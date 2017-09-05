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05 сентября 2017, 10:02
Дальний Восток компьютерные технологии
Дмитрий Абзалов

Новая реальность. Теперь дополненная

Разработка виртуальных игр
Разработка виртуальных игр
pixabay.com

В России начала работать магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности Game development & VR. Это первая программа такого рода; сам предмет ввели в Дальневосточном федеральном университете.

Как пишет «Коммерсантъ», обучение по новой программе будет проводиться в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Кибер Россия». Предполагается, что студенты научатся разрабатывать и внедрять перспективные виды программного обеспечения в различных направлениях деятельности, а по окончании учебы получат сертификаты международного образца.

Проект «Кибер Россия» был одобрен на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 26 июля. Председательствовал президент России Владимир Путин. Целью проекта является подготовка специалистов и создание стартапов в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности и технологии блокчейн.

 
Разработка игр / YouTube.com

О расширении использования в России и в мире технологий виртуальной и дополненной реальности и об изменении образовательных программ в связи с новыми вызовами с «Полит.ру» побеседовал и политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

«Необходимо ответить, что в последнее время сегмент виртуальной реальности сильно растет. Виртуальная реальность, дополненная реальность – эти сегменты, связанные с визуализацией, очень перспективны. В Силиконовой долине, как и, собственно говоря, в целом ряде других инновационных центров, это направление, которое считают таким же перспективным, как нейросеть и машинное обучение.

К развитию виртуальной реальности толкает прежде всего технологическая оснащенность. Если еще года четыре назад у нас на рынке присутствовали активы нескольких игроков, которые начали производить нечто в этой области, причем экспериментальное, то сейчас уже в потребительский сегмент вышли крупнейшие производители, в том числе – Oculus CV. Плюс ко всему на это все накладываются операционные системы, называемые мобильными – те, которые используют Samsung, Galaxy. То есть все свидетельствует о том, что технологии в целом начинают достаточно активно развиваться, и насыщенность объектов виртуальной реальности и просто оборудования, которое может с ним работать, в потребительском сегменте увеличивается.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что формируется запрос на такого типа контент, на такие продукты. Самое динамично развивающееся направление тут – это, конечно, игровая индустрия. Причем именно появление этих решений как на персональных компьютерах, так и на консолях привело к тому, что рынок начал расширяться – а следовательно, и контект начал активно продвигаться. Последнее время достаточно много компаний начинает профессионально заниматься его изготовлением. Во-первых, это дает уникальность ощущений; плюс ко всему, эта технология начинает привлекать смежные отрасли. И эти технологии начинают очень активно набирать обороты.

Ведь VR-система – это не просто игровая система, а система, которая позволяет проводить виртуальные конференции. Переход этой технологии в корпоративный сегмент приносит очень и очень серьезные финансовые возможности. Например, формирование такой онлайн-конференции, в которой каждый может принять участие, причем интерактивно, – это серьезная экономия и на транспортных расходах, и на временной составляющей. И это вопрос на самом деле достаточно существенный, поэтому, фактически, можно говорить о том, что этот сегмент будет очень серьезно разрастаться.

 
Онлайн-конференция / YouTube.com

Понятно, что на этом фоне специализированные направления в образовании, особенно в ДФУ, Дальневосточном федеральном университете, с учетом технологических его особенностей и того, что рядом находится Китай, а это – крупнейший рынок потребления (ожидается, что к 2025-2030 году больше 60% среднего класса в мире будет проживать на территории Юго-Восточной Азии, а следовательно, здесь и будет центр потребления как рынка услуг и впечатлений, так и игровой индустрии), очень важны. Развитие неподалеку от точек роста оправданно, плюс ко всему – основная производственная база там же, больше всего подобных продуктов производится именно в Поднебесной. Поэтому если вы хотите работать с такого типа оборудованием, вам необходимо конечно же, иметь близкий доступ в том числе и к Поднебесной.

Кроме того, для Российской Федерации здесь есть перспективы. Основная часть нагрузки в себестоимости по производству контента такого рода ложится в первую очередь на программирование. Она номинирована, как правило, в той валюте, в которой вы платите зарплату – в рублях, юанях, иенах, долларах. То есть у нас за это платят в рублях, валютная составляющая представлена меньше. А у нас есть хороший технологический потенциал – много технологических вузов, которые осуществляют работу на технологических направлениях, включая программирование. Это, например, и питерские вузы, и МГТУ – словом, довольно много вузов, образование в этой области дают хорошее. При всем при этом надо отметить, что рубль за последнее время заметно ослаб по отношению к доллару. В результате выплачивать заработную плату за программирование в рублях стал выгодно.

Это в итоге приводит к серьезному росту спроса. В последнее время отмечается тренд на аутсорсинг – базовое программирование обеспечивают страны с более дешевой рабочей силой, но хорошим технологическим потенциалом. Это, например, Венгрия, Польша, Российская Федерация, в какой-то степени даже Украина. Поэтому, конечно, определенные перспективы у Российской Федерации есть. Другое дело, что здесь необходимы, конечно же, определенные инструменты поддержки. Поскольку в этом сегменте самым важным является защита интеллектуальной собственности прежде всего.

В этой сфере нам необходимо сделать целый ряд очень важных шагов, связанных с защитой российской интеллектуальной собственности. Так как сфера эта очень конкурентная, в ней представлены крупнейшие игроки, то без определенной поддержки тут и трудоустройства потом будет достаточно сложно.

 
Комплекс зданий Дальневосточного федерального университета

Надо отметить, что Дальневосточный федеральный университет работает и с резидентами, с иностранному студентами. И теперь он будет располагать перспективной образовательной услугой. Если же речь идет о российских студентах, то здесь самым важным фактором является необходимость того, чтобы они остались в российской экономике. Потому что спрос на программистов высокий, особенно на хороших, и их легко переманивают за рубеж.

Так что хотелось бы, чтобы программисты оставались в России, и чтобы свежие технологические решения реализовывались здесь, а в особенности хорошо было, если б они реализовывались на Дальнем Востоке. Это ведь обеспечит и повышение занятости, и новые рабочие места: для Дальнего Востока, который за последние десять лет испытал серьезную депопуляцию при активном присутствии в регионе граждан другой страны, это особенно важно.

Особенно активно переезжает молодежь, так что создание каких-то «точек привязки», мест, где они могли бы работать в долгосрочной перспективе, это очень правильное решение. И если ко всему этому еще и современные технологии привязать, было бы еще лучше», – сказал Дмитрий Абзалов.

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