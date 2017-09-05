Пресс-конференция саммита БРИКС в Китае оказалась чрезвычайно интересной. Во всяком случае, для россиян. Президент Владимир Путин, кажется, решил именно в Сямэне прокомментировать все последние громкие события в стране.

Так, например, Путин отказался считать позицию Рамзана Кадырова по Мьянме «фрондой». Президент заявил, что в России каждый человек имеет право иметь свое собственное мнение, в том числе и руководители регионов. «Никакой фронды со стороны руководства Чечни здесь нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке», — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия выступает против любого насилия в Мьянме и призывает власти страны взять ситуацию под контроль. Впрочем, с осуждением насилия в Мьянме Путин выступил и во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси 4 сентября.

Митинг в Грозном в защиту мусульман Мьянмы www.ChechnyaTODAY.com

Также Владимир Путин заявил, что уголовное дело против Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. В качестве примера Путин привел другие уголовные дела против деятелей культуры: «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

Президент заметил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По словам Путина, если бы власти хотели ограничить его творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — заметил Путин.

Кирилл Серебрянников в Мосгорсуде 4 сентября 2017 Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Еще одна тема, которую затронул Путин — Донбасс. Президент России поддерживал идею отправки миротворцев в этот регион. «Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», — сказал Путин.

По словам главы государства, в ближайшее время Россия внесет на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе, для того чтобы они обеспечивали безопасность наблюдательных миссий ОБСЕ.

Также Путин подчеркнул, что миротворческие силы должны находиться только на линии разграничения «и ни на каких других территориях», а их деятельность должна касаться исключительно обеспечения безопасности сотрудников миссий ОБСЕ. Кроме того, по его словам, «решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники». «И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР», — подчеркнул Путин.

Линия разграничения на Донбассе mil.gov.ua

Отвечая на вопрос об отношениях с Соединенными Штатами, Путин пообещал, что российский МИД обратится в суд в связи с закрытием дипломатических объектов в США. «Для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», – сказал Путин.

По словам Путина, США лишили Россию права пользоваться своим имуществом. «Это явное нарушение имущественных прав российской стороны», — сказал президент и, на всякий случай, напомнил собравшимся, что сам закончил юридический факультет.

Путин добавил, что Москва оставляет за собой право дополнительно сократить число американских дипломатов в России, но пока не будет этого делать. «Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155», — заявил он.

Наконец, Владимир Путин не исключил того, что Ксения Собчак будет участвовать в президентских выборах. Каждый кандидат имеет право выставить себя на выборах президента в 2018 году и Ксения Собчак не является исключением, заверил он.

Путин подчеркнул, что не он «должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства». «В конечном итоге это определяется на выборах. Но каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением», — заявил Путин.

Правда, Путин отметил, что слышит об участии Ксении Собчак в предвыборной гонке в первый раз. Ранее об этом написала газета «Ведомости».