Мать арестованного мэра Владивостока попросила Путина о справедливом суде

Мать мэра Владивостока Игоря Пушкарева, временно отстраненного от исполнения обязанностей градоначальника после предъявления обвинения в коррупции, направила письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Татьяна Пушкарева написала главе государства, что не верит в виновность Игоря Пушкарева и его брата Андрея, а также пожаловалась на обращение со своими сыновьями: «Как же невыносимо, как больно матери смотреть, как ее сына ведут с заломленными за спину руками, как будто Игорь убийца, или что еще хуже. Еще больнее от того, что Андрея арестовали и поместили под домашний арест, несмотря на тяжелое увечье и инвалидность».

Мать бывшего мэра просит Владимира Путина обратить внимание на достижения Игоря и Андрея Пушкаревых: «Моим сыновьям удалось восстановить из разрухи предприятие «Спасскце-мент». Они дали работу сотням жителей небольшого города Спасск-Дальний Приморского края. Один из моих сыновей, Игорь Сергеевич Пушкарев, с 2008 года был мэром города Владивостока. Я всегда гордилась тем, что мой сын служит Отечеству и выполняет, в том числе, ваши поручения. Он всегда вспоминал тот момент, когда вы в сентябре 2008 года дали ему поручение навести в городе Владивостоке порядок. Я, как мать, как самый близкий человек для Игоря, знаю, как сильно он дорожил этой работой, своей репутацией».

В заключение Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде: «Как и любая мать, я не могу сказать ни одного плохого слова про своих сыновей и хочу верить в то, что они не виноваты. Но если они действительно нарушили закон, то должны понести за это справедливое наказание. Поэтому я обращаюсь к Вам, не только как Президенту, но и как отцу, с одной единственной просьбой – обеспечить справедливый суд над моими мальчиками и не допустить незаконных решений».

Игорь Пушкарев был арестован год назад по обвинению в коррупции. По версии следствия, Пушкарев организовывал закупки у «Востокцемента», гендиректором которого являлся его брат, крупных партий строительных материалов через принадлежащую администрации города компанию «Дороги Владивостока» и тем самым нанес городскому бюджету ущерб в размере 158 млн рублей.

Претензии правоохранительных органов были связаны с тендерами на дорожное уличное строительство, которые каждый раз выигрывала одна компания.

Кроме того, Игорю Пушкареву вменяется получение взятки в 75 млн рублей от компании своего брата. Уголовное дело в отношении Пушкарева было возбуждено по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч.3 ст.285 УК) и «Коммерческий подкуп» (ч.3. ст. 204 УК).

В марте текущего года Басманный суд Москвы отстранил Игоря Пушкарева от исполнения должности мэра Владивостока по ходатайству следствия.

Бывший градоначальник по решению суда находится под стражей, его имущество арестовано. Брат экс-мэра содержится под домашним арестом.

В августе текущего года письмо Владимиру Путину написал сам Игорь Пушкарев. Он подчеркнул, что обращается «не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости», поскольку дело против него сфабриковано. По его версии, его семья подарила городу стройматериалы стоимостью 1 млрд рублей. При этом ранее сообщалось о прощении структурами холдинга «Востокцемент», основателем которого является мэр, долгов города Владивостока на сумму почти в миллиард рублей.