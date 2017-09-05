Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 сентября 2017, вторник, 17:22
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Трое пострадавших при нападении в Сургуте выписаны из больницы
Россия замкнула десятку стран с самой высокой совокупной стоимостью недвижимости
Супруга главы Следственного комитета вступила в бой с уличными торговцами
Тюменцы стали больше любить своих соседей
«Недоступная среда» — колясочник застрял в переходе на Пермякова
Фото с легендой: участники группы Secret Service встретятся с тюменцами
Тюменский школьник представит Россию на World Robot Olympiad
Мужчина, похожий на екатеринбургского поджигателя, был замечен на митинге в Тюмени
В России планируется выпуск облигаций под договоры долевого участия
#Происшествия
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 сентября 2017, 09:28

«Партия налогоплательщиков» налогового оптимизатора Евгения Сивкова приказала долго жить

Пикет ПНР в Ижевске. 2014
Пикет ПНР в Ижевске. 2014
Партия налогоплательщиков России

«Партия налогоплательщиков» налогового оптимизатора Евгения Сивкова приказала долго жить

Политическая «Партия налогоплательщиков России» (ПНР), «прославившаяся» пропагандой различных способов уклонения от уплаты налогов, запрещена и будет ликвидирована. Решение о приостановке деятельности всех ее региональных и структурных подразделений еще в середине мая вынес Верховный Суд РФ. В августе основатель и лидер партии Евгений Сивков обнародовал на сайте ПНР заявление о ее самоликвидации. Это решение он объяснил невозможностью осуществлять, якобы, «благие намерения» грядущими «репрессиями» в отношении партийных активистов. На деле же о том, что ПНР потерпит полное фиаско, Сивков знал заранее. Его пафосная риторика – не более чем шоу, попытка придать псевдо-партии образ жертвы.

Но усилия Сивкова оказались тщетны: его нарочито-мученический тон уже не может никого ввести в заблуждение относительно реальной подоплеки произошедшего. За несколько лет ПНР буквально замучила россиян своей провокационной демагогией, а сам Евгений Сивков получил в экспертном сообществе прозвище «экономического террориста».

То ли партия, то ли видение

В реальности, которую так не хочет признавать авторитетный налоговый уклонист Сивков, окончательным приговором для ПНР стало именно майское решение Верховного Суда. На тот момент партия допустила несовместимое с ее дальнейшей жизнедеятельностью немалое количество процессуальных правонарушений. Это выявило Министерство юстиции РФ, которое обратилось в Верховный Суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности ПНР.

Закон обязывает политические партии один раз в три года предоставлять в федеральный уполномоченный орган обновленную информацию о своей работе: данные о численности членов, кандидатов в депутаты и т.п. Но к этому требованию законодательства ПНР отнеслась настолько же пренебрежительно, как и к налоговому кодексу, и не делала ничего с момента своего основания в 2012 году. Первый трехгодичный срок обновления сведений о партии истек еще в сентябре 2015 года. Не дождавшись необходимых данных Минюст дважды – в ноябре 2015 года и в январе 2017 года – выносил предупреждения. Руководство партии продолжало не обращать на них внимания. Корреспонденция, которую ведомство регулярно направляло по зарегистрированному в ЕГРЮЛ адресу партии, возвращалась обратно.

Игнорирование судебных заседаний и норм закона, а также бойкот ПНР запросов контролирующих органов - все это лишние доказательства того, что партия Сивкова – обычный фейк. Предположение о том, что «Партия налогоплательщиков России» - пустышка, под вывеской которой на самом деле велась бойкая торговля схемами по оптимизации налогов, ранее высказывались в СМИ. Теперь, судя по всему, мошенник-основатель ПНР намерен продолжить прибыльную и при этом подрывающую общественные устои деятельность в частном порядке.

