самых «оппозиционных» районах.

Митинг в поддержку оппозиционера А.Навального / АГН "Москва" / фото: Komaroff

А особенно важно то, что низкая явка в случае победы оппозиции будет свидетельствовать лишь о хорошей работе кандидатов, а в случае победы представителей партии власти — поставит под сомнение легитимность самих выборов. Естественно, по закону все будет хорошо — порог явки в России давно отменен, но сам смысл существования депутатов, которых избрали несколькими сотнями голосов, можно поставить под сомнение.

Конечно, муниципальный уровень в столице несколько ущемленный: деньги если и доходят до него, то распределяются управой, депутаты мало на что влияют и имеют мало полномочий. Но раз уж в Москве есть районные советы, значит стоит, наверное, уделять им хоть какое-то внимание.