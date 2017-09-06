Россиян решили оградить от транзакций криптовалют: уже осенью 2017 года депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об операциях с криптовалютой. Как пишет интернет-издание «Газета.Ру», документ предлагает обложить транзакции криптовалют налогом, разрешить проводить их только на ограниченном числе площадок и допустить до них только профессиональных инвесторов.

Опрошенные изданием специалисты высказали мнение, что такие усилия властей приведут к развитию теневого рынка. Такого взгляда, в частности, придерживается сооснователь блокчейн-платформы для управления личными финансами Wirex Дмитрий Лазаричев.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. По его оценке, опасения экспертов относительно появления серого рынка не должны быть связаны с идеей налогообложения транзакций криптовалют.

Александр Хандруев

««Серый» или «черный» рынок может возникнуть везде, вне зависимости от того, какая валюта используется. И, кстати сказать, если вы будете прогонять «серые» схемы через дверь, они влезут через окно – если есть объективные внутренние причины, которые в экономике постоянно вызывают потребность в обслуживании при помощи каких-то «серых» или «черных» схем. Тут как с наркобизнесом: не будет наркоторговли, только если не будет самих наркотиков. Точно то же и здесь: если есть спрос и потребности, желание уйти от налогообложения и регулирования, то от него будут пытаться уйти. Так устроен человек.

Вообще биткоин – тема очень интересная: наша Ассоциация подготовила материал на конференции в Сочи «Финансовая индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика». Там мы как раз обосновываем тезис о том, что за криптовалютами, а точнее – за блокчейнами, так называемыми децентрализованными приложениями, будущее. Вокруг криптовалют сейчас много всего набралось, и правильного, и неправильного – все смешалось. И вполне понятно, что по этой теме высказываются и крайние точки зрения.

Есть, например, точка зрения, что криптовалюты будут системой, автономной от государства; что это будет система, которая будет по своим каналам развиваться; что это будет устойчивая валюта. В этом есть очень большая доля истины. Но это не только так! Государство во все времена активно вмешивалось в систему денежных отношений, систему расчетов. Могу сказать, что даже в условиях металлического стандарта государство всегда использовало так называемую «монетную регалию».

Детская игрушка и монеты / pixabay.com

Что это значит? Что ты не можешь просто, живя в национальном государстве (а мы все живем в условиях национальных государств и даже уже каких-то межгосударственных образований), взять и сам отчеканить какую-то монету и ею рассчитываться. Это преследовалось по закону как фальшивомонетчество. Человек должен был принести кусок серебра или золота на Монетный двор – и ему выдавали энное количество монет. Но за это он выплачивал какой-то налог, «монетную регалию». Должно ли так быть с биткоинами, вообще с криптовалютами в целом? Да, конечно.

Если криптовалюта – это товарный актив, который выполняет денежные функции, то нет ничего предосудительного в том, чтобы государство ввело налог на нее. Вопрос в том, каким будет этот налог. Он может быть грабительским, таким, что подданные начинают уже смеяться, а не плакать, как говорится. Это есть такой анекдот о том, как некий эмир вводит новый налог и спрашивает: ну, как подданные? Да плачут, говорят ему. Он увеличивает налог и снова спрашивает. И снова слышит в ответ, что плачут. Тогда он еще увеличивает налог – до такой степени, что уже невозможно терпеть, и спрашивает: а теперь как? А теперь смеются, говорят. Ну, и он успокаивается – значит, можно больше не повышать уже.

Так что если налоги на блокчейновые сделки, операции будут разумными, это будет стимулировать развитие этой системы.

Надо сказать, что блокчейн – это ведь не только деньги, это еще и возможность заключать разного рода контракты заключать. Трудовая книжка, медицинская карта – да что угодно, эти технологии можно много где использовать. И это совершенно изменит параметры документооборота и отношения между людьми. В основном, думаю, будут какие-то центры, которые этим будут заниматься – блокчейновые цепочки надо как-то упорядочивать. Так что обязательно появится и такая функция, как защита интересов держателей криптовалюты.

Неправильно говорить, что криптовалюта – это финансовая «пирамида». Нет, тут можно жульничать, можно обманывать людей – но то же самое можно делать и с нашими бумажными денежными знаками. Есть люди, которые и их печатают на принтере и пускают в ход. Но в отличие от современных денег, которые эмитируются Центральным банком (а современные деньги не имеют внутренней стоимости, и потенциально есть возможность злоупотребления центральными банками государств их функциями, то есть – есть возможность лишней эмиссии, которая ведет к разного рода диспропорциям, дисбалансам и, в том числе, к инфляции, росту цен), биткоины – это цифровой аналог золота, благородных металлов, его надо добывать. Однако когда вы добываете что-то, вы используете мощности – по существу, общественный труд. И за это надо платить налог, здесь я полностью согласен.

Планшет с заставкой фотографии биткоина / pixabay.com

Поэтому вне зависимости от того, как криптовалюта признается (платежным средством в полной мере, как в Японии, платежным средством частично – как в Германии, или товаром, как в США), в любом случае за транзакции с криптовалютами надо платить налог. Это нормально, повторяю. Главное – чтоб эти налоги были разумными.

