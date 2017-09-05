«Партия налогоплательщиков» налогового оптимизатора Евгения Сивкова приказала долго жить
«Партия налогоплательщиков» налогового оптимизатора Евгения Сивкова приказала долго жить
Политическая «Партия налогоплательщиков России» (ПНР), «прославившаяся» пропагандой различных способов уклонения от уплаты налогов, запрещена и будет ликвидирована. Решение о приостановке деятельности всех ее региональных и структурных подразделений еще в середине мая вынес Верховный Суд РФ. В августе основатель и лидер партии Евгений Сивков обнародовал на сайте ПНР заявление о ее самоликвидации. Это решение он объяснил невозможностью осуществлять, якобы, «благие намерения» грядущими «репрессиями» в отношении партийных активистов. На деле же о том, что ПНР потерпит полное фиаско, Сивков знал заранее. Его пафосная риторика – не более чем шоу, попытка придать псевдо-партии образ жертвы.
Но усилия Сивкова оказались тщетны: его нарочито-мученический тон уже не может никого ввести в заблуждение относительно реальной подоплеки произошедшего. За несколько лет ПНР буквально замучила россиян своей провокационной демагогией, а сам Евгений Сивков получил в экспертном сообществе прозвище «экономического террориста».
То ли партия, то ли видение
В реальности, которую так не хочет признавать авторитетный налоговый уклонист Сивков, окончательным приговором для ПНР стало именно майское решение Верховного Суда. На тот момент партия допустила несовместимое с ее дальнейшей жизнедеятельностью немалое количество процессуальных правонарушений. Это выявило Министерство юстиции РФ, которое обратилось в Верховный Суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности ПНР.
Закон обязывает политические партии один раз в три года предоставлять в федеральный уполномоченный орган обновленную информацию о своей работе: данные о численности членов, кандидатов в депутаты и т.п. Но к этому требованию законодательства ПНР отнеслась настолько же пренебрежительно, как и к налоговому кодексу, и не делала ничего с момента своего основания в 2012 году. Первый трехгодичный срок обновления сведений о партии истек еще в сентябре 2015 года. Не дождавшись необходимых данных Минюст дважды – в ноябре 2015 года и в январе 2017 года – выносил предупреждения. Руководство партии продолжало не обращать на них внимания. Корреспонденция, которую ведомство регулярно направляло по зарегистрированному в ЕГРЮЛ адресу партии, возвращалась обратно.
Игнорирование судебных заседаний и норм закона, а также бойкот ПНР запросов контролирующих органов - все это лишние доказательства того, что партия Сивкова – обычный фейк. Предположение о том, что «Партия налогоплательщиков России» - пустышка, под вывеской которой на самом деле велась бойкая торговля схемами по оптимизации налогов, ранее высказывались в СМИ. Теперь, судя по всему, мошенник-основатель ПНР намерен продолжить прибыльную и при этом подрывающую общественные устои деятельность в частном порядке.
ПНР и Сивков: близнецы-братья
Сегодня Евгений Сивков без лишней скромности позиционирует себя «одним из лучших экспертов по снижению налогов и безопасности бизнеса в России». Защиту предпринимателям, как он убеждает, дает отнюдь не соблюдение норм законодательства, а знание афер по занижению налогооблагаемой базы. Чёрные и серые схемы Сивков раскрывает не всем, а только тем, кто записался на его платные и весьма дорогостоящие семинары. Проводит их он в лучших традициях всех шарлатанов – часто меняя города, явки и адреса. На персональном сайте «чудо-эксперта» можно найти график предстоящих мастер-классов. Например, во второй половине сентября он планирует осчастливить своими противозаконными советами и пошаговыми инструкциями (как «выиграть суд с однодневкой» и т.п.) первых лиц московских компаний, а в октябре – челябинских бизнесменов. Экономию от применения преступных схем Сивков обещает впечатляющую: снижение отчисляемых налогов в среднем на 30%. Предпринимателям, заинтересованным в более тесном сотрудничестве, он предлагает не только пройти обучающий курс, но и воспользоваться услугами собственной аудиторской фирмы ООО «ФБКА», в том числе и по ведению дел в судах.
Энергии, направленной на извлечение максимальной финансовой прибыли, Сивкову не занимать. Так, у него есть издательский дом, который выпускает написанные им же книги под говорящими названиями «Черная и белая оптимизация налогов 2015 года» (2600 схем), «Почему НДС гробит экономику» и др. Придумал основатель ПНР даже новый литературный жанр – налоговый триллер. Его последний роман в этом духе - «Алтайская принцесса» - теперь рекламируют кураторы книжных проектов в интернете.
Деловая активность экономического террориста Сивкова приносит ему весомые дивиденды. Так, в его собственности недавно числились шесть квартир, две из которых в Москве, а также жилой дом на Алтае, большой земельный участок в Пермском крае. Государству же его деятельность приносит, напротив, только вред. Собственно этой идеологии Сивкова - “налоги - зло и их нужно не платить” - была подчинена и деятельность ПНР.
Без шансов
Подобный подход эксперты считают угрозой национальной безопасности. Так, по мнению вице-президента Института национальной стратегии Виктора Милитарева, «проповедники», подобные Сивкову, столь же опасны как тоталитарные секты или НКО, признанные иностранными агентами. Аналитик считает, что поскольку “налоговый консультант” долгое время жил в Европе, нельзя исключать, что его деятельность финансируется по той же схеме, по которой получают финансирование иностранные агенты. Эксперт усматривает в действия Сивкова признаки экстремизма - он допускает «высказывания, дискредитирующие президента РФ, а также сопряженные с призывами к совершению насильственных действий». Причем, как отметил Милитарев, такую пропаганду Сивков также ведёт в школах. Например, на одной из встреч со старшеклассниками, экономический террорист, рассуждая о технологиях оранжевых революций, признался, что если бы ему платили 5 млн рублей в месяц, то он «взорвал бы всю Россию и все трамвайные пути».
Не удивительно, что «Партия налогоплательщиков России» и ее идейный вдохновитель уже давно попали в поле зрения правоохранительных органов. В конце 2015 года заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой организовать проверку на предмет законности деятельности ПНР и ее основателя. Аналогичное обращение по поводу размещения партией информации о способах уклонения от уплаты налогов в интернете Генпрокуратура получила и от члена Общественной палаты РФ, председателя Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова.
На этом фоне запрет деятельности ПНР – событие закономерное. Стремление же Сивкова представить ликвидацию организации самостоятельным внутрипартийным решением выглядит как последняя попытка сохранить лицо - хотя бы в образе жертвы, но не мошенника. В духе революционеров, вынужденных уйти в подполье, он сетует на «свирепое налоговое законодательство» и на органы власти, якобы, не дающие патриотам «гармонизировать налоговую систему России». Однако попытки эти все же тщетны - дураков, на которых можно зарабатывать экономическим зашкваром, больше нет.