ПНР и Сивков: близнецы-братья

Сегодня Евгений Сивков без лишней скромности позиционирует себя «одним из лучших экспертов по снижению налогов и безопасности бизнеса в России». Защиту предпринимателям, как он убеждает, дает отнюдь не соблюдение норм законодательства, а знание афер по занижению налогооблагаемой базы. Чёрные и серые схемы Сивков раскрывает не всем, а только тем, кто записался на его платные и весьма дорогостоящие семинары. Проводит их он в лучших традициях всех шарлатанов – часто меняя города, явки и адреса. На персональном сайте «чудо-эксперта» можно найти график предстоящих мастер-классов. Например, во второй половине сентября он планирует осчастливить своими противозаконными советами и пошаговыми инструкциями (как «выиграть суд с однодневкой» и т.п.) первых лиц московских компаний, а в октябре – челябинских бизнесменов. Экономию от применения преступных схем Сивков обещает впечатляющую: снижение отчисляемых налогов в среднем на 30%. Предпринимателям, заинтересованным в более тесном сотрудничестве, он предлагает не только пройти обучающий курс, но и воспользоваться услугами собственной аудиторской фирмы ООО «ФБКА», в том числе и по ведению дел в судах.

Энергии, направленной на извлечение максимальной финансовой прибыли, Сивкову не занимать. Так, у него есть издательский дом, который выпускает написанные им же книги под говорящими названиями «Черная и белая оптимизация налогов 2015 года» (2600 схем), «Почему НДС гробит экономику» и др. Придумал основатель ПНР даже новый литературный жанр – налоговый триллер. Его последний роман в этом духе - «Алтайская принцесса» - теперь рекламируют кураторы книжных проектов в интернете.

Деловая активность экономического террориста Сивкова приносит ему весомые дивиденды. Так, в его собственности недавно числились шесть квартир, две из которых в Москве, а также жилой дом на Алтае, большой земельный участок в Пермском крае. Государству же его деятельность приносит, напротив, только вред. Собственно этой идеологии Сивкова - “налоги - зло и их нужно не платить” - была подчинена и деятельность ПНР.

Без шансов

Подобный подход эксперты считают угрозой национальной безопасности. Так, по мнению вице-президента Института национальной стратегии Виктора Милитарева, «проповедники», подобные Сивкову, столь же опасны как тоталитарные секты или НКО, признанные иностранными агентами. Аналитик считает, что поскольку “налоговый консультант” долгое время жил в Европе, нельзя исключать, что его деятельность финансируется по той же схеме, по которой получают финансирование иностранные агенты. Эксперт усматривает в действия Сивкова признаки экстремизма - он допускает «высказывания, дискредитирующие президента РФ, а также сопряженные с призывами к совершению насильственных действий». Причем, как отметил Милитарев, такую пропаганду Сивков также ведёт в школах. Например, на одной из встреч со старшеклассниками, экономический террорист, рассуждая о технологиях оранжевых революций, признался, что если бы ему платили 5 млн рублей в месяц, то он «взорвал бы всю Россию и все трамвайные пути».

Не удивительно, что «Партия налогоплательщиков России» и ее идейный вдохновитель уже давно попали в поле зрения правоохранительных органов. В конце 2015 года заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой организовать проверку на предмет законности деятельности ПНР и ее основателя. Аналогичное обращение по поводу размещения партией информации о способах уклонения от уплаты налогов в интернете Генпрокуратура получила и от члена Общественной палаты РФ, председателя Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова.