И еще важный момент, пока не решенный: надо понимать, что государство монополию на эмиссию денежных знаков терять никак не хочет. Если подойти к этому вопросу с философских принципов, то по существу в системе криптовалют, в блокчейновой системе каждый майнер становится как бы своего рода Центральным банком. Это условно, конечно, я говорю, но по сути институт Центрального банка в том виде, в котором он сложился с примерно 17 века до наших времен, – это монополия, которая закреплена государством, на эмиссию денежных знаков, и государство эту функцию не отдаст. Оно может произвольно увеличить выпуск денег в обращение. Но в отличие от денег, которые мы давно знаем – доллары, евро, рубль, юань – все-таки с криптовалютами произвольно увеличить майнинг, выпуск «денег», нельзя. Их надо как бы добыть, сгенерировать. В этом принципиальная разница.

Тем не менее мы в течение какого-то времени, наверно, будем жить в двух параллельных мирах, которые друг с другом будут соприкасаться, но в основном будут держаться автономно: это мир криптовалют и расчетов в них – и мир привычных нам денежных знаков и расчеты в них. Здесь, конечно, возникают вопросы: «А как же быть с курсом криптовалют? А вы видите, как биткоин падает?» Но проблема на деле в том, что криптовалюты имеют очень ограниченный ареал обитания, то есть использования. Поэтому предложение криптовалют очень стабильно, а вот спрос – нет. Поскольку криптовалюты не используются в массовых масштабах, спрос на них сильно колеблется. И колебания курса еще могут быть. Но они не означают, что криптовалюты – это «пирамида».

Курс будет зависеть от того, как будет развиваться система расчетов и даже система банкоматов: например, если можно будет вставить карточку и получить и рубли, и биткоины (как сейчас в Японии – и иены, и биткоины, и платить можно и тем, и другим). Словом, это будет длительный процесс, и не вполне понятно, как он пойдет. Ясно, что некоторое время будут существовать расчеты и в том, и в другом. Но если расчеты в криптовалюте, в блокчейновой технологии существуют, значит, банки будут их использовать. Кстати, уже и создано несколько глобальных таких систем: крупнейшие японские банки так объединились, американские тоже, банки Европы. И думаю, это только вопрос времени – когда именно Сбербанк к этому присоединится.

Сбербанк в России в этой области, думаю, будет лидером – потому что во главе его стоит человек, который понимает, что это важно. И он будет это продвигать.

Значит, возникает следующий вопрос – о регулировании. Никто банковского регулирования не отменял и не отменит. Но как в данном случае сделки, которые совершаются за пределами банковской системы, выявлять, мониторить, как оценивать риски? Должен ли банк кредиты биткоинами выдавать, а не привычными деньгами? И что вернут? Эквивалент в рублях? Или в долларах? А каким тогда будет курс биткоина (или другой криптовалюты)? Здесь очень много неясностей. Но, понимаете ли, дело в том, что когда людям совершенно невероятным казалось существование бумажных денег. Люди считали, что это – козни дьявола. Кстати, в «Фаусте» у Гете, во второй части, упоминается, что именно Мефистофель изобрел бумажные деньги. Тогда это так воспринималось, а сейчас они – в порядке вещей. Кто сейчас скажет «Вот вам золотая монета, дайте мне товар!», а? Ему же ответят, что эта монета не является платежным средством. Скажут: «Приносите бумажные рубли, и все!»

Монеты биткоина из титана / pixabay.com

То есть что я хочу сказать? Что есть обычаи делового оборота. Эти обычаи постепенно закрепляются в сознании. То же самое будет происходить с криптовалютами. Сколько времени это займет, я не знаю. В принципе, переход от металлического к бумажно-денежному обращению длился века. В прямом смысле слова века – два-три столетия. Последняя форма золотого стандарта рухнула только в 1971 году, когда президент СШа Никсон отменил размен долларов на золото. И сейчас ни в одной стране мира национальную валюту на золото не разменивают. А сейчас это может случиться во много раз быстрее, как это произошло с развитием интернета. На моих глазах – да и на ваших, наверно – интернет стремительно расцвел. Если телевидению в США потребовалось 30 лет для развития, то тот же Facebook, социальная сеть в интернете, вырос в разы быстрее. Его сеть сейчас составляет 2 миллиарда человек!

Так что мы не знаем, как пойдет развитие блокчейновых технологий. Там есть свои ограничения по информации, которую можно передать. Однако я думаю, что мы живем в такие времена, когда фантастика становится реальностью. Поэтому главные проблемы, которые сейчас стоят, – это проблемы, я бы сказал, продуманного, мягкого регулирования и продуманного же, мягкого налогообложения. И да, на этот счет важно принимать законодательные решения, однако пока идет процесс развития, нельзя предсказать, в какие формы он выльется. И принятые в начале процесса законодательные акты могут осложнить его. Он пойдет в тех формах, которые может носить, но характер процесса может получить атипичные формы. А нам это нужно? Нет.

Поэтому я считаю, что тут нужно проводить большую работу по изучению международного опыта в области законодательной базы для децентрализованного приложения, блокчейна и криптовалют», – сказал Александр Хандруев.