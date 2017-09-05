Топ новостей 5 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ученик подмосковной школы устроил стрельбу в классе, Владимир Путин прокомментировал возможное участие в выборах Ксении Собчак и дело Кирилла Серебренникова, сирийская армия прорвала блокаду Дейр-Эз-Зора.

Напавший на учительницу в подмосковной Ивантеевке девятиклассник давно планировал устроить стрельбу в школе, а ссора на уроке стала только поводом. Источник в Главном управлении МВД по Московской области сообщил, что поводом для ссоры, за которой последовали нападение на преподавателя с молотком для разделки мяса и стрельба из пневматического пистолета, стало появление ученика на уроке в длинном плаще и берцах (высокие армейские ботинки со шнуровкой).

В школьной стрельбе как обычно обвинят проклятый западный интернет и еще больше закрутят гайки, повод отличный. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 5 сентября 2017 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что не слышал о возможном участии Ксении Собчак в предвыборной гонке, но каждый кандидат имеет право выставить себя на выборы президента в 2018 году, в том числе и Собчак. Путин подчеркнул, что не он «должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства».

Кирилл Серебренников у здания суда / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии цензуры в деле режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищениях не менее 68 млн рублей бюджетных средств. По словам Путина, в сфере культуры правоохранительные органы постоянно занимаются делами «по хищению госсредств», а Серебренников получал госбюджеты. Так что никакой цензуры тут нет, подчеркнул президент: хотели бы ограничить – не давали бы денег.

Вертолет ВВС РФ / mil.ru

Правительственные сирийские войска воссоединились с гарнизоном базы 137-й бригады, с 2014 года находившейся в блокаде боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Таким образом, снята блокада города, продолжавшаяся почти три года.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите БРИКС в китайском Сямэне ответил на вопрос о поддержке главой Чечни Рамзаном Кадыровым мусульманам Мьянмы. Выступая в Сямэне, Владимир Путин заявил, что в России каждый человек имеет право на собственное мнение, в том числе и руководители регионов: «Никакой фронды со стороны руководства Чечни здесь нет».

Актер Ларс Айдингер, в фильме «Матильда»

Письмо, которое актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме «Матильда», опубликовал от имени режиссера Кирилла Серебренникова, оказалось розыгрышем. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, написали в своих соцсетях, что это письмо – «пранк-перформанс от нас, чтобы показать, что дело Серебренникова превратилось в фарс».

Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В Минобороны РФ уточнили: «Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" – прим. "Полит.ру")».

Почти половина опрошенных россиян (49%) заявили, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии, следует из исследования «Левада-центра». За продолжение российской военной операции в Сирии выступили менее трети (30%) респондентов, еще 22% затруднились сформулировать свою позицию по этой теме.

Похоже, игрушка ребенку надоела. Срочно нужна новая. О, Мьянма! pic.twitter.com/8eZ9nqt1MI — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 сентября 2017 г.

Обыски в дипломатическом представительстве России / YouTube.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обратится в суд в связи с лишением ее права распоряжаться своим имуществом в США. «Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — сказал глава российского государства на пресс-конференции на саммите БРИКС в Китае.

Н.Белых в суде / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Кировской области Никиты Белых. В суде Белых заявил: «Мне понятно, в чем меня обвиняют, хотя есть ощущение, что я присутствую при каком-то бреде. Вину свою я категорически не признаю. Считаю, что это все — банальная провокация правоохранительных органов, и в ходе процесса я намерен это аргументировать».