На этом фоне запрет деятельности ПНР – событие закономерное. Стремление же Сивкова представить ликвидацию организации самостоятельным внутрипартийным решением выглядит как последняя попытка сохранить лицо - хотя бы в образе жертвы, но не мошенника. В духе революционеров, вынужденных уйти в подполье, он сетует на «свирепое налоговое законодательство» и на органы власти, якобы, не дающие патриотам «гармонизировать налоговую систему России». Однако попытки эти все же тщетны - дураков, на которых можно зарабатывать экономическим зашкваром, больше нет.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Техника для работ по реновации
Собянин утвердил порядок выхода домов из программы реновации
Ксения Собчак
Путин не исключил участие Ксении Собчак в выборах
Светофор, флаги ЕС и России
ЕС продлит санкции против россиян еще на полгода
После стрельбы в школе в Ивантеевке
ГП и СКР раскрыли детали стрельбы в школе Ивантеевки
Артиллерия армии Асада в провинции Дейр Эз-Зор
ВС Сирии прорвали блокаду Дейр-Эз-Зора
16:49 В офисе Макларена опровергли снятие с России обвинений в допинге
16:29 Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных
16:01 Собянин утвердил порядок выхода домов из программы реновации
15:41 Киев отреагировал на заявление Путина о миротворцах на Донбассе
15:18 Напавший на учительницу в Ивантеевке подросток давно планировал устроить стрельбу в школе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эрик Булатов
Эрик Владимирович Булатов
5 сентября 1933 года родился Эрик Булатов, один из основателей соц-арта.
15:06 Кремль опроверг заявление президента Литвы о «списке Путина»
14:57 Необычная мозаика найдена на вилле римской эпохи в Великобритании
14:54 ВС Сирии прорвали блокаду Дейр-Эз-Зора
14:50 В Москве пройдет Фестиваль национальных литератур народов России
14:30 Кировский экс-губернатор не признал в суде вину в коррупции
14:13 Украина получила запрос Грузии на арест Саакашвили
13:59 Стрелок в Ивантеевке пронес оружие в школу под плащом
13:31 ЕС продлит индивидуальные санкции против россиян еще на полгода
13:30 Ученые усомнились во встрече неандертальцев с сапиенсами в хорватской пещере
13:06 Российский фрегат ударил «Калибрами» по объектам россиян-боевиков ИГ в Сирии
12:36 Минтранс отказался от идеи тотального досмотра пассажиров метро
12:11 Центр Кудрина заявил о неготовности к реформам трети россиян
12:09 Ученик школы в Ивантеевке открыл стрельбу в классе
12:05 Массивная черная дыра обнаружена недалеко от центра Млечного пути
11:44 Путин одобрил идею ввода миротворцев в Донбасс
11:19 Путин не исключил участие Ксении Собчак в президентских выборах
11:02 Путин отверг признаки цензуры в деле Серебренникова
10:33 Россия обратится в суд из-за отбора дипсобственности РФ в США
10:24 Путин не счел «фрондой» мнение Кадырова по Мьянме
10:07 Половина опрошенных россиян высказались за окончание военной операции РФ в Сирии
09:50 98% опрошенных россиян пожелали работать удаленно
09:34 Кириенко допустил отмену итогов голосования на участках из-за нарушений
09:14 Сбербанк объявил сроки начала оформления российских паспортов
08:53 СМИ анонсировали новое ядерное испытание КНДР 9 сентября
08:33 Сын Хрущева назвал причину передачи Крыма Украине в 1954 году
08:14 Письмо Серебренникова актеру из «Матильды» оказалось пранком
07:57 В Сирии погибли двое российских военных
04.09 20:58 Руководство «Мегафона» опровергло слухи об отставке главы компании
04.09 20:43 Социологи предсказали второй тур губернаторских выборов в ряде регионов
04.09 20:39 Центробанк счел Россию неготовой к торгам криптовалютами
04.09 20:20 Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов
04.09 19:58 Путин осудил действия в Мьянме против мусульман
04.09 19:15 США обвинили Ким Чен Ына в стремлении к войне
04.09 18:50 Обвиняемая в наезде на мальчика в Балашихе частично признала вину
04.09 18:10 СК опроверг факт допроса руководителя московского главка
04.09 17:35 СБУ раскрыла в Харькове «резидентскую сеть» из России
04.09 17:35 СМИ сообщили о допросе начальника ГСУ СК по Москве
04.09 17:10 Россия может возобновить полеты в Египет осенью
04.09 16:52 Обезьяны-ревуны заражают людей малярией
04.09 16:36 В Москве у посольства Мьянмы задержаны 17 человек
04.09 16:29 Euronews ушел из эфира телеканала «Культура»
04.09 16:11 Математик Богатов пожаловался на свой арест в ЕСПЧ
04.09 15:40 В Москве из-за возгорания из школы эвакуированы дети
04.09 15:07 МВД заявило об 1 млн жителей Грозного на митинге в защиту мусульман Мьянмы
04.09 14:50 Илон Маск допустил Третью мировую войну после слов Путина
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.