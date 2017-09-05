«Партия налогоплательщиков» налогового оптимизатора Евгения Сивкова приказала долго жить

Политическая «Партия налогоплательщиков России» (ПНР), «прославившаяся» пропагандой различных способов уклонения от уплаты налогов, запрещена и будет ликвидирована. Решение о приостановке деятельности всех ее региональных и структурных подразделений еще в середине мая вынес Верховный Суд РФ. В августе основатель и лидер партии Евгений Сивков обнародовал на сайте ПНР заявление о ее самоликвидации. Это решение он объяснил невозможностью осуществлять, якобы, «благие намерения» грядущими «репрессиями» в отношении партийных активистов. На деле же о том, что ПНР потерпит полное фиаско, Сивков знал заранее. Его пафосная риторика – не более чем шоу, попытка придать псевдо-партии образ жертвы.

Но усилия Сивкова оказались тщетны: его нарочито-мученический тон уже не может никого ввести в заблуждение относительно реальной подоплеки произошедшего. За несколько лет ПНР буквально замучила россиян своей провокационной демагогией, а сам Евгений Сивков получил в экспертном сообществе прозвище «экономического террориста».



То ли партия, то ли видение

В реальности, которую так не хочет признавать авторитетный налоговый уклонист Сивков, окончательным приговором для ПНР стало именно майское решение Верховного Суда. На тот момент партия допустила несовместимое с ее дальнейшей жизнедеятельностью немалое количество процессуальных правонарушений. Это выявило Министерство юстиции РФ, которое обратилось в Верховный Суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности ПНР.

Закон обязывает политические партии один раз в три года предоставлять в федеральный уполномоченный орган обновленную информацию о своей работе: данные о численности членов, кандидатов в депутаты и т.п. Но к этому требованию законодательства ПНР отнеслась настолько же пренебрежительно, как и к налоговому кодексу, и не делала ничего с момента своего основания в 2012 году. Первый трехгодичный срок обновления сведений о партии истек еще в сентябре 2015 года. Не дождавшись необходимых данных Минюст дважды – в ноябре 2015 года и в январе 2017 года – выносил предупреждения. Руководство партии продолжало не обращать на них внимания. Корреспонденция, которую ведомство регулярно направляло по зарегистрированному в ЕГРЮЛ адресу партии, возвращалась обратно.

Игнорирование судебных заседаний и норм закона, а также бойкот ПНР запросов контролирующих органов - все это лишние доказательства того, что партия Сивкова – обычный фейк. Предположение о том, что «Партия налогоплательщиков России» - пустышка, под вывеской которой на самом деле велась бойкая торговля схемами по оптимизации налогов, ранее высказывались в СМИ. Теперь, судя по всему, мошенник-основатель ПНР намерен продолжить прибыльную и при этом подрывающую общественные устои деятельность в частном порядке.



ПНР и Сивков: близнецы-братья

Сегодня Евгений Сивков без лишней скромности позиционирует себя «одним из лучших экспертов по снижению налогов и безопасности бизнеса в России». Защиту предпринимателям, как он убеждает, дает отнюдь не соблюдение норм законодательства, а знание афер по занижению налогооблагаемой базы. Чёрные и серые схемы Сивков раскрывает не всем, а только тем, кто записался на его платные и весьма дорогостоящие семинары. Проводит их он в лучших традициях всех шарлатанов – часто меняя города, явки и адреса. На персональном сайте «чудо-эксперта» можно найти график предстоящих мастер-классов. Например, во второй половине сентября он планирует осчастливить своими противозаконными советами и пошаговыми инструкциями (как «выиграть суд с однодневкой» и т.п.) первых лиц московских компаний, а в октябре – челябинских бизнесменов. Экономию от применения преступных схем Сивков обещает впечатляющую: снижение отчисляемых налогов в среднем на 30%. Предпринимателям, заинтересованным в более тесном сотрудничестве, он предлагает не только пройти обучающий курс, но и воспользоваться услугами собственной аудиторской фирмы ООО «ФБКА», в том числе и по ведению дел в судах.

Энергии, направленной на извлечение максимальной финансовой прибыли, Сивкову не занимать. Так, у него есть издательский дом, который выпускает написанные им же книги под говорящими названиями «Черная и белая оптимизация налогов 2015 года» (2600 схем), «Почему НДС гробит экономику» и др. Придумал основатель ПНР даже новый литературный жанр – налоговый триллер. Его последний роман в этом духе - «Алтайская принцесса» - теперь рекламируют кураторы книжных проектов в интернете.

Деловая активность экономического террориста Сивкова приносит ему весомые дивиденды. Так, в его собственности недавно числились шесть квартир, две из которых в Москве, а также жилой дом на Алтае, большой земельный участок в Пермском крае. Государству же его деятельность приносит, напротив, только вред. Собственно этой идеологии Сивкова - “налоги - зло и их нужно не платить” - была подчинена и деятельность ПНР.



Без шансов

Подобный подход эксперты считают угрозой национальной безопасности. Так, по мнению вице-президента Института национальной стратегии Виктора Милитарева, «проповедники», подобные Сивкову, столь же опасны как тоталитарные секты или НКО, признанные иностранными агентами. Аналитик считает, что поскольку “налоговый консультант” долгое время жил в Европе, нельзя исключать, что его деятельность финансируется по той же схеме, по которой получают финансирование иностранные агенты. Эксперт усматривает в действия Сивкова признаки экстремизма - он допускает «высказывания, дискредитирующие президента РФ, а также сопряженные с призывами к совершению насильственных действий». Причем, как отметил Милитарев, такую пропаганду Сивков также ведёт в школах. Например, на одной из встреч со старшеклассниками, экономический террорист, рассуждая о технологиях оранжевых революций, признался, что если бы ему платили 5 млн рублей в месяц, то он «взорвал бы всю Россию и все трамвайные пути».



Не удивительно, что «Партия налогоплательщиков России» и ее идейный вдохновитель уже давно попали в поле зрения правоохранительных органов. В конце 2015 года заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой организовать проверку на предмет законности деятельности ПНР и ее основателя. Аналогичное обращение по поводу размещения партией информации о способах уклонения от уплаты налогов в интернете Генпрокуратура получила и от члена Общественной палаты РФ, председателя Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова.



На этом фоне запрет деятельности ПНР – событие закономерное. Стремление же Сивкова представить ликвидацию организации самостоятельным внутрипартийным решением выглядит как последняя попытка сохранить лицо - хотя бы в образе жертвы, но не мошенника. В духе революционеров, вынужденных уйти в подполье, он сетует на «свирепое налоговое законодательство» и на органы власти, якобы, не дающие патриотам «гармонизировать налоговую систему России». Однако попытки эти все же тщетны - дураков, на которых можно зарабатывать экономическим зашкваром, больше нет.